Der Slogan „Biontech für alle“ hat am Samstag in Potsdam mehrere hundert Menschen zu zwei Sonderimpfterminen gegen Corona gelockt. Geimpft wurde in der Schinkelhalle mit Termin, in der Metropolishalle am Filmpark auch ohne Termin. Dort zählte die MAZ um die Mittagszeit mehr als 60 Impflinge in einer Stunde.

In den langen, weißen Zelten vor der Halle und an den zwölf Registrierungsschaltern herrschte ständiges Kommen und Gehen, doch die Schlangen blieben kurz. Es kamen an diesem Tage auffällig viele Familien mit Kindern zum freien Impfen nach Babelsberg. Die Bilder von mehrere hundert Meter langen Warteschlangen vom Herbst gehören der Vergangenheit an.

Ines und Ricardo Czarnecki aus Potsdam etwa hatte ihre 16-jährige Tochter Chantal mitgebracht; alle waren schon doppelt geimpft. Ihre Arbeitgeber verlangen Impfnachweise. Er ist Maler und Lackierer; sie arbeitet in der Kantine der Landesinvestitionsbank, wo zudem der Mundschutz Pflicht ist und zwei mal pro Woche ein Schnelltest verlangt wird.

Ricardo, Chantal und Ines Czarnecki beugen sich dem öffentliche Druck und lassen sich zum dritten Male impfen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Beide Eltern haben sich impfen lassen aus öffentlichem und Arbeitgeberdruck, „sonst kommen wir ja auch nirgends mehr rein. Und letztes Jahr mussten wir den Urlaub streichen“, sagt Ines Czarnecki. Vater Ricardo hat trotzdem Bedenken: „An anderen Impfstoffen arbeitet die Pharmaindustrie zehn bis 15 Jahre, hier dauert es nur Monate; das finde ich verdächtig.“ Die Familie hat sich einen Termin gemacht für die Moderna-Spritze.

Frank Ehrlich (44) aus Bornstedt dachte lange Zeit, als doppelt Geimpfter hätte er jetzt Ruhe, doch nun muss er sich den Booster holen: „Wer weiß, wie viele Booster wir noch brauchen, einen vierten mindestens. Ich habe echt die Nase voll von den ganzen Abstands- und Maskenregeln. Jetzt ist es auch mal gut.“

Uta Neumann (42) hat Tochter Helene (8) mitgebracht, die ihre zweite Impfung bekommen soll. Sie selbst ist Kinderärztin an der Berliner Charité und ebenso drei Mal geimpft wie ihr Mann, der nicht mitgekommen ist. Der fünf Jahre alte Bruder und die 14 Monate alte Schwester sind zum Impfen noch nicht geeignet.

Uta Neumann ist geboostert und Kinderärztin an der Berliner Charité. Sie hat Tochter Helene zur zweiten Impfung Corona-Impfung begleitet zur Metropolishalle. Quelle: Bernd Gartenschläger

Unerwarteterweise findet die MAZ bei einer mittäglichen Befragung unter den Impfwilligen keinen, der noch gar nicht geimpft ist.

Der Betrieb an der Metropolishalle läuft unaufgeregt an diesem Tage; die Schlange an der Registrierung wird durch Absperrbänder verteilt auf die Registrierungen und dann zu den Impfkabinen. Es gibt fast keine Wartezeiten. Wie lange das Sonderkontingent Biontech reicht und wie viele Impflinge gekommen sind, wollte das Deutsche Rote Kreuz nicht sagen. Diese Daten werden am Sonntag von der Stadtverwaltung erwartet.

