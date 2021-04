Potsdam

Über den ersten Corona-Graben hat sich das Theater Poetenpack gut hinübergetragen gefühlt. So formuliert es Andreas Hueck, der künstlerische Leiter des freien Potsdamer Theaters, das derzeit seine Inszenierungen für den Sommer probt. Die Förderprogramme des Brandenburgischen Kulturministeriums hätten geholfen, er sei zuversichtlich, dass sie auch in diesem Jahr greifen. „Mit unserer Kulturministerin haben haben wir einen echten Schutzengel für die Kultur, in anderen Bundesländern sieht das ganz anders aus“ , sagt Hueck.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

65.000 Euro Mehrbelastung im Jahr

Und doch gibt es Baustellen beim Poetenpack, die vor allem mit den räumlichen Gegebenheiten zu tun haben. Etwa sieben Jahre dienten Räume im mittlerweile abgerissenen Bootshaus des Potsdamer Seesportclubs im Park Babelsberg als Probenstätte und Lager. Die Miete dort war günstig, im Jahr 2019 zahlte das Theater dort 1,29 Euro pro Quadratmeter. Inzwischen ist die Zimmerbühne nahe des Luisenplatzes wieder bezogen, die als Kostümfundus, als Probenraum und in naher Zukunft auch als feste Spielstätte genutzt werden soll. Zusätzlich ist ein Lager in Güterfelde angemietet. Die Kosten haben sich entsprechend erhöht, Hueck spricht von 65.000 Euro Mehrbelastung im Jahr – und appelliert an die Stadt, ihre jährliche Förderung an das Poetenpack zu erhöhen.

Derzeit zahlt die Stadt Potsdam jährlich eine Summe von 50.000 Euro, benötigt werden laut Hueck 150.000 Euro, um sorgenfrei weiter bestehen zu können. Das Problem ist nicht neu, bereits vor zwei Jahren hat der Poetenpack-Leiter es im Kulturausschuss vorgebracht, am 25. März brachte er das Problem gemeinsam mit seinem Stellvertreter, dem Regisseur Kai Schubert erneut in den Ausschuss.

Vorstand der Theatergruppe Poetenpack hier im Q-Hof. Von links: Willi Händler, Andreas Hueck und Kai Schubert . Quelle: Bernd Gartenschläger

„Da kommen wir ordentlich ins Schleudern“

„Eine höhere Basisunterstützung ist jetzt nötiger als je zuvor“, sagt Hueck. Neben den Raummieten müssten auch die neun Mitarbeitenden des Organisationsteams bezahlt werden. Lediglich die Stelle der Buchhaltung würde dabei von der Stadt mitgefördert. „Alle anderen müssen wir erwirtschaften und da kommen wir ordentlich ins Schleudern, wenn wir nicht genug Auftritte haben“, sagt Hueck. „Die Coronahilfen sollen uns über die wegfallenden Auftritte hinweghelfen, können aber nicht die Mehrkosten auffangen, die unabhängig davon entstanden sind.“ Deswegen müsse die politische Diskussion aufgemacht werden, ob die Stadt nicht zusätzliche Töpfe aufmachen kann.

Auch, um das freie Ensemble, das sich seit vielen Jahren aus fast immer den gleichen Mitwirkenden zusammensetzt, besser bezahlen zu können. Zwar würden auch hier die Coronahilfen Ausfälle auffangen, doch das allein reiche nicht. „Die eigentliche Untergrenze des Bundesverbandes Freier Theater liegt bei 100 Euro pro Probentag, wir können 35 Euro zahlen“, sagt Hueck.

Von Seiten der Schauspielerinnen und Schauspieler sei es ein enormer Treuebeweis, dass sie trotzdem teilweise schon über viele Jahre weiter dabei wären. „Da ist ganz viel Enthusiasmus und Leidenschaft dabei. Der Zusammenhalt ist eben doch wie bei einem festen Ensemble“, sagt Kai Schubert.

Das Poetenpack hat zwei Luftfilter für die Zimmerbühne angeschafft

Nur so gelänge es auch, die geplanten Inszenierungen umzusetzen, schon Ende April soll der Spielbetrieb in der Zimmerbühne los gehen. „Wir haben zwei riesige hochtechnisierte Luftfilter angeschafft und mit einem ausgedünnten Saalplan sollte es eigentlich möglich sein“, sagt Schubert. Geplant sind „Über die Verfinsterung der Geschichte“ von Alexander Herzen und das Einfraustück „Niemand wartet auf dich“ von Lot Vekemans.

Schauspielerin Marianna Linden, die in der Vergangenheit zum Ensemble des Hans-Otto-Theaters gehörte, verkörpert darin drei Frauen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Im Rahmen des Aktionstages „KulturMachtPotsdam“ bot sie bereits einen vielversprechenden Ausschnitt dar.

Falls Corona trotz aller Vorsichtsmaßnahmen die Bespielung der Zimmerbühne nicht möglich sein sollte, setzt das Poetenpack alle Hoffnung auf die Bespielung der Freilichtbühnen im Heckentheater des Park Sanssouci und im Q-Hof. Ab Mitte Mai soll es losgehen, gespielt werden alte und neue Stücke, auch für Kinder. „Im letzten Jahr hat das Sommertheater gut funktioniert, ich wüsste nicht, warum es nicht auch 2021 möglich sein sollte“, so Schubert.

Programm für Kinder und Erwachsene Das Poetenpack plant die Premiere von „Über die Verfinsterung der Geschichte“ am 28. April um 19.30 Uhr in der Zimmerbühne. Am 30. April soll um 19.30 Uhr das Einfraustück „Niemand wartet auf dich“ mit Marianna Linden ebenfalls in der Zimmerbühne stattfinden. In Koproduktion mit dem Brandenburger Theater bringt das Poetenpack die kanadische Komödie „Bärenfalle“ von Rébecca Déraspe in der deutschen Erstaufführung ebenfalls am 30. April zunächst am Brandenburger Theater auf die Bühne. Ab 27. Mai ist sie dann im Potsdamer Q-Hof zu sehen. Ebenfalls im Q-Hof wird bereits ab 15. Mai das Kinderstück „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub gespielt. Darin wird von drei Pinguinen erzählt, von denen nur zwei ein Ticket für Noahs Arche bekommen. Mit dem Stück „Ab in die Sommerfrische!“ startet dann am 30. Juni die Saison im Heckentheater des Park Sanssouci. Dort werden außerdem „Der Ritter von der flammenden Mörserkeule“, „Der eingebildete Kranke“, „Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie“ sowie „Das Spiel von Liebe und Zufall“ zu sehen sein.

Von Sarah Kugler