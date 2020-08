Potsdam

„Alle Jahre wieder . . .“ werden wir am Ende des Sommers mit Lebkuchen in den Supermarktregalen überrascht. Seit Dienstag gibt es zum Beispiel bei Kaufland im Potsdamer Hauptbahnhof und Rewe in Potsdam West wieder weihnachtliche Süßigkeiten, das bestätigten Mitarbeiter. Die MAZ hatte sich in verschiedenen Supermärkten und Discountern umgeschaut.

Bei Rewe wirbt gleich im Kassenbereich ein großer Aufsteller für Lebkuchen. Er zieht die Blicke der Kunden auf sich – in vielen Augen steht Verwunderung geschrieben, aber auch Naschlust.

Lebkuchen-Männlein stehen stapelweise im Regal. Quelle: Jennifer Bongards

Bei Kaufland findet man eine gesamte Reihe mannshoch gefüllt mit Lebkuchen, Marzipan und anderen Leckereien, mit denen üblicherweise frühestens am 1. Advent die Tische gedeckt werden. Aber die nette Mitarbeiterin am Info-Point meint, dass die Süßigkeiten seit einigen Jahren bereits Ende August in den Ladenzeilen zu finden sind. Tatsächlich fehlen auch schon Packungen im hohen Stapel – und liegen wenig später auf dem Kassenband. Die Verführung ist einfach zu groß.

Aber noch nicht alle Läden und Ketten haben spätsommerliche Lebkuchen oder Dominosteine. Doch wir sind ziemlich sicher, dass Aldi, Lidl, Edeka oder Netto sehr bald nachziehen werden. Schließlich ist in nicht mal vier Monaten schon Weihnachten.

Von Jennifer Bongards