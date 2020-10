Beelitz

Der Carport der Familie Liß in Beelitz ist zum Glück groß, denn er verwandelte sich an den vergangenen Wochenenden regelmäßig zum Treffpunkt für ein Dutzend fleißiger Weihnachtsengel: 356 Päckchen für Obdachlose und Bedürftige haben die Helferinnen und Helfer an einem einzigen Samstagnachmittag in den Händen gehalten. Liebevoll und mit viel Geschick packten sie ein wenig von ihrer Aufmerksamkeit für Menschen, denen es nicht so gut geht, mit ein.

Ziel: 1300 Weihnachtspäckchen

1300 Päckchen mit gespendeten Artikeln von Pflegeartikeln bis Süßigkeiten will die private Initiative von Manuela Liß in den kommenden Wochen insgesamt schnüren. Der Ehrgeiz ist groß: Denn zum ersten Mal unterstützen sie auch die Wohnungslosenhilfe von Frank Zander und der Berliner Kältehilfe mit rund 600 Freudespendern.

Und weil das gemeinsame Geschenke-Verteilen in diesem Jahr wegen Corona ausfällt, sollen es umso mehr Pakete werden. „Der persönliche Kontakt fehlt uns jetzt schon sehr. Das Zwischenmenschliche geht dabei verloren“, bedauert die Initiatorin Manuela Liß.

Beelitzer Päckchenpacker mit ihren guten Gaben. Quelle: privat

Zum fünften Mal seit 2016 hat die Beelitzerin über Facebook dazu aufgerufen, das Weihnachtsfest dafür zu nutzen, Obdachlosen in Potsdam zu helfen. Unter dem Motto „Raus aus der Unsichtbarkeit – Obdachlosigkeit und Bedürftigkeit“ gibt sie mit ihrer Familie zusammen tatsächlich alles Menschenmögliche, um in zwölf Wochen riesige Freude an Bewohner und Gäste in den Potsdamer Awo-Einrichtungen im Lärchensteig verbreiten zu können.

Und das steckt an. Aus Potsdam, Trebbin, Luckenwalde und Beelitz kamen den ganzen Nachmittag helfende Hände dazu, die ihren Spaß an dem sinnvoll genutzten Nachmittag hatten. Und es gibt auch das Interesse, sich über das versteckte Leid von Menschen in der direkten Umgebung auszutauschen.

Wie Julia, die beobachtet, dass in der Landeshauptstadt kaum Bettler zu sehen sind. „In Potsdam sieht man dafür viele Pfandflaschen-Sammler, sogar manche im Rollstuhl“, erzählt sie. Das werde geduldet, die meisten schauten einfach weg.

Auch Corinna hilft als Weihnachtsengel in der Beelitzer Bastelscheune der Familie Liß, gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Sohn Ben Ole. Es freut die alleinerziehende Mutter, dass sie trotz schmaler Haushaltskasse spenden kann – nämlich Zeit. „Echt krass, wie sich Menschen über ein Geschenk freuen können,“ findet der Nachwuchs.

Die gespendeten Geschenke werden sortiert. Quelle: privat

Obwohl die Kinder auch darauf vorbereitet werden, dass vielleicht jemand ihr Geschenk ablehnen könnte, erlebten sie genau das Gegenteil. Und die Freude beim Verteilen, die man zurückbekommt, motiviert alle schon beim Packen.

Mitleid mit dem Schicksal Obdachloser

Vertrauen zu den meist scheuen Menschen aufzubauen, die auf der Straße leben müssen, ist wegen verbreiteter Scham und negativen Erfahrungen oft schwierig, erzählt Levinia aus Trebbin. Dabei fängt das Unglück ganz alltäglich an, zum Beispiel mit einer Scheidung. „Wir haben Glück, dass es uns gut geht und wir helfen können“, sind sich alle Frauen einig.

Viele Obdachlose seien Hilfe nicht gewohnt. Ohne feste Anschrift kommt keine finanzielle Unterstützung vom Staat. Als Manuela Liß 2016 in einer gesundheitlichen Krise steckte, gab es ihr Kraft, anderen zu helfen. Ihre erste Idee, Menschen ohne festen Wohnsitz zum Essen einzuladen, kam jedoch nicht zustande. Aus Gesprächen erfuhr sie, dass die Betroffenen sehr viel Hilfe brauchen, um das Vertrauen zu Mitmenschen wieder aufzubauen, und so entstand ihr Weihnachtspäckchen-Projekt.

Aktionen für Betroffene

Bisheriger Höhepunkt war ein Benefiz-Konzert im Lindenpark, bei dem DJane Marusha auflegte. Im betreuten Wohnhaus für junge Obdachlose hat Manuela mit ihren Unterstützerinnen und 20 „Jungen Wilden“ ein gemeinsames Kochen angeregt: Schnitzel mit Spargel – gesponsert vom Spargelhof Buschmann und Winkelmann.

Es fehle an Sozialarbeitern und Wohnungen, sagt Manuela Liß . Wohnheim-Plätze werden nicht neu vergeben, weil niemand ausziehen könne. „90 Prozent der Wohnungslosen sind Männer.“ Speziell aber für Bewohnerinnen des Familien- und Frauenhauses haben die Weihnachtsengel am 10. Oktober nützliche Dinge schön eingepackt.

Von Gesine Michalsky