Potsdam

Am 1. März 2022 sind die Dreharbeiten für die neue Staffel von Soko Potsdam gestartet. Mit dabei ist der Schauspieler Skandar Amini. Der Hamburger spielt seit vergangener Staffel den Oberkommissar Samir Amari. Im Interview erzählt er der MAZ, wie er sich auf die Rolle bei der märkischen Kriminalpolizei vorbereitet hat und warum er sich bei den Dreharbeiten in Potsdam verliebt hat.

Herr Amini, Sie spielen in der Serie Soko Potsdam den Oberkommissar Samir Amari. Was ist das für ein Typ?

Skandar Amini: Samir ist ein kleiner Streber, aber trotzdem ein cooler Typ. Er ist stolz auf seinen Job als Kommissar und liebt, was er tut. Das Kommissariat ist seine Familie, er macht alles für die Kolleginnen und Kollegen. Aber Samir hat auch Brüche. Es gibt eine Folge in der letzten Staffel, in der er sich in eine Tatverdächtige verliebt, die sich am Ende als die Mörderin herausstellt. Dieser große Fehler, der ihn fast seinen Job gekostet hat, hat ihn verändert. Das wird man vor allem in der nächsten Staffel merken.

Wie haben Sie sich auf die Rolle des Samir vorbereitet?

Ich habe mich in der Vorbereitung schon im Alltag gefragt: Was würde Samir tun? Der würde zum Beispiel nicht so lange schlafen, wie ich es privat gerne tue. Deshalb bin ich morgens immer früh aufgestanden und habe mir auch angewöhnt, kalt zu duschen. Das muss ich jetzt vor den Dreharbeiten wieder anfangen, ich bin leider zwischendurch wieder zum Warmduscher geworden.

Und wie bereitet man sich auf eine Rolle als Kommissar vor?

Ich habe viele Krimiserien gesehen, zum Beispiel „Der junge Wallander“. Da habe ich mir vor allem die Verhörszenen genau angesehen. Ich hatte ein Polizei-Training vor den Drehs, bei dem ich auch das Schießen gelernt habe. Das ist schon krass. In Filmen sieht es immer so leicht auf, aber ich habe am Anfang oft daneben geschossen, muss ich zugeben.

Schauspieler Skandar Amini wohnt eigentlich in Hamburg, für die Dreharbeiten zieht er nach Potsdam. Quelle: Maximilian Mundt

Sie wohnen eigentlich in Hamburg. Waren Sie vor den Dreharbeiten schon einmal in Potsdam?

Nein, das war das erste Mal. Ich weiß noch ganz genau, wie ein Taxifahrer mich vergangenes Jahr zu meiner Wohnung in Potsdam fuhr und dabei eine kleine Stadtrundfahrt für mich veranstaltete. Er sagte zu mir: Wenn du Hamburg liebst, dann wirst du auch Potsdam lieben. Und er hat Recht behalten. Ich fühle mich sehr wohl hier.

Haben Sie während der Dreharbeiten denn Zeit die Stadt zu erkunden?

Das Gute ist, dass ich beim Drehen schon etwas von Potsdam mitbekomme, weil wir viele Außendrehs haben. Im vorigen Jahr hatte ich dann immer wieder so Aha-Momente, wie „Ach, hier war ich schon“ oder „Die Straße kenne ich doch“. Mittlerweile kenne ich mich ganz gut aus. Ich finde es super, dass man in Potsdam mit dem Fahrrad immer alles schnell erreichen kann. Ich bin im Sommer vor den Drehs oft morgens in den Heiligen See gesprungen.

Wollten Sie schon immer Schauspieler werden?

Wir haben in der Familie früher viele Bollywood-Filme geschaut. Der Schauspieler Shah Rukh Khan war mein absoluter Held. Ich wollte unbedingt so sein wie er und habe im Wohnzimmer seine Performances nachgespielt – entweder vor dem Spiegel oder vor der Kamera meines Vaters. In der Schule war ich in der Theater-AG und dann vermittelte mich ein Bekannter ans Thalia-Theater in Hamburg. Dort habe ich fünf Jahre lang im Jugend-Ensemble gespielt.

Und wie kamen Sie zum Fernsehen?

Ich liebe das Theaterspielen, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich auch gerne vor der Kamera stehen würde. Einfach, um es mal auszuprobieren. Ich habe mir eine Agentur gesucht und es dauerte nicht lange, bis ich meine erste Rolle im Großstadtrevier bekommen habe.

Was haben Sie da gespielt?

Eine Episodenhauptrolle als krimineller Flüchtling.

Das klingt sehr klischeehaft. Wurden Ihnen häufig solche Rollen angeboten?

In den ersten drei Jahren habe ich eher stereotype Rollen bekommen: einen Flüchtling, Gang-Mitglied, Gang-Anführer, Dieb und einen Stricher. Ich stand am Anfang meiner Karriere und wollte einfach nur spielen. Ich war froh, mich überhaupt zeigen und arbeiten zu können.

Während der Dreharbeiten lebt Skandar Amini in Potsdam. Quelle: ZDF/Britta Krehl

Es gab im vergangenen Jahr die Aktion „Meine Rolle im deutschen Film“, die darauf aufmerksam gemacht hat, dass Schauspieler mit Migrationsgeschichte häufig nur sehr eindimensionale und stereotype Rollenangebote bekommen. Was muss sich ändern?

Es sollte insgesamt diverser gecasted werden, die Gesellschaft in ihrer Unterschiedlichkeit sollte sich auch auf der Leinwand beziehungsweise auf dem Bildschirm widerspiegeln. In den letzten Jahren hat sich schon viel verändert, aber das müsste Normalität werden. Früher war es zermürbend, wenn man sich auf Rollen bewirbt und immer nur Absagen bekommt, nur weil die Rolle einen deutschen Namen hat. Ich bin froh, dass mir jetzt auch Figuren mit mehr Tiefe angeboten werden, wie meine Rolle bei Soko Potsdam. Aber ich weiß, dass es nicht allen Schauspielerinnen und Schauspielern so geht.

Von Interview: Lena Köpsell