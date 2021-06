Potsdam

Für Tanja Ziemke, Finn Michler und Kenio Müller kann die Potsdamer Sonne derzeit gar nicht genug scheinen. Die drei Schüler des Helmholtz-Gymnasiums haben seit Freitag ihre Abiturzeugnisse in der Tasche, die eigentlich schon Freude genug wären.

Denn mit einem Top-Abschluss von 1,0 für Tanja und Finn sowie 1,2 für Kenio steht den jungen Potsdamern ohnehin schon jede Uni-Tür offen. Jetzt haben sie mit ihren schulischen Leistungen auch noch beim Hans-Riegel-Forschungspreis abgeräumt: zwei erste und ein dritter Platz runden den Abschluss der Schulzeit ab.

Der Preis wurde schon zum siebten Mal von der Stiftung des Haribo-Gründers Hans Riegel für naturwissenschaftlich besonders begabte Brandenburger Schüler ausgelobt. Bewertet werden die Arbeiten von einer Fachjury der Universität Potsdam.

„Die Schülerinnen und Schüler zeigen mit ihren Arbeiten, dass wichtige Fragestellungen am besten mit ganz viel Neugier und wissenschaftlichen Methoden bearbeitet werden können“, sagt der Studiendekan der Universität Potsdam, Ulrich Kortenkamp. „Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder hervorragende Arbeiten auszeichnen zu können und damit unseren wissenschaftlichen Nachwuchs auf diesem Weg ermutigen zu können.“

Alternativen zur Spargelfolie

Dass sich Tanja Ziemkes wissenschaftliche Leistung von der breiten Masse abhebt, wird auf den ersten Blick klar. Die 17-Jährige hat sich mit der Abdeckung von Spargelfeldern befasst – immerhin benötigt bundesweit kein anderes Gemüse derart große Anbauflächen, die Plastikfolien auf den Feldern sind Umweltschützern ein Dorn im Auge.

Tanja Ziemke hat mit verschiedenen Alternativen experimentiert und dafür gleich vier eigene kleine Spargelfelder angelegt. „Das waren jetzt keine perfekten Spargeldämme, aber ich musste natürlich ganz vorn anfangen, weil ich absolut keine Spargelexpertin bin.“

Der Hans-Riegel-Fachpreis wird seit 2015 jährlich vergeben. Er zeichnet herausragende vorwissenschaftliche Arbeiten aus und vergibt Preisgelder von insgesamt rund 7000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler des Landes Brandenburg, die im jeweils aktuellen Schuljahr eine Seminararbeit in einem der Mint-Fächer Biologie, Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik oder Physik geschrieben haben. Alle Gewinner werden Teil des Mint-Tanks, eines Netzwerks aller früheren Preisträger, das mit Seminaren und Treffen die jungen Talente inhaltlich weiter fördert.

Ihr Ergebnis: Wirklich zufriedenstellend ist keine der untersuchten Optionen, weder Sackleinen noch eine recycelbarer Öko-Plane können überzeugen. „Ich habe erkannt, wie schwierig es ist, eine Brücke zwischen Wirtschaftlichkeit und Ökologie zu schlagen“, sagt Tanja Ziemke.

Essbar wird Spargel erst später

Essen konnte sie das Edelgemüse übrigens nicht. „Spargel wird erst im zweiten oder dritten Anbaujahr genießbar“, erklärt die Abiturientin. „Auch wenn die Nachbarn schon welchen kaufen wollten.“ Zum eigenen Spargelstand hat es nicht gereicht, dafür aber zum ersten Preis in der Kategorie Geografie, der mit 600 Euro dotiert ist.

Auch Finn Michler darf sich über 600 Euro freuen. Er will in Zürich Mathematik studieren, „da kann ich das Geld sicher gut gebrauchen“, scherzt er. In seiner Forschung – Platz eins in der Physik-Sparte – untersuchte er, wie sich unterschiedliche Flüssigkeiten beim Ausgießen verhalten, wenn sie auf den Untergrund treffen.

Ergebnis für die Industrie nutzbar

Was abstrakt klingt, ist wirtschaftlich spannend: „Ich habe nachgewiesen, dass der Auftreff-Effekt von der Viskosität, also der Zähflüssigkeit, der Flüssigkeit und der Fließhöhe abhängt“, erklärt der 19 Jahre alte Finn Michler. „Das ist in der Industrie anwendbar, wenn man beispielsweise 3D-Drucker optimieren will.“

Zwei Jahre lang haben die Schüler an ihren Seminararbeiten, die sie dann beim Hans-Riegel-Preis einreichten, gearbeitet. „Das ist sehr spannend, weil unsere Lehrer uns da sehr konstruktiv korrigiert haben, zugleich wird man ja irgendwie Experte in seinem Thema, sodass das klassische Hierarchieverhältnis mit den Lehrern aufbricht“, sagt Finn. „Man steigt wirklich tief ins Thema ein“, bestätigt Kenio Müller.

Außerhalb des Helmholtz-Gymnasiums kann sich Luisa-Marie Silzer vom Babelsberger Bertha von Suttner-Gymnasium über einen zweiten Platz in der Biologie-Kategorie freuen. 400 Euro erhält die Schülerin dafür. Zudem erhalten die Schulen der Erstplatzierten einen Sachpreis in Höhe von rund 250 Euro als Anerkennung für die Betreuung der Schülerarbeiten durch die jeweiligen Fachlehrer. Wertvoller als das Preisgeld, sagt Tanja Ziemke, sei für sie aber das Alumni-Netzwerk der Hans-Riegel-Stiftung. „Wir haben jetzt die Gelegenheit, an Seminaren und Konferenzen teilzunehmen, die wir sonst nicht besuchen könnten.“

Wunschstudium: Physik

Diese Chance hat auch Kenio Müller, Drittplatzierter im Bereich Physik. Sein Forschungsfeld ist aus der aktuellen Zeit geboren: Kenio Müller hat verschiedene Lüftungssysteme und deren Wirksamkeit zur Luftreinigung untersucht. „Das war ganz klar die Pandemie, die mich darauf gebracht hat“, sagt er. „Ich musste feststellen, dass nichts wirklich funktioniert, die Viruslast in Räumen sinkt auch im besten Fall nur kurzzeitig unter die Grenzwerte.“

Auch Kenio Müller, 17, will den Naturwissenschaften verbunden bleiben. „Am liebsten möchte ich an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Physik studieren“, sagt er. Bevor sie sich aber in einigen Wochen an die Universitäten verteilen, wollen die drei Abiturienten noch einmal den Potsdamer Sommer genießen. „Die Zeit in der Oberstufe war natürlich anspruchsvoll“, sagt Finn Michler, „jetzt haben wir einfach mal frei.“

Von Saskia Kirf