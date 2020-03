Soziales Leben in der Corona-Krise: Wie vernünftig sind die Potsdamer?

Potsdam

Hat sich das Potsdamer Stadtleben nach dem Appell des Oberbürgermeisters lieber Zuhause zu bleiben tatsächlich verändert? Schon kurz nach den ersten bestätigten Corona-Fällen in Potsdam kam Unmut auf. Junge Menschen feierten Corona-Partys, in der Stadt wurde die Unvernunft und Ignoranz gegenüber den Älteren kritisiert, der Risikogruppe. Viele Geschäfte schlossen, um den Verfügungen von Stadt und Land zur sozialen Distanz nachzukommen.

Eine Bäckerei am Johannes-Kepler-Platz am Stern: Wo sich einen Tag zuvor noch Senioren bei Kaffee und Kuchen gegenseitig fast auf dem Schoß saßen, herrscht am Samstag gähnende Leere. „Die haben Angst“, ruft eine ältere Frau aus der Ecke. Sie ist die einzige Kundin.

„Ich hänge an meinem Leben“

An einem kleinen Tisch sitzt sie am Fenster, umgeben von Stühlen, an denen Schilder hängen, die darauf Hinweisen zu anderen Abstand zu halten. Die 85-Jährige gehört ganz sicher zur Risikogruppe. Aus der Tasche am Rollstuhl neben ihr strömt Sauerstoff durch einen Schlauch direkt in ihre Nase und ihre „kaputten Lungen“, wie sie sagt.

Die Ladentür geht auf und eine Dame auf Krücken kommt, um Gebäck zu bestellen. Obwohl sie Stammkundin ist, bleibt sie diesmal nicht. Vielleicht hat auch sie Angst. Die 85-Jährige aber nicht. Sie bleibt dort, wo sie jeden Tag sitzt. Isst Kuchen, trinkt Kaffee, schaut aus dem Fenster oder redet mit anderen Rentnern und den Verkäufern.

„Ich hänge an meinem Leben“, sagt sie. Daheim bleiben kommt jedoch auch in Corona-Zeiten nicht infrage. „Ich will nicht Zuhause sitzen und Grübeln. Wenn es mir passiert, passiert es mir sowieso.“ Zuhause hat sie nämlich nur einen jungen Nachbarn, der ihren Müll raus bringt. „Er hat mir auch angeboten einzukaufen“, sagt sie. Solange sie es aber alleine schafft, will sie es machen. Rausgehen ist für sie Lebensqualität, auch wenn sie dabei immer mehr Sauerstoff aus der kleinen Kartusche verbraucht.

Stille im Treffpunkt Freizeit

Und wo sind die jüngeren Potsdamer? Normalerweise ist der Treffpunkt Freizeit am Heiligen See ein Magnet für Familien. Obwohl die Sonne scheint, sind an diesem Tag nur einzelne Passanten oder Paare im ganzen Neuen Garten unterwegs. Dafür auffällig viele Jogger. Einer nach dem anderen läuft unaufhaltsam am leeren Café Midi im Treffpunkt Freizeit vorbei – die Fitnessstudios sind ja seit Tagen geschlossen. Trainingspause? Lieber nicht. Kuchen? Erst recht nicht. „Letzte Woche war hier die Hölle los“, sagt ein Café-Mitarbeiter. „Jetzt ist es frisch draußen und wir haben keine Veranstaltungen.“ Der Außenbereich ist leer. Im Café sind nur zwei Tische belegt. „Wenn, dann sind alle in der Innenstadt“, sagt er.

Der neue Neue Garten wurde von zahlreichen Joggern bevölkert. Quelle: Jan Russezki

Tatsächlich aber ist selbst die Brandenburger Straße erstaunlich leer. Alexander Tochilzev vom Café Lewy beobachtet das schon seit Mittwoch. „Am Montag und Dienstag war noch gutes Wetter. Jetzt ist es kalt, aber die Leute wollen auch nicht mehr drin sitzen“, sagt er vor dem leeren Café. Das Wetter sei aber nicht Schuld an den fehlenden Gästen. Es sei Corona, die verhärtete Situation. „Die Leute sind in Quarantäne. Sie trauen sich nicht raus – das soll man auch nicht.“

Der Innenstadt-Blues

Schlecht für den Straßenmusiker Pete Gavin? Sein Blues wird von einer geschlossenen Ladentür zu anderen durch die Brandenburger Straße geworfen. „Akustisch ist es sehr schön“, sagt der 69-Jährige. Er kann ohne Verstärker auf seiner Blues-Gitarre spielen und dabei die „Social Distance“ wahren. Für einen Samstag sei die Passantenzahl aber ein Witz, „normalerweise kann ich nicht spielen, weil es so voll ist“, sagt er. Die wenigen Potsdamer seien aber umso großzügiger.

Straßenmusiker Pete Gavin (69) in der Brandenburger Straße. Quelle: Jan Russezki

Wo sind sie nun, die Potsdamer? Sind sie tatsächlich vernünftig und daheim geblieben? Vor der Kaffeerösterei Junick sitzen dann doch kleinere Gruppen beisammen. Darunter auch Thomas Kuhraz – die Arme hinter den Kopf gelegt, das Gesicht in die Sonne haltend.

In der Kaffeerösterei Junick sitzen dann doch einige Potsdamer in kleinen Gruppen. Quelle: Jan Russezki

„Ich suche die Verhältnismäßigkeit“, sagt er. Zur Risikogruppe gehöre der 49-Jährige nicht. Er will sich aber erst einmal von seinen Eltern fernhalten. „Ich brauche das hier. Ich kann nicht nur in der Wohnung sein“, erklärt er. „Es ist mir wichtig, mich in die Sonne zu setzen, solange es noch opportun ist.“ Er ahnt nicht, dass er in diesem Moment das vorerst letzte Mal die Sonne an einem Café-Tisch genießt. Im Rathaus veranlasst der Oberbürgermeister zur gleichen Zeit die Schließung der Außenbereiche aller Cafés und Restaurants.

Von Jan Russezki