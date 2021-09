Potsdam

Endlich. Endlich kann Kathrin Altmann wieder regulär ihrer Arbeit nachgehen. Die 56-Jährige ist Solo-Selbstständige und gibt in Potsdam Kurse in Qi Gong, Tai Chi und im Bereich Aqua-Fitness, Reha- und Seniorensport. Immer in Bewegung sein, das ist ihr Ding. So habe sie der erzwungene berufliche Stillstand während der Lockdowns „schon mitgenommen“. Innere Unruhe, aber gleichzeitig ein Gefühl der Lähmung hätten sie erfasst. Kultur und soziale Kontakte, auch das Reisen hätten ihr sehr gefehlt. Wirklich beklagen will sich Kathrin Altmann dennoch nicht: „Weder bin ich in eine Depression gestürzt, noch musste ich Existenzangst haben.“

Staatliche Hilfen kamen schnell an

Alle drei staatlichen Hilfen hatte sie beantragt und bewilligt bekommen. „Ich war erstaunt, wie relativ einfach und schnell das geklappt hat“, sagt die studierte Kulturwissenschaftlerin aus Teupitz (Dahme-Spreewald), die es nach der Wende in den Fitness-Bereich verschlagen hat und die seit 2002 in Potsdam lebt. Auch hatte sie keine große Mietlast, da sie verschiedene Räumlichkeiten wie im Bürgerhaus am Schlaatz oder im Club Aktiv nur stundenweise nutzt. Die Vermieter seien ihr entgegengekommen. Rückblickend meint sie jedoch nachdenklich: „Wenn ich allein wäre und alles allein hätte tragen müssen, wäre es ganz schön knapp geworden.“

Kathrin Altmann ist nicht allein, sondern verheiratet und hat zwei Kinder. Der Sohn studiert, die Tochter ist in der 11. Klasse. Ihr Mann hat während Corona weiterhin gearbeitet und verdient. Die Familie war abgesichert.

Unterricht über Zoom für Leute im Homeoffice

Ganz arbeits-los war auch Kathrin Altmann nicht. Teilweise konnte sie Einzelunterricht geben – und hat ihren Tai Chi/Qi Gong-Kurs ins Internet verlagert. Eine neue Kamera wurde angeschafft, das Wohnzimmer mit Fotolampen ausgeleuchtet, sodass die Tai Chi-Lehrerin für die Kursteilnehmer, die sich über das Programm Zoom eingeklinkt haben, gut zu sehen war. Seit sie auf LAN umstellte, war auch die Verbindung stabil. „Ausschweifende und kompliziertere Figuren sind so aber nicht möglich“, so die Erfahrung der zertifizierten Trainerin des Deutschen Tai Chi Bundes DTB, dem Dachverband für Tai Chi und Qi Gong. Dennoch: „Der Zoom-Kurs am Freitagvormittag war so gut besucht, dass ich ihn beibehalten habe.“ Teilnehmen würden viele Leute im Homeoffice, die sich zur Kurszeit einklinken.

Selbstheilung durch Tai Chi- und Qi Gong

Ansonsten hat Kathrin Altmann versucht, sich so gut wie möglich zu beschäftigen. Hat Schränke aufgeräumt, mehr gekocht, dicke Romane gelesen, viele gute, tiefe Telefongespräche geführt, sich die Online-Angebote des Museums Barberini, des Hans Otto Theaters und anderer Kultureinrichtungen angesehen, einen Online-Tanzkurs absolviert und mit ihrem Mann das Wohnzimmer zur Tanzfläche belebt. Und natürlich verstärkt Tai Chi und Qi Gong praktiziert. Mehr noch: Während des zweiten Lockdowns hatte sie Zeit, sich eine Übungsreihe speziell für die Leber zu erarbeiten. Denn ein gesundheitlicher Wert war schon seit Längerem schlecht, ohne dass eine Ursache gefunden worden war. „Von Ende November bis Anfang März habe ich diese Übungsreihe täglich praktiziert. Das Ergebnis: Der Wert hat sich um die Hälfte reduziert und ist nun fast im Normalbereich“, sagt Kathrin Altmann begeistert, die immer wieder die Erfahrung macht, wie wohltuend diese aus Asien stammenden, uralten Bewegungstechniken sind.

Eine Energie, die verbindet und fließen will

„Leider lassen sich gerade ältere Menschen von den kompliziert klingenden Namen abschrecken“, bedauert die agile 56-Jährige. Dabei seien Tai Chi und Qi Gong ganz harmonische, fließende Bewegungen, die für jeden Menschen in jedem Alter geeignet seien und die helfen, Körper und Geist zu stärken und in Einklang zu bringen. Ein bestimmter Glaube steht nicht dahinter. „Ich aber glaube an eine Universalenergie, die alles verbindet. Tai Chi und Qi Gong verbinden uns mit Himmel und Erde und sorgen dafür, dass die Energie in uns frei fließen kann“, so Kathrin Altmann, die sich nicht erinnern kann, wann sie das letzte Mal eine Erkältung gehabt hat.

Begegnungen unersetzbar

Ganz zufrieden ist die Potsdamerin aber nicht damit, wie sie die Lockdown-Zeiten verlebt hat: „Ich hätte mir gewünscht, noch mehr daraus gemacht zu haben. So ging es den meisten Leuten, die ich gesprochen habe.“ Die Lockdowns haben ihr schmerzhaft gezeigt, wie wichtig ihr echte menschliche Begegnungen sind – eine „Wunderpille fürs Gemüt“, die durch nichts zu ersetzen sei.

Von Maria Kröhnke