Spendenaktion für Babelsberger Festbeleuchtung erfolgreich

Babelsberg

20 Tage sammelte die Aktionsgemeinschaft Babelsberg e.V. Spenden für ihr Projekt „Mehr Licht für Babelsberg im Advent“. Donnerstagmorgen war das Spendenziel mit 22.082 Euro erreicht. An dem Crowd-Projekt der Stadtwerke Potsdam beteiligten sich insgesamt 163 Unterstützerinnen und Unterstützer. Die AG Babelsberg dankt allen, die sich dafür engagiert haben, die Lebensqualität und den Einkaufsbummel im Stadtteilzentrum ab 2021 mit weihnachtlichem Flair zu verschönen. In diesem Jahr fällt die Weihnachtsbeleuchtung in der Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße sehr spärlich aus. Seit 2019 dürfen dort die leuchtenden Sterne nicht mehr aufgehängt werden, weil die Laternen sie statisch nicht mehr tragen können.

Von MAZonline