Potsdam/Wien

Österreichs größter Energieversorger Verbund hat eine Partnerschaft mit dem Potsdamer Solarenergie-Unternehmen Visiolar bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen im großen Stil Solarfelder in Deutschland entwickeln. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Unternehmen zu ihrer „Energie-Kooperation“ ist von geplanten Projekten auf bis zu 2000 Hektar die Rede.

Bislang seien 13 Flächen von einer Gesamtgröße von 1400 Hektar „identifiziert“ worden. Auf den später anvisierten 2000 Hektar sollen bis zu 2000 Megawatt Strom zu Höchstzeiten produziert werden.

Hohe Investitionskosten

Zur Einordnung: Pro Hektar Solarpark rechnet man mit branchenüblichen Investitionskosten von 300.000 Euro bis zu einer halben Million Euro. Solarparks können in Deutschland zum Beispiel 200 Meter links und rechts von Autobahnen und Bahnstrecken entstehen, aber auch auf Konversionsflächen, also etwa ehemaligen Militärflugplätzen. Zur Lage der geplanten Solarparks steht nichts in der Ankündigung.

Visiolar mit Sitz in Potsdam ist Teil der Lindhorst-Gruppe, einer in der Landwirtschaft erfahrenen und langjährig tätigen Unternehmensgruppe aus Niedersachsen. Der Mischkonzern ist auch an Immobilienprojekten, Senioreneinrichtungen und Landwirtschaft beteiligt. Visiolar verfügt laut der Mitteilung über „umfangreiche Liegenschaften für erneuerbare Energien-Projekte“ und sichere damit eine „sehr zuverlässige und ausbaufähige Plattform für die gemeinsamen Aktivitäten“.

Österreichs führender Stromproduzent

Die Österreicher sind erfahren in der Nutzung erneuerbarer Energien. Das zu 51 Prozent in Staatsbesitz befindliche Unternehmen bezieht einen Großteil seiner Energie aus Wasserkraftwerken – den Alpen sei Dank. „Bis 2030 will Verbund rund ein Viertel der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore abdecken“, kündigte der Vorstandsvorsitzender Michael Strugl an. Verbund betreibt bereits 21 Wasserkraftwerke in Bayern an Inn und Donau sowie einen 86-MW-Windpark in Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen produziert rund 40 Prozent des in Österreich verbrauchten Stroms.

Von Ulrich Wangemann