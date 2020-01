Wohnungsnot in Potsdam: So will die Stadt Investoren stärker in die Pflicht nehmen

Potsdam

Wenn die Baulandpreise steigen, will die Stadt künftig stärker davon profitieren. Dazu wird das sogenannte Potsdamer Baulandmodell weiterentwickelt und ein Stück weit verschärft.

>>>Kommentar: Guter Gedanke, doch Flächen fehlen

Am Freitag hat die Stadtverwaltung zudem erklärt, wie sie künftig neue Grundstücke für sozialen Wohnungsbau erschließen will, die ihr nicht gehören.

Mehr Wohnungen im „mittleren Preissegment“ werden gefördert

Die „Richtlinie zur sozialgerechten Baulandentwicklung“ existiert seit 2013. Seitdem zahlen Investoren bei größeren Projekten eine Abgabe an die Stadt. Sie finanzieren damit die Kita- und Schulplätze, die durch neue Wohnungen nötig werden. Seit 2017 müssen Investoren auch sozialen Wohnraum in ihrem Bauprojekten zur Verfügung stellen oder aber Geld bezahlen, damit die Stadt Potsdam anderswo die Mieten subventionieren kann.

Dieses Geld will die Verwaltung künftig so verteilen, dass auch Mieten in einem mittleren Preissegment entstehen – teurer als Sozialwohnungen, aber günstiger als auf dem freien Markt.

Konkret sollen Sozialwohnungen entstehen, deren Nettokaltmiete bei 9,50 Euro pro Quadratmeter liegt. Bei den Sozialwohnungen, die durch Landesmittel gefördert werden, liegt die Miete je nach Einkommen bei 5,50 oder 7,50 Euro.

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) sagte, dass etwa für das Wohnprojekt am Stern-Center solche mittleren Mieten mit dem Bauherrn verhandelt werden. „Das ist auch eine Antwort auf die knappen Fördermittel des Landes und es hilft bei der Durchmischung der Stadtteile“, so Rubelt. So sollen diese Wohnungen vor allem dort entstehen, wo bereits viele sehr günstige Sozialwohnungen existieren.

Stadt verzichtet auf größere „Abschöpfung“ der Bodenpreis-Steigerung

Das sogenannte Investorendrittel des bisherigen Baulandmodells wird unverändert beibehalten – so lautet die Empfehlung der Verwaltung an die Stadtverordneten.

Der Begriff sagt aus, dass bei einer hohen Wertsteigerung eines Grundstücks nicht der gesamte Gewinn von der Stadt „abgeschöpft“ werden soll – ein Drittel muss als Anreiz überhaupt zu bauen bei den Investoren verbleiben. In einer Auswertung des Baulandmodells hatte man Anfang 2019 noch die Streichung oder zumindest Kürzung dieses Investorenprofits empfohlen.

Davon ist nun keine Rede mehr, denn zwischenzeitlich habe es einen Austausch mit privaten Wohnungsunternehmen, sowie den Verbänden der Wohnungswirtschaft gegeben. Der Anreiz zu investieren und neue Wohnungen zu bauen, würde schwinden, wenn finanzielle Spielräume enger werden, warnen die Vertreter der Wohnungswirtschaft.

Neue Idee: Flächenabgabe der Bauherren an die Stadt

Stattdessen gibt es eine neue Idee, die die Stadt zur Diskussion stellt: Die Investoren sollen keine Abgabe zahlen, mit denen sozialverträgliche Mieten möglich werden – sie sollen gleich einen Teil ihrer Grundstücke an die Stadt verkaufen. Die kommunale Pro Potsdam errichtet dann auf der neuen Liegenschaft selbst die Wohnungen.

„Eine Flächenabgabe wäre nachhaltig, weil die Grundstücke dann dauerhaft in öffentlicher Hand bleiben und nicht wie die Bindungen irgendwann auslaufen“, sagt Sebastian Anderka aus der Potsdamer Bauverwaltung zu dieser Idee.

In Münster und Ulm wird die Abgabe bereits praktiziert

In Städten wie Münster oder Ulm werde das seit Jahren schon praktiziert. Die Erfahrung aus dem Dialog mit der Wohnungswirtschaft sei es, dass sie den Vorschlag unterstützt: „Die finden das gut, denn oft sind die Unternehmen noch nicht im Besitz geeigneter Flächen. Auf diese Weise könnte man mehr Bauland aktivieren“, sagt Bernd Rubelt.

Er spekuliert auf Grundstückseigentümer, deren Flächen bislang kein Bauland sind. Wenn die Stadt aber Wohnungsbau darauf zulässt, steigen diese Flächen stark im Wert. Ein Teil gehe an die Stadt, ein anderer an Investoren. Von 30 Prozent ist die Rede, entsprechend der Zielquote für sozialen Wohnungsbau.

Wo das noch nicht „aktivierte“ Bauland sich befindet, ist offen. Laut Rubelt gebe es aber einige Spielräume. Der Baubeigeordnete, der diese Art der Flächenabgabe aus seiner früheren Tätigkeit in Münster kennt, sieht darin größere Chancen, als in einer finanziellen Abgabenerhöhung. „Mit so einer Verschärfung erzielen wir nichts Materielles für den Wohnungsmarkt“, sagt er.

Lesen Sie auch:

>>>Mehr Sozialwohnungen im Potsdamer Norden

>>>Stadt will vom Bauboom profitieren

>>> Baulandmodell: Verschärfung begrüßt

Von Peter Degener