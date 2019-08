Nauener Vorstadt

Die Potsdamer Schlösser scheinen alle erforscht und bestens dokumentiert. Doch ausgerechnet über das gerade so viel diskutierte Schloss Cecilienhof – das jüngste der königlichen Domizile – weiß die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) noch sehr wenig. „Wir haben nur einen groben Überblick, über das, was nach 1945 in den Bereichen außerhalb der Gedenkstätte stattgefunden hat“, sagt Schlossassistentin Katharina Bergmann.

Zwei Drittel des Schlosses dienten dem Hotel

Schlossassistentin Katharina Bergmann vor dem früheren Hoteleingang. Quelle: Peter Degener

Was heute vor allem als Gedenkstätte der Potsdamer Konferenz 1945 bekannt ist, war zwischen 1960 und 2014 zum größten Teil ein Hotel. Zwei Drittel des Schlosses, darunter zahlreiche Räume, die heute wieder zum Museum gehören, dienten dem „Deutschen Reisebüro der DDR“ dazu, die Besucher der Gedenkstätte aus dem sozialistischen Ausland zu bewirten und zu beherbergen.

Zimmerstandard war niedrig, das Restaurant exklusiv

Eine Speisekarte aus den neunziger Jahren. Doch auch in der DDR war das Menü an die Potsdamer Konferenz angelehnt. Quelle: Peter Degener

Hochrangige Gäste kamen auch nach den „Großen Drei“ immer wieder ins Haus. UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim aß 1975 im Restaurant, 1995 schlief der frühere US-Präsident George Bush in der „Hohenzollern-Suite“.

Zu diesem Zeitpunkt war das Haus bereits als Vier-Sterne-Hotel neu eröffnet worden. Der Besuch von Queen Elizabeth II. im Jahr 2004 darf als bislang höchstrangiger Staatsbesuch gelten. Für die Generalsanierung des Schlosses musste das Hotel 2014 schließen.

1945 gab es sogar Privatwohnungen im Schloss

Es herrschte ein Stilmix aus Historie und Moderne Quelle: privat

Ein Satz, den sie bei den Interviews mit älteren Hotelmitarbeitern hörte: „Wir konnten den Jungfernsee riechen, aber nicht sehen“. Denn der Blick aufs Wasser war von den Grenzanlagen der Berliner Mauer verstellt.

Das Geld für die neue Heizung diente stattdessen dem Mauerbau

Für das Deutsche Reisebüro als Betreiber hatte der Mauerbau eine ungewöhnliche Konsequenz: Im Stadtarchiv Potsdam entdeckte Bergmann ein Schreiben an die Bezirksverwaltung vom Dezember 1961. „Aufgrund der Sicherungsmaßnahmen nach dem 13.8.61“ - so wird der Mauerbau in dem kurzen Schreiben verklausuliert – musste der Hotelbetreiber längst zugesagte Mittel über 200.000 DM wieder abgeben.

Die Räume rund um den Innenhof wurden bis 2014 als Hotel genutzt. Quelle: Peter Degener

Rolle der Stasi im Hotel noch nicht erforscht

Vieles ist noch immer unbekannt. Darunter so grundlegende Fragen wie die Rolle der Stasi, die angesichts der Nähe zur Berliner Mauer und hochrangiger Gäste das Hotel nicht ignoriert haben wird. Es gibt aber auch banale Wissenslücken.

„Ich würde gerne die Zimmerpreise der 60er und 70er Jahre kennen“, sagt Bergmann. Was bekannt ist: 1982 kostete ein einfaches Zimmer 20 Mark pro Nacht. Nach der Wiedervereinigung kostete die „Ceciliensuite“ samt Nutzung des historischen rosa gekachelten Badezimmers dagegen 850 Deutsche Mark.

Von Peter Degener