Filmfestival - So will das Sehsüchte-Festival in der Pandemie Filmfans anlocken

Auch wenn einer aktuellen Studie zufolge im Büro die Corona-Gefahr höher sein könnte als im Kino, hat sich das Studierendenfilmfestival Sehsüchte eine Pandemie-Plan zurechtgelegt. Auch wenn manche Einschränkungen nicht zu umgehen sind, soll das Festival im September soll das Festival in Potsdam und im Internet steigen.