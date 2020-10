Innenstadt

Eine Gedenktafel am Steubenplatz in der Potsdamer Innenstadt erinnert seit Dienstag an den nach 100 Stunden beendeten Kapp-Putsch gegen die junge Weimarer Republik und dessen Opfer. Die Situation in Potsdam eskalierte am 16. März 1920, als der Kommandeur der Stadtschlossbesatzung in eine Menge von vielleicht 1000 unbewaffneten Demonstranten schießen ließ. Vier Potsdamer kamen ums Leben, elf wurden verwundet.

Der Historiker Matthias Grünzig am Dienstagabend im Potsdam-Museum. Quelle: Varvara Smirnova

Der Berliner Historiker Matthias Grünzig, bekannt als Autor des Buches „Für Deutschtum und Vaterland. Die Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert“, hat zu den Ereignissen recherchiert. Er sprach darüber am Dienstag nach Enthüllung der Gedenktafel im Potsdam-Museum. Seine zentrale These: „ Potsdam spielte bei diesem Putsch eine Hauptrolle.“

Denn in Potsdam war die Reichswehrbrigade 3 unter dem Kommando des Putschisten Bernhard von Hülsen stationiert, 12.600 Mann und 657 Offiziere, die am 13. März 1920 gemeinsam mit der in Döberitz stehenden 5000 Mann starken Marinebrigade 2 unter Hermann Erhardt das Regierungsvierteln Berlin besetzte. Ironie der Geschichte: Eigentlich war von Hülsens Brigade für den Schutz der Regierung zuständig.

Eine Sternstunde der Demokratie

Der Kapp-Putsch, der deutschlandweit 1500 Todesopfer forderte, war laut Grünzig der „erste große rechtsextreme Angriff auf die demokratische Republik“. Zugleich schlug nach Einschätzung des Historikers mit dem erfolgreichen Widerstand im größten Generalstreik in der deutschen Geschichte eine „Sternstunde der Demokratie“.

Putschisten am Morgen des 13. März 1920 am Brandenburger Tor in Berlin. Quelle: dpa

In Potsdam hatte die junge Demokratie einen schweren Stand. Hier wohnten Militärs, Adlige, Beamte, waren Eliteeinheiten des Heeres stationiert, gab es kaum Arbeiter. Bis 1919 hatten sie in der Stadtverordnetenversammlung keinen SPD-Vertreter, für damalige Verhältnisse „durchaus ungewöhnlich“.

Dafür gab es schon kurz nach Gründung der Deutschen Vaterlandspartei (DVP), der laut Grünzig ersten rechtsradikalen Partei in Deutschland, im Herbst 1917 eine Potsdamer Ortsgruppe. Ihr Vorsitzender war Potsdams Oberbürgermeister Kurt Vosberg.

Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) als Nachfolgerin der DVP wurde in Potsdam bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung im Januar 1919 mit 27,1 Prozent stärkste Partei. Das war außergewöhnlich. Deutschlandweit lag sie gerade bei zehn Prozent.

Grünzig erwähnt die „Heldengedächtnisfeier“ vom 24. November 1919 in der Potsdamer Garnisonkirche, die „Propaganda für eine Militärdiktatur machen“ sollte und als „symbolische Gegenveranstaltung zur Eröffnungssitzung der Deutschen Nationalversammlung am 6. Februar 1919 in Weimar konzipiert“ worden sei. Veranstalter war die DNVP, Hauptredner war Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff, bald danach ein Kopf des Putsches.

„Hoch Rosa Luxemburg , nieder mit Hindenburg !“

Am 13. März 1920 war Potsdam in der Hand der Meuterer. Bahnhöfe, Brücken, das Telegrafenamt und das Stadtschloss wurden vom Militär besetzt. Politische Gegner wurden in der Unteroffiziersschule inhaftiert, dem heutigen Justizzentrum in der Jägerallee. Das Kommando führte Generalmajor Walter von der Hardt. Die Stadtverwaltung unter Kurt Vosberg war kooperativ, verweigerte die Teilnahme am Generalstreik.

Dennoch kam es zu Protesten. „Hoch Rosa Luxemburg, nieder mit Hindenburg!“ war der prägnanteste Sprechchor der Demonstranten am 16. März vor dem Stadtschloss. Von der Hardt sprach von „radaulustigen, größtenteils halbwüchsigen, hauptsächlich auswärtigen Elementen“. Die Toten jedoch, ein Schumacher, ein Maurer, ein Klempner und eine Frau ohne Berufsangaben, waren Potsdamer Arbeiter.

Anders war die Lage im damals selbstständigen Nowawes, dem heutigen Babelsberg: Die Arbeiter traten in den Generalstreik, die Gemeindevertretung bezog klar Position gegen den Putsch und beschloss den Aufbau einer Sicherheitswehr.

Putschisten mit Kanone vor dem „Roland“ in der Brandenburger Altstadt. Quelle: Sammlung Hesse

Potsdamer Truppen waren nicht nur in Potsdam und Berlin, sondern auch in anderen Orten eingesetzt. So wurde das Potsdamer Reiterregiment 4 gegen Brandenburg/Havel in Bewegung gesetzt, eine Stadt mit starker Arbeiterschaft und starker SPD. In brutalen Einsätzen kamen dort fünf Menschen ums Leben, sieben wurden verwundet.

Am 17. März 1920 trat der von den Meuterern zum Reichskanzler proklamierte Wolfgang Kapp vom Amt zurück und floh nach Schweden. Die Gewalt in Potsdam aber „ging trotzdem weiter“, so Grünzig: „Denn die Putschistengeneräle Walter von der Hardt und Bernhard von Hülsen blieben zunächst im Amt.“ In Brigadebefehlen seien die Soldaten „regelrecht zur Gewalt angestachelt“ worden.

Strafexpedition gegen Nowawes

Am 21. März befahl von der Hardt eine Strafexedition nach Nowawes, verbot später eine Trauerfeier für die Opfer des Putsches. Erst im April sei er beurlaubt worden. Der Umgang der Demokratie mit den Putschisten war „milde“, wie Grünzig sagt: „Die milde Behandlung führte allerdings nicht dazu, dass die Antidemokraten von der Demokratie überzeigt wurden. Im Gegenteil.“

Späte Erinnerung in der Potsdamer Innenstadt Die am Dienstag vor dem Stadtschloss am Steubenplatz enthüllte Gedenktafel für die Opfer des Kapp-Putsches geht auf einen Antrag der Potsdamer Linken aus dem Jahr 2015 zurück. Die ursprünglich geplante Enthüllung zum 100. Jahrestag der blutig auseinandergetriebenen Demonstration am 16. März musste wegen des eben verhängten Corona-Lockdowns aufgeschoben werden. Eine erste Gedenktafel-Initiative von SPD und USPD unmittelbar nach den Ereignissen am 31. März 1920 scheiterte an der bürgerlichen und rechtsradikalen Mehrheit. in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung.

Namhafte Putschisten bekleideten auch in Potsdam bald wieder nennenswerte Ämter. Von Hülsen trat der DNVP bei und wurde 1924 zum Stadtrat gewählt, von der Hardt und von Hülsen trafen sich wieder in der Potsdamer Ortsgruppe des Deutschen Offiziers-Bundes.

Angst und Terror in den Straßen

In den Straßen regierten Angst und Terror: Überfälle von Mitgliedern des „ Stahlhelm –Bund der Frontsoldaten“ auf Demokraten gehörten „zum Potsdamer Alltag“, so Grünzig. Konsequenzen hätten sie kaum zu befürchten gehabt, der Polizeipräsident Henry von Zitzelwitz war ebenso DNVP-Mitglied wie der seit 1924 als Oberbürgermeister amtierende Arno Rauscher. Statt dessen gab es für den „ Stahlhelm“ finanzielle Förderung von der Stadt.

Die Sozialdemokratin Anna Flügge. Quelle: Archiv

Schon 1929 startete der Potsdamer „ Stahlhelm“ eine Boykottaktion gegen jüdische Gewerbetreibende. Schließlich versetzten Magistrat und „ Stahlhelm“ die Stadt in Vorkriegsstimmung. Mit einer großen Luftschutzübung im September 1932, mit einem Stadtverordnetenbeschluss zum Ankauf von 13.000 Gasmasken im Oktober 1932. Demokraten seien in diesem geistigen Klima zu Außenseitern geworden. Auch nach 1920 „gehörte viel Mut dazu, in Potsdam für die Demokratie einzutreten“, sagt Grünzig.

Beispielhaft nannte er einige der Potsdamer Demokraten, die am 14. Oktober „gegen den Kauf von Gasmasken für einen neuen Krieg gestimmt haben“, darunter die SPD-Stadtverordnete Anna Flügge, die nach der Rekonstruktion der Potsdamer Stadtmitte als Namenspatin der früheren Kaiserstraße geehrt wird.

Von Volker Oelschläger