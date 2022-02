Berliner Vorstadt

„Wir hatten eine schöne Wohnung hier, kein Paradies, aber alles freundliche Leute um uns“, sagt Erhard Scherner (92), Schriftsteller. Doch dann kam Ende Oktober 2021 die Kündigung für alle, auch seine Frau Helga, eine frühere Sinologin und Übersetzerin, die in der Anlage alleine lebte; ihr Mann kam sie täglich besuchen. Sie musste ins Krankenhaus, wo sie am 12. Dezember letzten Jahres starb. „Schamlos, geschmacklos“, nennt Schermer das Vorgehen der MK Kliniken und ihrer Tochtergesellschaft Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam (SGG), die die Wohnanlage betreibt.

Am Mikrophon bei einer Solidaritäts-Veranstaltung am Samstagnachmittag von der Wohnanlage versagte dem sonst wortgewandten Schermer fast die Stimme vor Trauer und Wut: „Hier geht es nur um Maximalprofit.“ Über 100 Leute hörten seiner emotionalen Rede zu.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sahen viele der überwiegend hochbetagten Potsdamer genauso, die den verbliebenen Bewohnern den Rücken stärken wollten für den Kampf ums Bleiben. „Das mit dem Studentenwohnen anstelle der alten Leute soll doch nur mehr Geld einbringen“, sagte die Betreuerin einer 92 Jahre alten Bewohnerin, die demnächst ins Pflegeheim am Bahnhof umzieht. Der Haken: Statt rund 400 Euro Miete und etwa 350 für die Betreuungsleistung plus Fixkosten für Fernsehen und anderes, muss sie am Bahnhof 2100 Euro zahlen.

Solidaritätsbekundung an der Josephinen-Wohnanlage in Potsdam Quelle: Varvara Smirnova

Wie sie das schafft und wer sie selber ist, wollte die alte Dame der MAZ aber nicht sagen. Wie die Betreuerin gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung sagte, leben noch etwa 40 der einst 111 Bewohner in dem Haus.

Rentner wollen einziehen

Eine hochbetagte Rentnerin saß, wie etliche andere auch, auf einem Rollator, um erst den Songs des Berliner Liedermachers Lari und dann den Redebeiträgen von Linken-Politikern und des Potsdamer Mieterbund-Geschäftsführers Holger Catenhusen zu lauschen. Sie habe sich für eine Wohnung in der Anlage interessiert, erzählt sie anonym: „Das wäre genau das Richtige gewesen, wenn ich mal gar nicht mehr kann.“ Aber das habe sich ja nun erledigt. Ihr täten all die Bewohner leid, die noch nicht wissen, wo sie unterkommen können.

Redner sprechen von „Riesensauerei“

„Das ist eine Riesensauerei“, kommentierte eine Rentnerin neben ihr, und auch der Linken-Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg benutzte dasselbe Wort: „Sowas geht in einem Sozialstaat überhaupt nicht. Eigentum verpflichtet, auch im Sozialen“, sagte er der MAZ: „Ich setze stark auf den Bundeskanzler, dass der das klärt.“

Solidaritätsbekundung an der Josephinen-Wohnanlage in Potsdam Quelle: Varvara Smirnova

Der Druck der MK Kliniken aus Hamburg sei „unverändert hoch“, sagte Catenhusen. Deren Kündigungen seien aber nicht rechtens. Der Mieterbund habe von keinem einzigen Fall Kenntnis, dass die MK Kliniken auf Räumung von Wohnungen geklagt haben. Man habe vielmehr gehört, dass die Hausbetreiber den Noch-Mietern Schriftstücke zur Unterschrift vorgelegt haben, mit denen sie den freiwilligen Auszug aus der Anlage erklären sollen. Er warnte die Mieter davor, so etwas zu unterschreiben, aber auch, falls sie es trotzdem tun, wäre das „höchstwahrscheinlich widerufbar“.

Alt und Jung zusammen?

Dass alte Leute auch zusammen mit jungen Leuten in dem Haus leben können, hält Catenhusen für machbar. Das habe der Mieterverein den Kliniken geschrieben; auch Oberbürgermeister Mike Schubert habe das vorgeschlagen. Zuletzt war verlautet, dass MK Studentenappartements an Stelle der Seniorenwohnungen schaffen will.

„Im hohen Alter wollen die Menschen ihren Seelenfrieden finden und sind vielleicht nicht mehr geneigt zu kämpfen“, äußerte Catenhusen Verständnis für die, die aufgeben. Den anderen sicherte er die Unterstützung des Verbandes zu.

Enteignung wurde abgelehnt

„Wir wollen uns diese Stadt nicht nehmen lassen“, erklärte Die Linken-Kreisvorsitzende Marleen Block, und auch sie sprach von einer „Riesensauerei“. Die Linken im Brandenburger Landtag hätten beantragt, das Enteignungsgesetz gegen die MK Kliniken anzuwenden, seien damit aber gescheitert: „Die Josephinen-Wohnanlage ist kein Einzelfall. Das Ganze hat System.“ Potsdam habe weder für Senioren noch für Studenten bezahlbare Wohnungen; es gebe überall Verdrängung, demnächst auch im nahen Staudenhof, wo viele mit kleinsten Einkommen in kleinen Wohnungen für kleines Geld leben: „Wir werden auch um den Staudenhof kämpfen müssen.“

Von Rainer Schüler