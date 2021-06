Potsdam

Die Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße bereitet zum 60. Jahrestag des Mauerbaus eine Sonderausstellung über die Repressionen vor, die in der DDR auf den 13. August 1961 folgten. Für das Jahr 1961 würden dort Strukturen, Untersuchungshäftlinge und hauptamtliches Personal des Ministeriums für Staatssicherheit im DDR-Bezirk Potsdam dargestellt, teilte die Gedenkstätte am Montag in Potsdam mit.

Die Ausstellung „1961. Mauerbau und Geheimpolizei im Bezirk Potsdam“ zeige Formen und Ausmaß der politischen Verfolgung. Thematisiert werde unter anderem, wie viele Menschen die Stasi in Potsdam nach der Grenzschließung inhaftierte, welche Vorwürfe gegen sie erhoben wurden und welche Strafen Gerichte gegenüber den Betroffenen aussprachen, hieß es.

Als besonderes Begleitmaterial erarbeite die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße ein Comic-Buch, das von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung gefördert werde. Prominente Künstler und Künstlerinnen zeichnen darin drei biografische Fluchtgeschichten auf. Für die Erarbeitung der Ausstellung würden noch Zeitzeugen, ihre Erinnerungen und Erinnerungsstücke gesucht, hieß es weiter.

Der Bau der Mauer, mit dem die DDR Ost-Berlin von West-Berlin durch eine umfangreiche Grenzanlage trennte, begann am 13. August 1961.

