Potsdam

Auf einmal war es Sommer: Musste man in den vergangenen Tagen bei Regenwetter und eher herbstlichen Temperaturen durchaus noch einen Schal tragen, so war am Sonntag selbst die leichte Übergangsjacke schon zu warm. Bereits am Vormittag strahlte die Sonne und die Temperaturen kletterten schnell auf gute 20 Grad. Dementsprechend waren auch viele Menschen unterwegs, unternahmen Spaziergänge oder Radtouren.

Rolf Danckwerts besucht seine Eltern in Potsdam

Rolf Danckwerts (52), Ursula Danckwerts (89) und ihr Mann gehen am 9. Mai 2021 auf der Freundschaftsinsel Potsdam spazieren. Quelle: Sarah Kugler

So wie beispielsweise Rolf Danckwerts, der extra aus Berlin nach Posdam kam, um seine Eltern zu besuchen. Die beiden über 80-Jährigen leben in der Seniorenresidenz Heilig-Geist-Park und sind am Vormittag mit ihrem Sohn auf der Freundschaftsinsel spazieren gegangen. „Heute ist ja auch Muttertag, deswegen habe ich Blumen mitgebracht“, erzählt Rolf Danckwerts lachend.

Über das schöne Wetter freuen er und seine Eltern sich. „Wir werden sehen ob wir die warmen Temperaturen vertragen, aber noch geht es“, sagt Ursula Danckwerts. Sie habe ja auch noch die Möglichkeit, die Jacke auszuziehen, fügt sie hinzu. Ihr Sohn möchte nach dem Spaziergang noch mit dem Rad weiter fahren: Den Havelradweg lang bis nach Brandenburg an der Havel möchte der 52-Jährige es schaffen.

Familie Fürll fährt mit der „Sanssouci“ nach Werder (Havel)

Familie Fürll auf dem Weg zu einer Bootsfahrt. Quelle: Julius Frick

Nicht ganz so weit und auf dem gemütlichen Weg geht es am Sonntag auch für Familie Fürll die Havel entlang: Sie fährt mit der „Sanssouci“ über Caputh nach Werder (Havel) und plant dort ein ausgiebiges Picknick. „Heute ist mein Geburtstag“, erzählt Tino Fürll und strahlt. Der frisch 42-Jährige ist mit seiner Frau Katharina und dem gemeinsamen achtjährigen Sohn Bennet extra aus Marienfelde gekommen, um von hier die Bootstour zu starten. Das gute Wetter sieht er quasi auch als Geburtstagsgeschenk.

„Es wird Zeit, dass es endlich Sommer wird, wir haben schon die ganze Zeit darauf gewartet“, sagt auch Katharina Fürll. Nach der Bootstour möchte die Familie am Nachmittag im eigenen Garten noch gemütlich den Geburtstagskuchen essen. „Der wartet zu Hause schon auf mich“, sagt Tino Fürll und lacht.

Evelyn Polla freut sich auf Entspannung im Garten

Evelyn Palla ist mit ihrem Hund Speedy unterwegs. Quelle: Julius Frick

Ebenfalls auf ihren Garten freut sich Evelyn Polla, die am Vormittag mit ihrem Hund Speedy – einem 12-jährigen Irish Glen of Imaal Terrier – eine Gassirunde an der Alten Fahrt dreht. Die 66-Jährige wohnt bereits seit 40 Jahren in Potsdam, ganz zentral im Hollländischen Viertel. Am Sonntag nutzt sie die Hunderunde, um einen schönen Ast für ihre Wellensittiche zu suchen, wie sie erzählt: „Die knabbern daran so gerne.“

Bereits am Morgen waren ihre Kinder zu Besuch und haben ihr zum Muttertag Blumen mitgebracht, später fährt sie in ihren Garten am Pfingstberg. Aber nicht, um Gartenarbeit zu erledigen: „Ich möchte einfach entspannen!“ Über das schöne Wetter freut sie sich sehr und startet gut gelaunt in den Sonntag, wie sie sagt.

Lisa Zöllner und Luise Lorenz gehen Eis essen

Gut gelaunt sind auch Lisa Zöllner und Luise Lorenz, die in der Innenstadt spazieren gehen. Die beiden 22-Jährigen Freundinnen freuen sich besonders darauf, ein fruchtiges Eis essen zu können, die fruchtigen Sorten mögen sie am liebsten. „So etwas wie Himbeere oder Aprikose“, sagt Lisa Zöllner und Luise Lorenz ergänzt: „Melone ist auch ziemlich geil, mal gucken, ob wir das finden.“

Mit der Wärme kommen die beiden Potsdamerinnen gut zurecht, der extreme Wetterumschwung von einem Tag zum anderen sei allerdings schon sehr extrem. „Am Montag soll es ja noch wärmer werden, das wird dann schon heftig“, sagt Lisa Zöllner. „Der Temperaturunterschied ist schon etwas anstrengend, aber wir genießen es gerade total draußen zu sein“, so Luise Lorenz. Später wollen beide auch noch ihre Eltern zum Muttertag besuchen.

Von Sarah Kugler