Was Soko-Leipzig-Kommissar Steffen Schroeder mit dem Paradiesgarten verbindet

Sanssouci

Steffen Schroeder hat oft mit den dunklen Seiten des Lebens zu tun, und das nicht zu knapp. Als Kommissar Kowalski in der Erfolgsserie „Soko Leipzig“ macht er Mörder dingfest. Aber auch im wahren Leben scheut er sich nicht, dorthin zu gehen, wo die roten Teppiche und Kamerablitzlichter denkbar weit weg sind. Er hat ein Buch veröffentlicht – Titel: „Was alles in einem Menschen sein kann“; Untertitel: „Begegnung mit einem Mörder“ – über seine Erlebnisse als Vollzugshelfer eines lebenslänglich Verurteilten. Am 5. November wird Schroeder in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg wieder daraus lesen.

Keine Frage: Der gebürtige Münchner, der mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Ute Springer, und den drei Söhnen in Potsdam lebt, ist nicht auf Glitzer-Glamour-Lifestyle abonniert. Und dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – kennt er den Weg ins Paradies; genauer: in den Paradiesgarten. Der liegt an der Maulbeerallee. 1950 wurde das Gelände zum Botanischen Garten der damaligen Pädagogischen Hochschule weiterentwickelt. Das leicht ansteigende Areal wirkt tatsächlich wie ein Stückchen vom Paradies. So idyllisch, so bildhübsch.

Im Paradiesgarten: Soko-Leipzig-Kommissar Steffen Schroeder (links) mit Direktor Patrick O’Brien und Kerstin Kläring vom Botanischen Garten. Quelle: Bernd Gartenschläger

An einem Tag mit einem so blauen Himmel, dass er einem Paradies alle Ehre macht, haben sich Steffen Schroeder und Professor Patrick O’Brien – der Direktor des Botanischen Gartens und Brite mit deutschem Pass – und die Technische Leiterin Kerstin Kläring zu einem Treffen verabredet. Zunächst im Tropen-Haus, das auch zum Botanischen Garten gehört.

Das Gespräch nimmt gleich Fahrt auf, schneller als eine Libelle durch die Tropen-Vegetation flirren kann. Steffen Schroeder erzählt von seiner frühen Liebe zum Tierreich: Als Jugendlicher hat er zum Beispiel Eidechsen gehalten. Um sie artgerecht zu ernähren, begann er, Heimchen zu züchten. Als die Zucht wegen fröhlicher Vermehrung etwas außer Kontrolle geriet, schaffte er sich ein Insektenvertilgungsmittel der ökologischen Art an: einen Gecko. Unnötig zu sagen, dass die Eltern angesichts der neuen Mitbewohner nicht gerade „Hurra“ riefen.

Der Paradiesgarten ist Teil des Botanischen Gartens. Quelle: Bernd Gartenschläger

Noch heute begeistert sich Steffen Schroeder für die Natur. Als Schüler liebäugelte er sogar mit einer wissenschaftlichen Laufbahn. In der Zoologischen Staatssammlung des Freistaats Bayern machte er ein Praktikum in der Herpetologischen Abteilung, wo sich alles um Amphibien und Reptilien dreht: „Dort habe ich Präparate aufgefüllt. Generell hat mich daran fasziniert, dass aus einer Kaulquappe ein Frosch wird – da spielt sich die ganze Geschichte der Evolution ab.“ Doch dann war das Zählen von Schuppen auf die Dauer zu trocken.

Mit den Spenden sollen der Teich und der Bach im Paradiesgarten vor dem „Verdursten“ bewahrt werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Liebe zum Tierreich blieb und sie ist keine aufgesetzte „Ich habe einen Hundewelpen aus dem Tierheim adoptiert und kriege dafür eine Schlagzeile“-Masche, wie manche Stars sie zelebrieren. Unprätentiös und mit leuchtenden Augen erzählt er von seinen tierischen Begegnungen. Mit Ringelnattern etwa – echte Verstellungskünstler, weil sie sich perfekt tot stellen können. „Wie Schauspieler“, sagt Schroeder. Er hat auch kein Problem, die Schlangen anzufassen, obwohl sie einen ganz speziellen Geruch verströmen. „Meine Frau weiß immer ganz genau, wenn ich nach Hause komme und eine Ringelnatter aufgehoben habe.“

Bei so viel Liebe zu Flora und Fauna war es nur folgerichtig, dass sich der Schauspieler seit einigen Jahren im Freundeskreis des Botanischen Gartens engagiert. Für den Paradiesgarten hat er sogar eine der Schirmherrschaften übernommen. In der Mitte der Anlage thront das Stibadium. Ludwig Persius errichtete den Bau, der wie ein kleiner Tempel aussieht, nach Vorgaben Friedrich Wilhelms IV. Der König nutzte das Stibadium für Runden mit der Hofgesellschaft.

Im Paradiesgarten an der Maulbeerallee fühlt man sich teilweise wie im Park einer italienischen Villa. Quelle: Bernd Gartenschläger

Heute ist „Abwarten und Teetrinken“ nicht mehr zeitgemäß. Denn der Garten braucht Hilfe, also Spender, die ihm eine gesicherte Zukunft verschaffen. Beim Stibadium hat es schon geklappt. Vor rund zehn Jahren verhalf unter anderem Mäzen Hasso Plattner dem märkischen Antiken-Bau mit einer Spende zu neuem Glanz. Daneben plätschert eine Wasserkaskade und ein längliches Wasserbecken lässt ans süße römische Nichtstun denken.

Das Stibadium – erbaut von Ludwig Persius – ist das bauliche Herzstück des Paradiesgartens. Quelle: Bernd Gartenschläger

Den Hang hinauf rankt sich ein Alpinum, das ein bisschen Hochgebirgsgefühl aufkommen lässt. Im gesamten Garten blühen rund ums Jahr Pflanzen aus rund 92 Familien. Doch so paradiesisch das alles klingt – es ist längst nicht alles eitel Sonnenschein. Seit einiger Zeit läuft eine Spendenaktion zugunsten des Paradiesgartens. Pro gespendetem Euro hat der Freundeskreis einen weiteren Euro beigesteuert, so sind bisher 50.000 Euro zusammengekommen. Eine stattliche Summe, aber nicht ausreichend, wie Patrick O’Brien und Kerstin Kläring erläutern.

Der Paradiesgarten macht seinem Namen alle Ehre. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das große „Sorgenkind“ ist ein 1937 angelegter Teich mit verschiedenen Sumpf- und Wasserpflanzen. Teich und Bach sind stark sanierungsbedürftig. „Sie verlieren Wasser. Die Dichtungen und Einfassungen der Pflanzflächen sind marode und müssen dringend erneuert werden“, schildert Kerstin Kläring die prekäre Situation. Sollte nichts passieren, könnte irgendwann das Wasser einfach versickern. Das Ziel: Unabhängig vom Havelwasser zu werden und einen autarken Wasserkreislauf zu schaffen. Aber nicht nur Teich und Bach sollen vor dem Verdursten bewahrt werden, auch Bänke will man am Wegesrand aufstellen.

Informationen zum Spendenprojekt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Geplant ist auch ein „Grünes Klassenzimmer“ und – perspektivisch – der Aufbau eines Schülerlabors. Steffen Schroeder zeigt auf eine Fläche am Teich: Hier soll eine Holzplattform für das Freiluftklassenzimmer entstehen. Er erzählt, wie gern er mit seinen Kindern das Idyll erkundet und immer wieder etwas Spannendes entdeckt: Plattbauchlibellen oder die große Erdkrötenpopulation, die hier ablaicht. Insgesamt etwa 800.000 Euro wird die Sanierung kosten, schrittweise soll sie in fünf Teilprojekten erfolgen.

Der Garten bietet ganz besondere Ein- und Ausblicke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch eine wichtige Voraussetzung fehlt noch, betonen Patrick O’Brien und Kerstin Kläring: „Die Universitätsleitung muss Gelder für die Planung und die Vermessung freigeben; das ist die Grundlage, um hier mit Teilprojekten anzufangen.“ Denn sonst, so die Befürchtung, könnte das Idyll über kurz oder lang zu einem Garten Eden mit Ablaufdatum werden. Weshalb es für den „Soko Leipzig“-Kommissar und seine Mitstreiter auch weiterhin heißt: „SOS Paradiesgarten!“

Von Ildiko Röd