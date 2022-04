Potsdam/Berlin

In der Debatte über fehlende Finanzmittel für den Bau des neuen Potsdamer Garnisonkirchturms hat Bischof Christian Stäblein die jüngsten Zuschüsse der Landeskirche verteidigt. Die bis zu knapp eine Million Euro, die die Trägerstiftung in diesem und im nächsten Jahr erhalten soll, seien nötig, weil sie pandemiebedingt unter erheblichen Einnahmeausfällen und massivem Spendenrückgang zu leiden habe, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Freitag in seinem Bischofswort an die Synode der Landeskirche in Berlin. Von der Initiative „Christen brauchen keine Garnisonkirche“ kam zugleich scharfe Kritik an der Stiftung.

Das Vorgehen der Garnisonkirchenstiftung habe dem Ansehen der evangelischen Kirche „in der Potsdamer Stadtgesellschaft und weit darüber hinaus schweren Schaden zugefügt“, heißt es in einem Brief der Initiative an die Synodalen der Landeskirche, der zum Auftakt der Frühjahrstagung des Kirchenparlaments am Freitag in Berlin verteilt wurde und dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Das Projekt Garnisonkirche Potsdam sei gescheitert.

Warum die Kirche hinter dem Projekt steht

Bischof Stäblein betonte hingegen, der Stiftung gehe es wie vielen spendenbasierten Einrichtungen, sie habe jedoch keine Möglichkeit zur Kompensation durch andere Arbeitsfelder. Deshalb habe entschieden werden müssen, ob die Kirchenleitung „zu diesem Projekt und Erbe steht oder nicht“. Es stehe außer Frage, dass dazu verschiedene Antworten möglich seien. Auch die Kirchenleitung habe darüber „intensiv debattiert, zugleich allerdings einmütig beschlossen, zu dem Erbe dieses über ein Jahrzehnt gewachsenen Projekts eindeutig und klar zu stehen“.

„Wir haben etwas wachsen lassen, nämlich ein Friedensprojekt und praktische Versöhnungs- und Bildungsarbeit in einem Turm, der unseren ganzen Bruch mit der Geschichte von Militarismus und Nationalismus zum Ausdruck bringen soll“, sagte Stäblein. In dem Schreiben der Christen-Initiative hieß es hingegen, es werde erwartet, „dass seitens unserer Kirche die Vermögensverhältnisse der Garnisonkirchenstiftung und die Kostenübernahme für den in Aussicht genommenen Betrieb umfänglich geklärt und in der Stiftung personelle Konsequenzen gezogen werden“. Die 108 Synodalen entscheiden auch über Haushaltsfragen der Landeskirche.

Landeskirche vor finanziellen Herausforderungen

Das Projekt müsse nun in der Bauphase und im künftigen Betrieb voraussichtlich entweder dem Kirchenkreis Potsdam oder dem landeskirchlichen Haushalt zugeordnet werden, erklärte die Initiative: „Nach ihrem Scheitern legt die Stiftung das Projekt der Landeskirche vor die Tür.“ Die Landeskirche stehe jedoch selbst vor großen finanziellen Herausforderungen unter anderem durch die erforderliche ökologische Ausrüstung des Gebäudebestands der Kirchengemeinden.

Auch aus dem Kreis der Synodalen kam Kritik. Präsidiumsmitglied Jürgen Israel sagte, es sei befremdlich, dass die Kirchenleitung eine so hohe Summe für ein „so umstrittenes Projekt“ noch vor der Synodentagung bewilligt habe, statt die Synode um Zustimmung zu bitten. Die Garnisonkirchenstiftung erklärte, sie sei zu Gesprächen bereit.

