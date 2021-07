Potsdam

Der Anwalt und CDU-Politiker Götz Friederich (59) ist seit zwei Wochen Vorsitzender der AG Innenstadt. Ob autofreie Zone, Weihnachtsmarkt oder verkaufsoffene Sonntage: Für das Herz Potsdams hat er schon viele Ideen, er wolle aber kein Alleinunterhalter sein.

Herr Friedrich, waren Sie schon einmal in der idealen Innenstadt?

Götz Friederich: Mir hat Lüneburg immer sehr gut gefallen. Da ist es so, dass die Parkplätze um die Innenstadt herum gelegt wurden und man als Fußgänger durch verschiedene Fußgängerzonen flanieren kann. Es gibt einen guten Branchenmix, eine angenehme Aufenthaltsqualität, viele kleine Verweilmöglichkeiten. Da fehlt es Potsdam ein bisschen an Einfallsreichtum. Wir haben zwar viele Kreativschmieden in der Stadt, aber das strahlt nicht in die Stadt hinein. Wir müssen es schaffen, diesen Damm brechen zu lassen. Es muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht mal ein paar Kreative an einen Tisch kriegen, die sagen: Klar, dazu und dazu und dazu fällt uns etwas ein.

Was ist aus Ihrer Sicht das größte Problem der Potsdamer Innenstadt?

Dass es für uns und unsere Besucher diese eine „Innenstadt“ in gewissem Sinne gar nicht gibt. Denkt man an Lüneburg, aber auch an Hamburg, Erfurt, Dresden, Leipzig, Köln oder München – da hat man ein Gefüge einer Innenstadt, das sich meistens um ein Rathaus oder um einen zentralen Dom gebildet hat: Es gibt also etwas, das als Kern, als Herz, als Identität verstanden wird. Ist das Herz in Potsdam das Stadthaus? Ist es der neue Alte Markt? Das Landtagsschloss? Wenn wir auf Potsdam geografisch schauen ist die Stadt etwas weiter Gefasstes, das zwar durch den Alten Markt, durch das Holländische Viertel, den Stadtkanal, das Brandenburger Tor und vieles mehr geprägt wird, aber nicht als Ganzes verstanden wird.

Allerdings haben wir, was für viele Innenstädte ja auch zentral ist: einen Boulevard, eine klassische Einkaufsstraße mit Fußgängerzone...

Das ist in meinen Augen zu klein, zu eng gefasst.

Was wollen Sie unternehmen? Sie können die Stadt nicht umbauen...

Genau das ist die Herausforderung: Wie schaffen wir es, einen Raum zu schaffen, der sich als eine Verbindung mehrerer Räume erstreckt? Also vom Alten Markt über den Bassinplatz bis hin zum Luisenplatz: Wie verbinden wir das? Wie machen wir das erlebbar? Da kommen der Einzelhandel, die Gastronomie, auch die Kunst- und Kreativwirtschaft ins Spiel. Wir brauchen einen guten Branchenmix und eine gute Aufenthaltsqualität. Wie gestalten wir das so, dass wir nicht mehr diese Brüche haben.

Wie meinen Sie das?

Angenommen, ich steige am Hauptbahnhof aus dem Zug und komme von der Langen Brücke zum Alten Markt: Von da aus gehe ich nicht weiter, weil mich nichts eingeladen hat, weiterzugehen. Aber unsere einzelnen Quartiere sind eine Chance, etwas zu entwickeln, das mich weiter zieht – zum Beispiel zum Platz der Einheit. Da stehe ich dann an der Kreuzung – und vor der nächsten Frage: Sind unsere Kreuzungen so angenehm, dass ich da überhaupt weitergehen möchte? Gehe ich am Platz der Einheit weiter, stellt sich mir genau diese Frage erneut vor der Wilhelm-Galerie – und so weiter. Wir müssen ein Bild malen, das die Innenstadt-Besucher neugierig macht, das sie auf verschiedenen Plätzen empfängt und so immer weiter lockt. Dann wird man es vielleicht schaffen zu sagen: DAS ist Potsdamer Innenstadt. Wir müssen versuchen, über die Qualität der Innenstadt auch ein Bekenntnis zur Innenstadt zu schaffen. Das geht aber nur mit der Stadt zusammen.

Viele Besucher kommen aber nicht vom Bahnhof, sondern mit dem Auto.

Eins ist klar, die Stadt muss erreichbar sein. Das heißt: ÖPNV, aber auch Individualverkehr. Einmal für die, die hier wohnen, für die, die Geschäfte betreiben, aber auch natürlich für die, die von außerhalb kommen. Dafür muss man Alternativen, Räume für den ruhenden Verkehr schaffen. Ich habe schon im OB-Wahlkampf die Idee ins Spiel gebracht, ähnlich wie unter dem Luisenplatz unter dem Bassinplatz eine Tiefgarage zu schaffen. Auch ein Shuttle-Service ist eine Möglichkeit.

Das heißt, Sie sind ein Befürworter der autofreien Innenstadt?

Ja – aber nicht mit Brachialgewalt nach dem Motto: „Zack! Alle Autos müssen raus, weil Autos böse sind.“ – Es muss entsprechend gut vorbereitet und geplant sein, wie es möglich ist, dass die Leute ohne große Umstände in die Innenstadt kommen, dann klappt das auch gut.

Seit 25 Jahren in Potsdam Götz Friederich (59) stammt aus Hamburg, er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er lebt seit 25 Jahren „wahnsinnig gern“ in Potsdam: „Mich hat diese Stadt gleich gefangen genommen. Ich engagiere mich gern für die Stadt in der Stadt.“ Er war unter anderem Gründungsmitglied des Vereins Neuendorfer Anger und Vize-Vorsitzender, war im Kirchenvorstand, war Vorsitzender des Nachwuchsförderverein von Babelsberg 03 und im Aufsichtsrat, war Vorsitzender der Potsdamer Sportunion. „Mal hier, mal da – wie sich die Dinge ergeben und wo die Leute sagen: Lass uns was zusammen machen!“ nf

Was haben Sie sich bis Jahresende auf die Agenda gesetzt?

Wir vom Vorstand wollen eine kleine Klausur machen und die Schwerpunkte herausarbeiten. Zum Beispiel müssen wir die AG Innenstadt auch wieder nach innen denken: Wir wollen vor allem für die Mitglieder da sein, wir wollen neue Mitglieder gewinnen und vielleicht auch zurückgewinnen. Wir müssen uns klar darüber werden, was wir für unsere Mitglieder tun können. Das andere ist, was kann die AG Innenstadt nach außen tun? Wie treten wir gegenüber der Stadt auf? Wo können wir Ideen – zum Beispiel in der städtebaulichen Entwicklung – mit entwickeln? Was können wir selber machen – im Sinne von Events, Kommunikation, Wahrnehmbarkeit.

Die AG Innenstadt hat einen sehr regen Konkurrenten bekommen: Ici. Weshalb ist es der AG nicht gelungen, diese Akteure für sich zu gewinnen?

Natürlich habe ich Kontakt zu den Ici-Leuten, es gibt auch in der AG Innenstadt und im Vorstand personelle Überschneidungen. Ich sehe das Verhältnis zu Ici überhaupt nicht konfrontativ. Ici ist als klassische Händlerplattform angetreten, während ich die AG Innenstadt schon etwas umfassender sehe. Die AG Innenstadt ist nicht nur eine Händlervereinigung: Die AG Innenstadt sind Händler, sind Gastronomen, sind Dienstleister. Ich denke, wir können gemeinsam viel erreichen. Ich sehe das eher kooperativ.

Ici wirkt frisch, voller Verve: Ist die AG Innenstadt über die Jahre vielleicht ein bisschen angestaubt?

Da möchte ich mir rückwirkend keine Bewertung anmaßen. Es wäre unfair denen gegenüber, welche die AG Innenstadt bis hierher geführt haben. Aber natürlich: Wir schauen jetzt, was wir digitalisieren und wie wir Social Media stärker nutzen, welche Formate wir vielleicht etwas peppiger, witziger, moderner machen können. Auch deshalb treten wir als Team an – jeder bringt einen anderen Impuls ein. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, Ici, die Aktionsgemeinschaft Holländisches Viertel, den Bürgerverein Freies Tor und die AG Innenstadt an einen Tisch zu bekommen – unabhängig davon, dass jeder eine eigene Spielwiese hat –, um als Team von Teams zu wirken.

Sie werden sich auch wieder mit der ewigen Frage der verkaufsoffenen Sonntage auseinandersetzen müssen.

Ich habe da eine durchaus liberale Auffassung – wobei ich immer sage, lasst den Leuten Sonntagvormittag noch den Gottesdienst! Wenn die Läden dann ab mittags geöffnet sind, dem kann ich etwas abgewinnen, denn es gibt nichts Schlimmeres als eine stille, eine tote Innenstadt. Viele Touristen kommen übers Wochenende in die Stadt: Vor Corona hatten wir über eine Million Übernachtungen und allein 13 Millionen Tagesbesucher pro Jahr. Über die Tourismuswirtschaft haben wir eine jährliche Wertschöpfung von 750 Millionen Euro – das ist also ein massiver wirtschaftlicher Faktor, von dem wir letztlich alle leben. Von daher muss die Potsdamer Innenstadt in Bezug auf die Öffnungszeiten flexibler werden.

Ein anderes Dauerthema ist der Weihnachtsmarkt auf der Brandenburger Straße, der größte des Landes und offenbar nicht der unbeliebteste – außer in der eigenen Stadt.

Wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, gibt der Erfolg dem Weihnachtsmarkt Recht. Und natürlich muss es einen Weihnachtsmarkt geben! Die spannende Frage ist doch: Haben wir hier einen beliebigen Weihnachtsmarkt, wie man ihn in jeder Stadt findet oder einen, den man nur in Potsdam findet? Was fällt uns ein, wenn man sagt: Das ist der Potsdamer Weihnachtsmarkt? Denkt man zum Beispiel an den Christkindlmarkt oder an den Striezelmarkt, weiß man sofort: Nürnberg, Dresden. Ich bezweifle, ob man bei „Blauer Lichterglanz“ direkt an Potsdam denkt. Es wäre spannend, dem Markt etwas Einzigartiges zu geben, das man wirklich nur in Potsdam findet. Einen Flaniermarkt in der Brandenburger Straße begleitet von den Platzmärkten auf dem Luisenplatz und dem Bassinplatz. Auch die so lange schon gewünschte Anbindung des Holländischen Viertels über den nördlichen Teil des Bassinplatzes ist zu diskutieren. Ich glaube, dass viele Lust darauf haben, da mitzudenken.

Dann müssen Sie auch den Alten Markt einbeziehen?

Ins Gesamtgeschehen ja – warum nicht? Den Alten Markt muss man natürlich anders bespielen als den zentralen Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße. Ziel muss es sein, dass die Besucher sagen: Ich war in Potsdam und habe einen wirklich schönen Weihnachtmarkt besucht wie nirgendwo sonst in Deutschland.

Im Vorstand finden sich ja auch zwei Weihnachtsmarkt-Akteure …

Der von uns beauftragte Marktveranstalter sagt ganz klar, er sei für alle innovativen Ideen offen. Am Ende ist die AG Innenstadt der Auftraggeber und der Veranstalter folgt dem, was der Auftraggeber vorgibt. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier etwas gemeinsam entwickeln.

Wird Ihnen die viele Arbeit bei all den Ideen leichtfallen? Sie sind immerhin auch Präsident des Marketing Clubs und Vorsitzender des Wirtschaftsrats.

Was wirtschaftliche Netzwerke, wirtschaftliche Erfahrung, wirtschaftliche Kompetenz angeht, glaube ich schon, dass sich in mir eine ganze Menge bündelt. Diese Kompetenz kann ich natürlich einbringen. Aber es geht nicht um mich, ich bin keine One-Man-Show. Es kann nur im Team funktionieren. Ich sehe mich als primus inter pares: Ich bin nicht was Wichtigeres, ich sehe alle gleichwertig. Jeder hat eine andere Kompetenz. Das ist wie ein Mosaik: Jeder bringt sein Steinchen und nachher ist es ein schönes Bild. Meine Aufgabe ist es, das alles zu moderieren und zu repräsentieren.

Von Nadine Fabian