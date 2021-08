Potsdam

Das Verkehrschaos wegen der Vollsperrung der Behlertstraße hat sich nach Ende der Sommerferien wie erwartet deutlich verschärft. Bei der dritten MAZ-Verkehrszählung zeigt sich: Die Französische Straße ist eine entscheidende Schwachstelle.

Schon die ersten beiden Verkehrszählungen der MAZ – direkt vor der Vollsperrung der Behlertstraße und eine Woche danach – ergaben, dass die Ecke Am Kanal/Französische Straße zu einem neuen Verkehrsknoten in der Stadt geworden ist. Jetzt fahren noch mehr Autos und Lastwagen dort entlang. Gezählt wurden alle PKW und LKW, die am Dienstag zwischen 8 und 9 Uhr die Kreuzung Am Kanal/Frenzösische Straße passierten und wohin diese fuhren.

Französische Straße: 602 Prozent mehr Verkehr

So bogen in der Stunde der Zählung ganze 311 Pkws von der Straße Am Kanal in die Französische Straße ein – vor der Sperrung waren es 46 gewesen: ein enormer Anstieg um insgesamt 602 Prozent an Fahrzeugen, die inzwischen in die sonst ruhige Französische Straße einbiegen. Oder anders gesagt: Inzwischen passieren sieben Mal so viele Fahrzeuge die Französische Straße.

Hinzu kommen zwölf LKWs, welche verbotenerweise in die schmale Französische Straße einbogen. Seit der Vollsperrung der Behlertstraße ist dort nämlich eigentlich kein Verkehr mehr für die sperrigen und großen Fahrzeuge. Zu groß ist die Gefahr für die Schwerlaster, im Gegenverkehr zu landen und die gesamte Kreuzung lahmzulegen.

Das sagt die Polizei dazu

Ähnlich sind die Zahlen für Fahrzeuge, die aus der Französischen Straße auf die Straße Am Kanal einfahren. Am Dienstagmorgen fuhren insgesamt 410 Fahrzeuge in die Straße, um stadteinwärts- oder auswärts weiterzufahren. Vor der Sperrung waren es lediglich 142 Fahrzeuge – somit hat sich die Zahl fast verdreifacht.

Am Dienstagmorgen waren darunter zwölf Laster, die illegal aus der Französischen Straße auf die Straße Am Kanal einfuhren. Umgerechnet heißt das: Knapp alle zwei Minuten fährt ein LKW auf der Französischen Straße, der das nicht darf und der somit alle Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringt. Nicht selten stehen sich sogar zwei LKWs gegenüber, mitunter müssen alle anderen Fahrzeuge auf der Kreuzung deshalb häufig warten, bevor sie weiterfahren können.

Auf MAZ-Anfrage teilt die Polizei mit, dass die die Verkehrssituation in der Französischen Straße im Blick hat. Quelle: Julius Frick

Auf eine MAZ-Anfrage bei der Polizei zum Verkehrschaos teilt ein Sprecher mit, dass die Polizei die Situation an der Französischen Straße, wie auch auf den Umleitungs- und Ausweichstrecken im Blick habe „und dabei natürlich auch auf Verkehrsverstöße achtet und diese ahndet“. Eine Statistik zu derartigen Verkehrskontrollen gebe es jedoch nicht.

Ingolf Bommersbach hat dort ein Geschäft – und verliert Kunden

Einer, der das Verkehrschaos in der Französischen Straße täglich miterlebt, ist Ingolf Bommersbach. Der 63-Jährige ist Filialleiter der „Getränke Lehmann“-Filiale in der Straße. Der massive Anstieg an Fahrzeugen hat einen unmittelbaren Effekt auf seinen Laden: „Man merkt, dass die Kunden deshalb wegbleiben“, sagt er. Zwei Stellplätze zum Parken habe er vor der Tür – durch den vielen Verkehr könne dort keiner mehr rauffahren. Selbst Fußgänger würden laut ihm kaum mehr über die Straße kommen.

Auch die Warenlieferung für das Geschäft von Ingolf Bommersbach gerät ins Stocken. „Die Lieferanten müssen wegen des Verkehrs auf der Straße stehenbleiben. Deswegen werden sie angehupt und angemeckert“, sagt er. Jeden Tag erhalte er Warenlieferungen, immer zu unterschiedlichen Zeiten – es dauere dann je nach Lieferung 15 bis 45 Minuten, bis die Ware übergeben ist. Auf die dafür vorhergesehenen Stellplätze an seinem Geschäft können die Lieferanten nicht, weil die Straße so voll sei. „60 Prozent der Zeit hier ist Stau vor der Tür“, sagt Ingolf Bommersbach. Er freue sich auf die Zeit, wenn die Sperrung in eineinhalb Jahren vorbei ist, denn „vorher war es deutlich ruhiger“, wie er sagt.

Auch etliche Anwohner sind betroffen

Unter der Umleitung leiden auch die Bewohner der etwa 250 Wohnungen im Gebiet der Französischen Straße und Französischen Kirche, die der Wohnungsgenossenschaft PWG 1956 gehören. „Wir halten es insgesamt für bedenklich und kriegen den Ernst der Lage mit. Vor allem mit den Fahrzeugen, die dort gar nicht entlang fahren dürfen“, sagt ein Mitarbeiter der Genossenschaft. „Wenn es zu Beschwerden von Mietern kommt, würden wir mit der Stadt reden“, sagt er.

Die Stadt selbst teilt auf eine Anfrage der MAZ mit, dass die aktuelle Verkehrsführung in Ordnung sei. „Die ersten Wochen haben gezeigt, dass die Verkehrsführung grundsätzlich funktioniert und dass sich der Rückstau in Grenzen hält“, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Durch den Schulbeginn habe die Verkehrsmenge zwar zugenommen, auch sei im Berufsverkehr Stau zu beobachten, „jedoch in einem durchaus üblichen Rahmen“, heißt es von der Stadt. Änderungen an der Verkehrsführung seien gegenwärtig nicht geplant.

Jedoch wolle die Stadt verschärft gegen jene Fahrer vorgehen, die sich nicht an die Verkehrsführung halten würden. „Hier werden wir die Beschilderung optimieren und gemeinsam mit der Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln kontrollieren“, heißt es. Am Dienstag jedenfalls gab es Kontrollen an der Behlert-Baustelle – sie betrafen allerdings nicht etwa den motorisierten Verkehr, sondern Radfahrende.

