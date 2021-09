Kostenlos bis 00:53 Uhr So war der Auftritt von Helge Schneider in der MBS-Arena in Potsdam

Fast zwei Stunden spielte und kalauerte Helge Schneider am Donnerstagabend in der MBS-Arena in Potsdam. Nicht der richtige Ort für den Komiker und Multiinstrumentalisten. Trotzdem: ein Auftritt mit viel Swing und Blues – auf gewohnt hohem Niveau.