Potsdam

Auf dem Potsdamer Stadtgebiet befinden sich rund 150 Hektar Flächen, die für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen (PV) geeignet oder zumindest bedingt geeignet und zugleich auch für den Ausbau zur Solarstrom-Erzeugung gefördert werden können. Am Mittwoch stellte das Rathaus das Ergebnis einer Analyse potenzieller Flächen vor. Demnach kommen fast ausschließlich Gebiete nördlich des Sacrow-Paretzer Kanals in Frage.

Elf geeignete Flächen vor allem entlang der A10

Es handelt sich dabei um Flächen, die sich im Abstand von höchstens 200 Metern zu Autobahnen oder Schienentrassen befinden – diese sind nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG) mit Bundesmitteln förderfähig. Nach einer generellen ersten Prüfung, die beispielsweise Naturschutzgebiete und Wälder ausschließt, wurden 22 geeignete Flächen ermittelt.

Anschließend folgte ein zweiter Prüfschritt unter anderem nach Maßgaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutzes blieben elf geeignete Flächen und acht bedingt geeignete Flächen übrig.

Nach jetzigem Stand sind die aussichtsreichsten Kandidaten für eine tatsächliche Nutzung als Photovoltaik-Anlage eine größere Fläche zwischen dem Industriegebiet Friedrichspark und dem Dorf Paaren, sowie drei Teilflächen nördlich von Kartzow und eine Teilfläche südlich von Uetz – dazu kommt die bereits geplante 76 Hektar große Anlage, die der Energieversorger EnBW Satzkorn und nahe Kartzow errichten will.

Laut städtischem Masterplan Klimaschutz sollen bis 2050 eigentlich 162 Hektar im Stadtgebiet zur Erzeugung von Solarstrom genutzt werden. Das entspricht rund drei Prozent der Ackerfläche in Potsdam. Die Differenz von zwölf Hektar muss demnach auf nicht-förderfähigen Flächen erfolgen.

Landeigentümer sind vom Rathaus angeschrieben worden

Die Landeigentümer der neu ermittelten förderfähigen Flächen wurden laut Verwaltung bereits für die Nutzung für frei stehende Solaranlagen angefragt. Sollten die Eigentümer zustimmen, werden die Planungen konkretisiert.

In allen Fällen ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. In diesen Verfahren werden dann die konkreten Abstände zur Ortslagen und Denkmalen, nötige Ausgleichsmaßnahmen und Eingrünungen und Rückbauverpflichtungen nach der Nutzungszeit – in der Regel 30 Jahre – festgelegt.

Von Yunus Gündüz