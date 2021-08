Potsdam

Eine südwestlichen Strömung ist am Freitag für „sehr warme bis heiße Luft in Brandenburg und Berlin wetterbestimmend“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Potsdam kann es daher „sehr warm bis heiß“ werden, der Himmel bleibt größtenteils wolkenlos. Die wenigen Wolken die erwartet werden, bringen keinen Regen mit.

Sommerlich bis zum Wochenstart

Am Sonnabend wird es etwas kühler. Schuld ist ein die Kaltfront eines Tiefs über Nordeuropa, dass derzeit ostwärts zieht. Bereits in der Nacht zum Samstag kann die Bewölkung bereits dichter werden, mit Niederschlag ist aber nicht zu rechnen. Es wird jedoch nachts bereits deutlich kühler. Tiefsttemperaturen zwischen 17 und 13 Grad sind möglich. Tagsüber steigen am Samstag die Temperaturen voraussichtlich über 25 Grad – ein weiterer Sommertag erwartet uns, aber die große Hitze bleibt aus. Auch der Sonntag soll sich nach DWD-Angaben von seiner Sonnenseite zeigen, bevor es zum Wochenstart in Potsdam wieder kühler wird. Den aktuellen Wetterprognosen für die Tage nach dem 17. August zufolge, wird die kommende Woche weitaus kühler. Vorausgesagt sind Temperaturen um die 20 Grad.

Es gilt also, die kommenden Tage für einen Besuch im Freibad zu nutzen oder eine der vielen Badestellen in Potsdam aufzusuchen. Dass Corona den Potsdamer und Potsdamerinnen den Besuch im Freibad nicht vermiesen konnte, zeigen aktuelle Besucherzahlen. Mit der bisherigen Saison vorsichtig zufrieden zeigen sich die Freibadbetreiber. „Wir haben das Gefühl, dass die Leute nach dem vergangenen Jahr wieder Lust auf Freibad haben“, sagte eine Sprecherin der Bäder in Potsdam. „Sobald die Sonne da ist, kommen auch die Gäste.“

Von MAZonline/ hvc/ dpa