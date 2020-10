Potsdam

Die südlichen Stadteile Potsdams, hinter dem Hauptbahnhof, sind geprägt von Industriegebiet und Plattenbauten, aber es gibt auch jede Menge Natur. Für die MAZ-Serie „ Potsdam ganz nah“ erzählen Anwohner der Teltower und der Templiner Vorstadt, des Schlaatzes, sowie von Waldstadt I und II, wie es ihnen in ihrem Viertel gefällt.

Teltower Vorstadt

Die Teltower Vorstadt ist gekennzeichnet durch die Bahnhofsnähe. Die Hauptverkehrsstraße, die Heinrich-Mann-Allee, führt einmal durch das Stadtteil.

Iris Rohmann (61)

Iris Rohmann (61) Quelle: Jennifer Bongards

„Ich lebe mein ganzes Leben schon in der Teltower Vorstadt und ich lebe gerne hier. Leider wird hier alles zugebaut. Alles, was ein bisschen offen war, wird zugebaut. Aber damit muss man leben. Ich habe auch keinen Grund hier wegzuziehen.“

Denny Nikoleit, 38

Denny Nikoleit (38) Quelle: Jennifer Bongards

„An der Teltower Vorstadt, genauer gesagt am Damaschke-Viertel, gefällt mir, dass es ruhig ist, wie auf dem Land, aber man ist trotzdem mitten in der Stadt. Man hört wenig Verkehr. Wir haben einen großen Garten. Die Kinder können im Garten spielen und man hat genug Zeit, um zu entspannen und mal aus dem Trubel der Stadt rauszukommen. Die Teltower Vorstadt ist für mich ein Dorf in der Stadt. An meinem Viertel gefällt mir alles.“

Andrew Bongards , 25

Andrew Bongards (25) Quelle: Jennifer Bongards

„Mir gefällt, dass es hier so grün ist. Es gibt viel Wald. Auch die Fahrradwege sind super. Was mir fehlt, sind definitiv mehr Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, vielleicht mehr Nachtleben. Einfach mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.“

***

Waldstadt l

Das Wohngebiet wurde inmitten von Wald erbaut, ab Ende der 1950er bis Ende der 1970er. Auf dem Fußballplatz spielt Turbine Potsdam und das Bild der Siedlung ist durch die Großblockbauweise geprägt.

Darius Weiß, 25

Darius Weiß (25) Quelle: Jennifer Bongards

„Ich finde an der Waldstadt generell sehr gut, dass es ruhig ist. Wir haben vorher am Stern gewohnt, das war im Vergleich ein echter Zuwachs, dass wir jetzt unsere Ruhe haben. So richtig schlecht an Waldstadt selbst finde ich nichts. Vielleicht, dass wir keine richtige Einkaufsmöglichkeit in der Nähe haben. Man kommt aber auch überall ganz gut hin und muss kein Auto nehmen. Es ist schon sehr schön hier und schön waldig.“

Frank Neumann , 60

Frank Neumann (60) Quelle: Jennifer Bongards

„Von der Wohnlage her ist Waldstadt I topmäßig. Es ist auch nicht so überbevölkert mit Ausländern. Viele Rentner wohnen bei uns. Ruhiges Wohnen, kein Stress. Die Kriminalität ist auch nicht so hoch, was in Waldstadt II doch ein bisschen mehr ist, finde ich.“

Brigitte Ehrlich , 72

Brigitte Ehrlich (72) Quelle: Jennifer Bongards

„Uns gefällt es in Waldstadt sehr gut. Wir bewohnen eine Doppelhaus-Hälfte. Es ist sehr ruhig. Wir wohnen in einer Straße, in der kein Durchgangsverkehr ist. Das ist natürlich sehr positiv. Wir haben viel Grün. Es ist halt am Stadtrand. Mit der Nachbarschaft gibt es gar keine Probleme. Wir fühlen uns ausgesprochen wohl.“

***

Waldstadt II

Die Plattenbausiedlung wurde von 1970 bis in die 80er Jahre erbaut. Angrenzend an ein großes Waldgebiet, ist sie auch bekannt für den Teufelssee und die Ravensberge.

Anne-Marie Henseke , 83

Anne-Marie Henseke (83) Quelle: Jennifer Bongards

„Ich wohne seit sieben Jahren in der Waldstadt. Ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil es ein großer Unterschied ist, wenn man von einer Einfamilienhaus-Siedlung herzieht. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gut eingelebt. Und es gefällt mir hier inzwischen sehr gut. Vor allen Dingen, weil alles so schön nah beieinander ist. Man kann überall gut einkaufen, man hat das Ärztehaus in der Nähe, die Straßenbahn, den Bus. Man ist eigentlich beinahe wie in einer kleinen Stadt. Ich fahre so selten in die Innenstadt. Das brauche ich eigentlich gar nicht, weil hier eigentlich alles ist. Auch zum Zug hat man es nicht weit.

Was ich mir wünsche, ist vielleicht noch, dass manche Gehwege besser wären. Einige sind schon ausgebessert worden, andere noch nicht. Weil es für Rollstuhlfahrer oder Leute mit Rollator doch etwas schwieriger ist, überall um die Ecke zu kommen. Dann wünsche ich mir, dass die Autofahrer und Radfahrer etwas vorsichtiger sind und mehr Rücksicht nehmen.“

Marita Junghannß, 66

Marita Junghannß (66) Quelle: Jennifer Bongards

„ Waldstadt ist für mich Heimat. Mir gefällt die Lage, das viele Grün, die Ruhe, mit kleinen Einschränkungen. Ich habe auf der einen Seite diesen riesengroßen Spielplatz, wo sich abends sehr viele Jugendliche aufhalten, die laut sind. Und hinter uns ist der Sportplatz, der auch bis in die späten Abendstunden genutzt wird. Man gewöhnt sich dran. Ich finde, es ist in den letzten zwei, drei Jahren schmutziger geworden. Abfälle überall. Das war früher nicht so. Warum die Menschen jetzt so gleichgültig sind, weiß ich nicht. Ja, das wäre so ein kleiner Nachteil. Ich wohne schon seit 1980 hier.“

***

Schlaatz

Im Wesentlichen wurde die Plattenbausiedlung bis 1987 errichtet. Der Potsdamer Baggersee wurde angelegt, um Sand für den Bauuntergrund zu liefern.

Henry Fuß, 55

Henry Fuß (55) Quelle: Jennifer Bongards

„Mir gefällt es, dass im Schlaatz jetzt viel rekonstruiert wird. Die alten DDR-Bauten werden umgebaut, freundlicher und farbiger gestaltet. Es kommen viele neue Leute her. Es ist aber noch viel zu tun und das dauert einfach lange.“

Siegrun Wünsch , 80

Siegrun Wünsch (88) Quelle: Jennifer Bongards

„Es gefällt mir sehr gut am Schlaatz. Bei mir im Haus ist es sehr friedlich und ruhig. Hier wohnen Menschen aus verschiedenen Nationen und wir verstehen uns alle sehr gut. Ich wohne hier schon fast 20 Jahre und bin zufrieden.“

***

Templiner Vorstadt

Am Fuße des Brauhausbergs liegt die Templiner Vorstadt und zieht sich bis zur Halbinsel Hermannswerder. Geprägt wird der Stadtteil durch das Havelufer.

Nils von Ohlen, 35

Nils von Ohlen (35) Quelle: Jennifer Bongards

„Zum einen haben wir die Bahnhofsnähe, das ist das Schöne an der Templiner Vorstadt. Dass man also auch zu Konzerten, wenn sie denn mal wieder erlaubt sind, nach Berlin reinfahren kann. Beruflich muss ich das auch. Und als Pendler ist es optimal, morgens und abends nicht so viel Zeit zu verlieren. Und ich kann jetzt auch, wie hier, Richtung Hermannswerder ins Grüne fahren, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Es gibt viel Wasser und Grün. Man hat nicht nur Autos oder Straßen, sondern auch den weiten Blick hier. Ich hoffe, dass sich der Stadtteil auch weiterhin Richtung Familienfreundlichkeit entwickelt. Viele Familien ziehen ja her. “

Nicolle Dathe , 41

Nicolle Dathe (41) Quelle: Jennifer Bongards

„Es ist schön hier: Wald, Natur, Wasser. Hier zieh ich nicht freiwillig weg. Das steht definitiv fest. Auch für meine Kinder ist es optimal, die können sich hier wirklich noch wie Kinder fühlen: Bäume hochklettern, Buden bauen, was man in der Innenstadt zum Beispiel gar nicht kann. Man ist natürlich auch flexibel, innerhalb von 12 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmittel ist man in der Innenstadt, kann zum Kinderarzt. Was will man eigentlich mehr. Das ist eine schöne Gegend. Die Templiner Vorstadt ist für mich ein traumhaftes Wohndomizil.

Es gibt viele zugereiste Nachbarn, die ihre Hunde frei laufen lassen, die da keine Rücksicht nehmen. Das ist das einzige, was mich stört. Viele kennen sich untereinander nicht. Und wenn sie doch frei laufen, ist das nicht so schön. Meine Kinder haben keine Angst vor Hunden, aber jeder Hund reagiert anders. Das ist das einzige was mich stört –und dass die Leute, die baden gehen, ihren Müll liegen lassen.“

Das Datenjournalismus-Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Jennifer Bongards