Potsdam

Ach, was war der Mittwochmorgen eklig! Grau und nass, steigerte er sich vom Niesel- zum Strippen-Regen. Gnadenlos durchpflügten Autos Straßenpfützen und überschütteten Radfahrer mit Wasserfontänen. Am Bahnhof musste eine Radlerin sogar den Ampel-Taster mit ihrem Taschentüchlein trocken wischen; ihr Fahrrad, das sie noch schob, kippte dabei um. Da wollte heute früh der Donnerstag, der „kleine Bruder des Freitag“, wohl etwas gut machen. „Früh um acht die Sonne lacht!“ Fassaden erstrahlten in warmen Farben; die Wolken färbten sich gelb.

Zur Galerie Nach einem grauen, regnerisch stürmischen Mittwochmorgen zeigte sich der Donnerstag versöhnlich sonnig. Vor allem im Park Sanssouci konnte man das genießen.

In Sanssouci sahen die Plataten aus, als stünden sie im Licht von Filmscheinwerfern, und die drei Königinnen auf der Kuppel des Neuen Palais waren an diesem Morgen noch goldener als golden.

Mit Regen soll sich dieser Tag zurückhalten, meldet der Wetterdienst, doch es ist noch kalt. Das Auto-Thermometer zeigt zwei Grad und warnt vor Fahrbahnfrost. Mehr als sieben werden es trotz aller Sonne nicht und das erst am Nachmittag. Also auch auf dem Heimweg wieder gutes Wetter!

Von Rainer Schüler