Potsdam

Ab dem 21. August, bis zum 2. Januar 2022, können Interessierte die neue Sonderausstellung das Malers Bernhard Heisig besucht im Potsdam-Museum besuchen. Unter dem Namen „Bernhard Heisig. Menschheitsträume- Das malerische Spätwerk“ zeigt das Museum 48 Arbeiten des Künstlers. Diese entstammen der letzten Schaffensphase Heisigs, welcher bis 2011 sein Atelier im Dorf Strodehne hatte.

Zehn der Gemälde stammen aus der Leihgabe der Kunstsammlerin Vera Schreck. Weitere wurden von der Nationalgalerie Berlin, der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank, dem Kunstmuseum Ahrenshoop sowie aus privaten Kunstsammlungen zur Verfügung gestellt. Besonderen Dank spricht die Potsdamer Kulturbeigeordnete Noosha Aubel drei Berliner Galeristen aus, die den Prozess durch Vermittlung zu privaten Kunstsammlern, mit Leihgaben und der Bereitstellung von Archivmaterial unterstützt haben.

Brandenburg als thematischer Einfluss

Die Ausstellung erstreckt sich über fünf Themenräumen auf zwei Etagen des Museums. Thematisch beschäftigt sich der Künstler mit der Geschichte Brandenburg und dessen Landschaften. Schwerpunkte bilden Selbstbildnisse und das künstlerische Rollenspiel, die Auseinandersetzung mit der deutschen Historie und der Geschichte Preußens, sinnbildhafte Diskurse – „Menschheitsträume“ sowie die späten Landschaftsgemälde. Letztere sind in Brandenburg entstanden. Dabei hat Heisig auch Persönlichkeiten wie Friedrich der Große und Theodor Fontane in seine Arbeiten einfließen lassen. Künstlerisch bewegte sich der Maler zwischen Expressionismus und Realismus, womit er nachfolgende Künstlergenerationen, wie zum Beispiel die Leipziger Schule prägte.

Partizipative Ansätze

Die Ausstellung ist für Besucher und Besucherinnen an vielen Stellen interaktiv gestaltet. So können zum Beispiel Interessierte an einer Fotostation die ausgestellten Bilder des „Fensteröffners“ fotografisch interpretieren und unter #meinfensteröffner die Motive online teilen. Außerdem könne man seine persönlichen Gedanken und Assoziationen zu der Ausstellung „Menscheitsträume“ festhalten.

Von Naomi Gyapong