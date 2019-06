Potsdam

Eigentlich könnte man über diesen Brandenburger Sommerabend, der am Mittwoch auf dem Potsdamer Kulturareal Schiffbauergasse gefeiert wurde, mit Fug und Recht sagen: „Same procedure as every year“ (Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr) – im positiven Sinne. Auch diesmal flanierten wieder mehr als 3500 Gäste über das Areal am Hans-Otto-Theater mit den vielen Ständen und Bühnen. Die perfekte Kulisse: die Landschaft mit dem Tiefen See.

Schlagersängerin und Schauspielerin Chris Doerk. Quelle: Julian Stähle

Doch dieser Sommerabend war ein besonderer. Überall auf dem Gelände entdeckte man die Zahl „20“, die schon rein optisch die Frohbotschaft verkündete: Gefeiert wurde der 20. Sommerabend, der im Millenniumsjahr 2000 aus der Taufe gehoben wurde. Auch diesmal waren viele Stammgäste da: Schauspielerin Chris Doerk („Heißer Sommer“) , Mundharmonika-Star Michael Hirte, Olympia-Kanulegende Jürgen Eschert, Soko-Leipzig-Kommissar Steffen Schroeder und Regisseur Andreas Dresen („Gundermann“).

Finden Sie viele Fotos mit prominenten Gästen hier:

Die schönsten Bilder vom 20. Brandenburger Sommerabend

Dazu gesellten sich vergleichsweise Neulinge wie Vizekanzler Olaf Scholz, der mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) ans Havelufer kam. Voriges Jahr hatte sich Scholz, der in Potsdam in der Nähe der Schiffbauergasse wohnt, zum ersten Mal unter die Feiernden gemischt.

Starkoch Ronny Pietzner mit Begleiterin. Quelle: Julian Stähle

Anlässlich des Fest-Jubiläums eine kleine Zeitreise ins Jahr 2000: Damals war das Turbine-Frauenfußballteam von Trainerlegende Bernd Schröder, an der Schwelle zur goldenen Ära: „2000/01 sind wir erstmals deutscher Vizemeister geworden.“ Ein Jahrzehnt später quasi die Krönung: Als die Mannschaft 2010 mit dem Champions-League-Pokal auf der Bühne des Sommerabends stand – damals noch im Potsdamer Krongut.

Ronny Pietzner hatte im Jahr 2000 soeben den Sprung in die Nationalmannschaft der Köche geschafft – heute hat er als deren Chef den obersten Kochlöffel in der Hand. Beim Sommerfest geht Pietzner übrigens oft hungrig nach Hause. „Vor lauter Reden kommt man gar nicht zum Essen.“

Dieter „Maschine“ Birr mit Ehefrau Sylvia. Quelle: Julian Stähle

Aber vielleicht zum Trinken: Beim Fest hatte der neue Brandenburger Bierbotschafter seinen Premierenauftritt. Ostrocker Dieter „Maschine“ Birr hält die Flagge heimischer Braukunst hoch. „Nichts ist schlimmer, als wenn man unter Unterhopfung leidet“, lachte Birr, der mit Ehefrau Syliva gekommen war. Hinter dem Puhdys-Ex-Frontmann liegen wechselvolle Wochen. Im April machte er öffentlich, dass er einen Tumor im Darm hat. Operation und Reha verliefen gut; zu Pfingsten stand er wieder auf der Bühne. Sein Amt als Bierbotschafter hat er von Ex-Boxer Axel Schulz übernommen. Der wurde beim Sommerabend nicht gesichtet. Sauer, weil er den Bierhumpen abgeben musste? Nein; leider verhindert. „Er ist beruflich in Las Vegas, als Kommentator für einen Boxkampf“, sagte Thomas Braune, der von Seiten der Landesregierung das Fest organisiert, das gemeinsam mit dem Wirtschaftsforum Brandenburg veranstaltet wird.

Von Ildiko Röd