Den Gedanken, zu einer Gedenkminute für die Toten und Verletzten durch Putins Angriffskrieg in der Ukraine aufzurufen, hatte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) angesichts der weit verbreiteten Wut über die eigene Machtlosigkeit schnell wieder verworfen. Und so standen am Mittwochabend beim Solidaritätskonzert im Potsdamer Nikolaisaal die fast 700 Konzertbesucher klatschend und brüllend in den Zuschauerreihen, nachdem Schüle ihnen zugerufen hatte: „Ich will, dass man überall hört, dass das ein Verbrechen der russischen Regierung ist, das derzeit in der Ukraine geschieht.“

Fast 70.000 Euro für die Ukraine

Schüle hatte die Schirmherrschaft für das Konzert übernommen, bei dem unter dem Motto „Zusammen für die Ukraine“ Spenden für den Freundes- und Förderkreis des Klinikums Ernst von Bergmann gesammelt werden sollten, der dafür den Transport von Medikamenten und medizinischem Gerät ins Kriegsgebiet organisiert. Und der Ertrag konnte sich sehen lassen. Am Ende der Veranstaltung hatte die Besucher exakt 14.914,70 Euro in die zahlreich aufgestellten Spendenboxen geworfen. Und das war nicht alles. Bereits bis Konzertbeginn hatten Bürgerinnen und Bürger rund 54.000 Euro auf das Spendenkonto der Förderkreises eingezahlt.

Geboten wurde ihnen dafür im ausverkauften Haus und per Stream für diejenigen, die keinen Platz mehr ergattern konnten, ein fast dreistündiges Konzertprogramm. Von Elektropop bis Chanson, von Klassik bis Deutschrock: Balbina, Katharine Mehrling, Michael Heller, Olga Shkrygunova und Keimzeit spielten, begleitet vom Deutschen Filmorchester Babelsberg und dem Landespolizeiorchester Brandenburg unter der Leitung von Christian Köhler.

Keinen Hehl aus ihrer Wut und Verzweiflung machte die in Polen geborene Sängerin Balbina bei ihrem Auftritt. Zum Sound ihres artifiziellen Pops schleuderte sie dem Publikum nicht nur die Zeilen „Deshalb mach ich Dinge kaputt. Man kann nicht verlieren, was nicht da ist“ entgegen, sondern rief schließlich noch trotzig in den Saal: „Wer einmal den eisernen Vorhang niederreißt, der weiß, was Widerstand ist!“

Nicht weniger kämpferisch die in Deutschland lebende russische Konzertpianistin Olga Shkrygunova, die erzählte, dass sie bei sich zuhause derzeit eine Familie aus Kiew beherberge. „Wir schaffen das!“, so Shkrygunova in Anlehnung an Angela Merkels berühmten Satz. Zuvor hatte sie die traumwandlerisch tänzelnden Tonfolgen aus dem zweiten Satz aus dem 2. Klavierkonzert F-Dur von Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch intoniert – musikalisch der absolute Höhepunkt des Abends.

Marlene-Dietrich-Medley von Katherine Mehrling

Doch das ausgewählte Musikrepertoire ist freilich auch eine Haltung. Die Sängerin und Musicaldarstellerin Katherine Mehrling griff dafür auf Marlene Dietrich zurück, die seinerzeit den Mut hatte, sich gegen die Verbrechen Deutschlands zu stellen und schon während des Krieges auf die Seite der amerikanische Befreier wechselte. Mehrling sang ein Medley von Dietrich-Songs, aber auch das versöhnliche Friedenslied „Göttingen“ der französisch-jüdischen Chansonnière Barbara.

Ihr Musicalkollege Michael Heller nahm sich den Song vor, der dieser Tage nicht fehlen darf: „Imagine“ von John Lennon und Yoko Ono – der Traum von einer Welt ohne Staaten, in der es keinen Grund mehr gäbe, weder für etwas zu sterben noch jemanden umzubringen...

Keimzeit mal wieder zusammen mit dem Filmorchester

Und schließlich Keimzeit. Die altgediente Band aus Bad Belzig hat bereits 2014 Bekanntschaft mit dem Babelsberger Filmorchester gemacht. Das Ergebnis war das gemeinsame Album „Zusammen“ – wie gemacht für diesen Abend. Mehrere Titel spielten sie daraus. Darunter „Singapur“, ein Song der heutzutage klingt wie eine Durchhalteparole: „Auch wenn der Wind die Segel zerreißt, wir müssen weiter, immer weiter... was soll’s“.

Von Mathias Richter