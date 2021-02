Potsdam

Es ist leerer auf den Straßen und Wegen in und um Potsdam. Der Lockdown schränkt das Leben ein. Aber: Spaziergänge sind weiterhin erlaubt.

Die Corona-Pandemie regt gewissermaßen dazu an, die Heimat zu erkunden. Für skurrile Entdeckungen im Wald, Wanderungen entlang des Wassers und architektonische Highlights muss es nicht in die Ferne auf Reisen gehen. Sie gibt es direkt vor der eigenen Haustür zu erleben.

Kaum jemand kennt die Geheimtipps der Landeshauptstadt besser als die Stadtführer. Die MAZ geht mit ihnen auf Tour. Sie verraten exklusiv ihre schönsten Routen und zeigen einen Einblick in die prachtvolle Natur und verwinkelten Ecken der Landeshauptstadt. Kommen Sie mit und werfen sie einen ganz besonderen Blick auf Potsdam.

Folge 1: Der Wildpark

Schnurgerade Alleen führen zu einem Wege-Stern im Wildpark, der sich mit seiner beschirmten Bank für eine Rast eignet. Quelle: Varvara Smirnova

Den Auftakt macht Frauke Leßner. Sie zeigt in der ersten Folge der MAZ-Serie den vergessen Garten von Peter Joseph Lennés – den Wildpark. Dieser Spaziergang verbindet Natur und Kultur auf besonders schöne Art und Weise. Ihre Route führt durch den Wald, den sie selbst täglich vor ihrer Haustür erlebt.

Start ist am Forsthaus Sanssouci-Tor in der Forststraße hinter dem Bahnhof Park Sanssouci. Auf den viereinhalb Kilometern gibt es viel zu entdecken und zu erzählen. Der Wildpark gilt als ein äußerst artenreiches Waldgebiet und war seit dem 17. Jahrhundert ein bevorzugtes Jagdrevier für die Kurfürsten und Könige.

Stadtführerin Frauke Leßner ist seit acht Jahren hier mit Gruppen aller Altersstufen unterwegs – und jetzt auch exklusiv für die MAZ.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Text

Folge 2: Pfingstberg und Neuer Garten

Im Lockdown ist vieles nicht erlaubt. Spazierengehen am Pfingstberg und durch den Neuen Garten dürfen Sie aber. Quelle: Julius Frick

Die Route von Stadtführerin Susanne Osten-Sacken bietet einen architektonischen und historischen Bogen aus drei Jahrhunderten. Sie beginnt am Schloss Cecilienhof und führt gute vier Kilometer entlang der Muschelgrotte, des Pfingstbergs und der Gedenkstätte Leistikowstraße. In der zweiten Folge der MAZ-Serie gibt es bewegende Geschichten zu erzählen.

Susanne Osten-Sacken führt bereits seit 1996 durch Potsdam. Sie zeigt ihren Gästen nicht nur Potsdam und seine Gärten, sondern darf auch in den Schlössern ihr Wissen über Kunstgeschichte und Architektur vermitteln. Besonderes Engagement zeigt sie für die Muschelgrotte am Ufer des Jungfernsees, als Vorsitzende des Förderkreises.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Text

Folge 3: Die „Rückseite“ des Stadtzentrums

Ein Architektur-Highlight an der Neustädter Havelbucht ist die Seerose mit ihren filigranen Betonschalen. Am anderen Ende der Route an der Freundschaftsinsel lockt DDR-Kunst. Quelle: Julius Frick

Die Tour von Stadtführer Holger Raschke führt durch ruhige Nebenstraßen, die einen Blick hinter die bekannten Kulissen der Innenstadt erlauben. Sie führt knapp vier Kilometer entlang der Havel und am Rand der Innenstadt. Der Start zum dritten Teil der MAZ-Serie ist am Hotel Mercure. Es folgen detailreiche Einblicke in die kleine Großstadt.

Auf seinen Touren erzählt Holger Raschke gerne vom Ende des Zweiten Weltkrieges, vom Kalten Krieg, der Präsenz der Sowjets in Potsdam und Umgebung. Es geht um die Grenzanlagen, Fluchtversuche, Spionagetätigkeiten und den Alltag der Soldaten vom Park Babelsberg bis hin zur „Verbotenen Stadt“, aber auch um die Architektur und Stadtentwicklung seit Kriegsende.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Text

Folge 4: Vom „Kleinen Weißen Haus“ zur Brücke der Spione

Die Mövenstraße in Klein Glienicke liegt am Ende der Route, die vom Bahnhof Griebnitzsee durch das Villenviertel Neubabelsberg führt. Quelle: Peter Degener

In der vierten Folge der MAZ-Serie führt Johannes Westerkamp entlang der Villen von Neubabelsberg, durch Klein Glienicke bis zum schönsten Rund-Um-Blick der Stadt. Knapp fünf Kilometer misst die Strecke. Start ist der Bahnhof Griebnitzsee. Zu sehen gibt es zahlreiche Villen, wobei jede ihre eigene Geschichte erzählt. Hinzu kommt eine einzigartige Landschaft.

Johannes Westerkamp hat vor neun Jahren mit Stadtführungen in Potsdam begonnen. Zu seinen Spezialthemen gehören ebenso die Babelsberger Filmgeschichte wie die Kasernen von Krampnitz, die Militärgeschichte unter preußischen und sowjetischen Vorzeichen und die deutsch-deutsche Grenze. Nun geht er exklusiv mit der MAZ auf Tour.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Text

Folge 5: Hinterhöfe in der barocken Innenstadt

Stadtführerin Regina Ebert kennt die Karrees der Innenstadt – und die Wege, die hindurchführen. Quelle: Julius Frick

Regina Ebert verrät, was für Durchgänge und Höfe sich in den Karrees im Stadtzentrum verbergen. Die Innenstadt wirkt beim Blick auf die Karte zwar beinahe so regelmäßig wie ein Schachbrett. Doch in der fünften Folge der MAZ-Serie geht es beim Spaziergang kreuz und quer durch die Gassen zwischen Luisenplatz und Friedrich-Ebert-Straße.

Start der gut zwei Kilometer langen Route ist am Vorplatz des Brandenburger Tors. Hierbei gibt es liebevolle und oftmals auch tierische Details an vielen Häusern zu entdecken. Stadtführerin Regina Ebert weiß auch Hinweise auf einige „Stichwege“ in Höfe, die einen Blick hinein, aber keinen Durchgang erlauben.

Regina Ebert ist schon seit 1997 Stadtführerin in Potsdam. Sie kennt die Details zahlreicher Villen und die Geschichte der Hugenotten und Holländer in Potsdam. Ihr Wissen verrät sie nun auch den MAZ-Lesern exklusiv auf ihrer Tour.

>>>Hier geht es zum ausführlichen Text

Folge 6: Relikte der sowjetischen Militärstädtchen

Die etwas versteckt liegende Aussichtsterrasse auf dem Mühlenberg bietet einen Panoramablick über die gesamte Innenstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

In sechsten Folge der MAZ-Serie begibt sich Robert Leichsenring auf die Spuren seiner Kindheit inmitten der Sperrgebiete der Roten Armee in der Jägervorstadt. Interessant ist die Route vor allem wegen der Abwechslung von Kasernen, Villen, Natur und Alleen. All das war früher mehr oder weniger abgesperrt, heute kann man alles ganz offen entdecken. Die Tour ist gut zwei Kilometer lang und beginnt am Nauener Tor.

Der Potsdamer Robert Leichsenring lebte einige Jahre in Russland, bevor er in seine Heimat zurückkehrte. Weil der 39-Jährige seine Kindheit in der Helene-Lange-Straße verbrachte, quasi mitten im Militärstädtchen Nr. 20, führt dieser Spaziergang durch mehrere einst gesperrte Kasernenareale nördlich der Stadttore. Von Beginn an war klar, dass nicht nur Reisen nach Russland eine Rolle spielen sollen, sondern auch die russische Geschichte in Potsdam.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Text

Folge 7: Versteckte Besonderheiten im Park Sanssouci

Kunst und Natur im Park Sanssouci: Die Wurzeln der Amerikanischen Sumpfzypresse vor dem Freundschaftstempel am Neuen Palais. Quelle: Peter Degener

In Teil 7 der Serie zeigen wir Ihnen ein paar Besonderheiten in Sanssouci – darunter das Jenseits und den schönsten Blick auf die Orangerie. Das Neue Palais und die Römischen Bäder kennen Sie schon? Der Weg führt zu weniger beachteten Gebäuden und Kunstwerken im Welterbe. Das prächtige Posttor in der Geschwister-Scholl-Straße nahe des Bahnhofs Park Sanssouci ist der Startpunkt der etwa drei Kilometer langen Route.

Die Jahreszeit ermöglicht dank der entlaubten Bäume Durchsichten, die es sonst so nicht gibt. Wer die Krimlindenallee und die Rückseite der Schlossorangerie entlang streift, kann auf Bornstedt und das Krongut hinabschauen. Die Route führt zu kleinen Gebäuden und Kunstwerken am Rand der bekannten Gartenpartien und Schlösser. Hier gibt es viel Sehenswertes zu entdecken.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Text

