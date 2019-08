Berliner Vorstadt

Die Software-Firma Oracle gibt ihre Potsdamer Niederlassung auf und zieht nach Berlin. „Wir werden in den nächsten Jahren unsere derzeitigen Geschäftsstellen in Berlin und Potsdam auf ein gemeinsames Büro in Berlin-Mitte konsolidieren“, bestätigte Oracle-Unternehmenssprecher Harald Gessner auf Anfrage der MAZ. Bis „spätestens 2021“ werden man den Standort in der Schiffbauergasse aufgeben, so Gessner.

In Berlin ist Oracle näher an den Entscheidungsträgern von Wirtschaft und Staat

„Wir schauen, dass wir dort sind, wo unsere Kunden schnell und unkompliziert hinkommen“, begründete Gessner den Schritt. Derzeit baut das Unternehmen deshalb eine neue repräsentative Niederlassung im Zentrum Berlins. Sobald dieses Haus fertig ist, werde man Potsdam verlassen.

„In Berlin empfangen wir viele Kunden, etwa aus dem Government-Bereich“, erklärt Gessner. Hinzu kämen Vertreter vieler großer Firmen, die in Berlin ihren Sitz haben. Mit der Zusammenlegung in Berlin sei man für diese Entscheidungsträger besser erreichbar.

In Potsdam wurde keine Software entwickelt, sondern nur vertrieben

„Die Standortentscheidung ist ganz operativ gefallen, darin ist keine Wertung gegen Potsdam enthalten“, so der Sprecher. In Potsdam hat Oracle auch keinerlei Software entwickelt, sondern unter dem Namen „ Oracle Direkt“ reine Vertriebs- und Supportaufgaben geleistet. Die Kunden wurden laut dem Unternehmenssprecher vorrangig telefonisch betreut.

Das Haus gehört der Landesbank ILB – Mietvertrag läuft bis 2023

Das markante Gebäude gehört der Grundstücksgesellschaft „Tiefer See“, die zu 100 Prozent der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gehört. Der Bürobau mit rund 2800 Quadratmeter Nutzfläche ist laut ILB vollständig an Oracle vermietet.

„Der bestehende und derzeit ungekündigte Mietvertrag hat eine Laufzeit bis einschließlich drittes Quartal 2023“, erklärte ILB-Sprecher Felix Dollase auf Anfrage. Konkrete Verhandlungen mit potenziellen Nachmietern gebe es aktuell nicht.

Chef der Agentur für Sprunginnovation hat den Turm bereits besichtigt

Im Raum steht allerdings die Möglichkeit, dass dort die neugegründete Agentur für Sprunginnovationen der Bundesregierung (SprinD) einzieht. Erst am Montag hatten Oberbürgermeister Mike Schubert und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) dem künftigen Chef der Agentur, Rafael Laguna de la Vera, bei einem Besuch der Stadt auch die Schiffbauergasse gezeigt. Laguna kam dabei mit den hiesigen Oracle-Chefs ins Gespräch.

Rafael Laguna, Chef der SprinD-Agentur war am Montag zu Gast in Potsdam und hat dabei auch die Oracle-Räume in der Schiffbauergasse besichtigt. Quelle: Varvara Smirnova

Der Termin fand in der Konferenz-Etage im siebten Obergeschoss des Turms statt, sodass Laguna den potenziellen Agentursitz mit Blick auf das Wasser und den Babelsberger Park gleich in Augenschein nehmen konnte. Ob SprinD überhaupt nach Potsdam zieht, entscheidet sich allerdings erst Ende September.

Die Stadt will „Einrichtung mit möglichst überregionaler Ausstrahlung“ als Nachmieter

Die Stadt hält sich mit einer Bewertung des Wegzugs zurück. „Für den Fall, dass das Unternehmen Oracle den Standort nicht weiter nutzen möchte, wird sich die Landeshauptstadt Potsdam mit der ILB als Vermieter gemeinsam engagieren, um eine der exponierten und renommierten Lage dieses Gebäudes gerecht werdende Nachnutzung zu finden“, sagte Stadtsprecher Markus Klier der MAZ.

Dabei würden „gemäß der Ausrichtung des Standortes Schiffbauergasse sicherlich auch innovativ-kreative Unternehmen oder Einrichtungen mit möglichst überregionaler Ausstrahlung eine Rolle spielen“, so Klier.

Bis zu 300 Mitarbeiter sollen im Turm gearbeitet haben

Wie viele Arbeitsplätze von Oracles Wegzug betroffen sind, lässt das Unternehmen offen. „Wir treffen keine Aussagen darüber, wie viele Mitarbeiter wir an unseren Standorten beschäftigen“, so Gessner. Bei der Eröffnung des Oracle-Turms 2003 kam die Firma mit rund 100 Mitarbeitern, expandierte seitdem allerdings ständig.

35 Meter hoch ist der Oracle-Turm. Quelle: Peter Degener

2013 war von rund 300 Mitarbeitern am Potsdamer Standort die Rede. Die Firma aus Kalifornien hat weltweit mehr als 137.000 Mitarbeiter und ist damit eines der größten Software-Unternehmen der Welt. Deutscher Hauptsitz ist München, daneben gibt es derzeit noch zehn weitere Niederlassungen in ganz Deutschland.

Ansiedlung von Oracle sollte „Motor“ für Entwicklung der Schiffbauergasse sein

Die Ansiedlung des Softwareunternehmens in der Schiffbauergasse war damals von der Landesregierung als „Motor für die Gesamtentwicklung des Standortes“ gefeiert worden. Mit Oracle gehöre „eines der weltweit innovativsten, lebendigsten und leistungsstärksten Softwareunternehmen zu Potsdam“, was den Medienstandort aufwerten würde, sagte Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD) damals.

Weil der Umbau des Industriebaus in ein Bürogebäude ohne Fördermittel erfolgte, existieren laut ILB keinerlei Förderbindungen, die bei der Kündigung des Mietvertrags oder zu beachten sind.

Erst Koks, dann Software Der Oracle-Turmwurde von 1953 bis 1955 nach Plänen von Karl-Gottfried Pust errichtet. Der Industriebau diente als Koksseparator des einstigen Gaswerks an der Schiffbauergasse. 2002 war das Hauseigens für Oracle von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) für rund sechs Millionen Euro saniert. Beim Umbau in ein Bürogebäude konnte die markante neoklassizistische Fassade erhalten werden. Mit 35 Meternhandelt es sich um das höchste Gebäude des Kulturstandorts.

Von Peter Degener