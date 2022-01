Marquardt/Werder

Verdankt Kristen Stewart ihre oscarreife Darstellung der Prinzessin Lady Diana etwa der Bundespolizei in Potsdam? Die Behörde hat laut Produzent Jonas Dornbach jedenfalls beim Dreh der englisch-deutschen Filmproduktion „Spencer“, die jetzt ins Kino kam, gehörig geholfen.

Das Potsdamer Schloss Marquardt spielt in „Spencer“ eine Hauptrolle

„Wir hatten einige Herausforderungen bei den Dreharbeiten im letzten Winter. Es gab nicht nur den Brexit, sondern auch ein Reiseverbot zwischen Großbritannien und Deutschland wegen einer neuen Corona-Variante. Niemand durfte rein und raus, wir hatten aber Kostüme, Equipment dort, wollten auch Motive dort besichtigen. Und unsere Darsteller konnten nicht nach Deutschland fliegen“, erzählt Dornbach der MAZ.

„Da waren wir die ganze Zeit mit der Bundespolizei in Potsdam in Kontakt und bekamen am 7. Januar 2021 eine Ausnahmegenehmigung, um die Schauspieler einreisen zu lassen. Innerhalb von fünf Tagen waren alle da. Das war eine Riesenerleichterung. Ohne die Bundespolizei hätten wir nicht in Potsdam drehen können“, sagt Dornbach.

Kristina Stewart im Schloss Marquardt, das hier als Haus ihrer Kindheit inszeniert wird. Quelle: Pablo Larraín /DCM

Dabei waren das Schloss Marquardt im Potsdamer Norden und auch Werder an der Havel für einige Schlüsselszenen des Dramas als Kulisse ausgesucht worden. „Der Stil dieses Schlosses trägt dazu bei, dass man merkt, wie sehr Lady Diana in diesem goldenen Käfig gefangen ist, aus dem sie sich am Ende befreit. Das düstere, vertäfelte Holz schafft diesen klaustrophobischen Moment“, sagt Dornbach.

Dem Regisseur Pablo Larraín habe die Location mit der dunklen Holztreppe und dem Kamin sofort gefallen. Im Kellergewölbe wurde eine weitere Szene gedreht, bei der Diana mit einem Vertrauten in der Küche des Personals spricht.

Das Kellergewölbe von Schloss Marquardt diente als Personalküche: Lady Diana (Kristen Stewart) sucht hier einen Vertrauten. Quelle: Pablo Larraín / DCM

Der Film dreht sich um Weihnachten 1991 in der königlichen Familie

Der Film spielt an den drei Weihnachtstagen 1991 im englischen Schloss Sandringham. Die königliche Familie kommt zusammen – und die unter dem strengen Reglement leidende Prinzessin Diana entschließt sich zur Trennung von Prinz Charles, der sie betrügt.

Ein dramatischer Höhepunkt: In einer Nacht bricht sie in das „Park House“ nahe des Schlosses ein. Dort wuchs Diana unter ihrem Mädchennamen Spencer auf. Schloss Marquardt wird in dieser Szene zum nun verschlossenen und maroden Haus ihrer Kindheit. „Das haben wir nachts bei minus 18 Grad im Februar gedreht. Eine Herausforderung für das ganze Team“, erinnert Dornbusch sich.

Eiskalte Dreharbeiten. Bei minus 18 Grad wurde „Spencer“ auch nachts im Februar 2021 im Schloss Marquardt mit Kristen Stewart als Lady Diana gedreht. Quelle: Jonas Dornbach / Komplizenfim

Überhaupt sei der Dreh durch den strengen Corona-Lockdown dieses Winters sehr intim und konzentriert gewesen. Keiner durfte zum Set, es gab keine Ablenkung nach Drehschluss im Berliner Nachtleben. „Kristen Stewart hat sich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Am letzten Drehtag Mitte März konnten wir leider keine Feier machen, aber sie hat spontan eine Abschlussrede vor dem Team gehalten. Das war sehr emotional und von Herzen. Man hat gemerkt, wie sie mit uns und dem Ort zusammengewachsen war.“

Auch in Werder an der Havel entstanden Szenen für Spencer

Marquardt war nicht der einzige Drehort in der Region. Auch Werder an der Havel ist im Film zu sehen. Die Anfangsszene mit einer Vogelscheuche und eine Wiederkehr am Schluss des Films entstanden auf dem Panoramaweg der Blütenstadt. Eine lange Fahrt mit einem Kamerakran, für die eine Schiene in die Felder gelegt wurde, zeugt im Film davon.

Auf dem Panoramaweg in Werder an der Havel wurde die Anfangssequenz von „Spencer“ gedreht – eine Kamerafahrt in einem Feld mit einer Vogelscheuche. Quelle: Jonas Dornbach / Komplizenfilm

Bei den Außenaufnahmen hatte die Produktion aber auch einiges Pech. Anfang Februar kam es deutschlandweit zu starken Schneefällen. „Alles war weiß und wir mussten umdisponieren, denn in England schneit es kaum.“

Nachdem diese Herausforderungen überwunden wurden, sind Regisseur Pablo Larraín und Produzent Jonas Dornbach nun umso glücklicher: „Es war unsere große Sorge, ob der Film angenommen wird, wenn ein chilenischer Regisseur in Deutschland einen Film über die englische Königsfamilie dreht. Wir sind erleichtert, wie der Film von der Kritik und dem Publikum aufgenommen worden ist“, sagt Dornbach.

Produzent Jonas Dornbach hofft auf einen Oscar für Kristen Stewart

Tatsächlich wird vor allem die Darstellung von Kristen Stewart gelobt. „Was sie in ,Spencer’ zeigt, ist unglaublich. Pablo wollte sie von Anfang an besetzen. Sie wurde ja nach ihrem Twilight-Erfolg von der Presse unglaublich verfolgt, wie auch Diana. Sie kennt es, so exponiert zu sein. Und sie ist unglaublich engagiert, hat vier Monate den Akzent trainiert. Und die Engländer bestätigen, dass sie Diana perfekt trifft. Unsere Hoffnung ist, dass Kristen Stewart für ihre Darstellung für den Oscar nominiert wird. Ob es klappt, wissen wir am 8. Februar“.

