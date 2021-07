Potsdam

Sobald der morgendliche Berufsverkehr an diesem Donnerstag gegen 9 Uhr vorüber ist, wird die Behlertstraße dicht gemacht. Die Vollsperrung der wichtigen Verkehrsader von der Nuthestraße in den Potsdamer Norden dauert rund anderthalb Jahre bis Ende 2022. Doch welche Wege ins Zentrum gelten fortan? Und wie kommt man aus der Innenstadt auf die Nuthestraße?

Der Überblick über die Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer:

Welche Umleitung gilt für Autos?

Für Autofahrer gibt es mehrere Alternativen – doch bei allen herrscht Staugefahr. Der kürzeste Weg führt durch die Hans-Thoma-Straße. Eigentlich ist das eine zweispurige Einbahnstraße, doch eine Fahrbahn wird ab heute umgedreht. So können PKW fast ohne Umweg die Baustelle umfahren und landen an der Gotischen Bibliothek auf der üblichen Route und der Straße Am Neuen Garten. Etwas weiter führt der Weg von der Humboldtbrücke über die Berliner Straße zur Straße Am Kanal und dann über die Französische Straße und Hebbelstraße auf die Kurfüstenstraße und zur Hegelallee.

Die Kreuzung Französische Straße wurde dafür eigens angepasst. Damit dieser Knotenpunkt möglichst leistungsfähig ist, gibt es nun eine eigene Rechtsabbieger-Spur in die Französische Straße. Auch eine der Fußgängerampeln wurde deaktiviert, damit Autos nicht zu oft warten müssen. Und die Bewohner der Burgstraße können an dieser Stelle nicht mehr ihr Wohngebiet verlassen. Set Seit Mittwoch ist diese Seite der Kreuzung dicht.

In der Straße Am Kanal wurde die Kreuzung an der Französischen Straße neu gestaltet. Autos, die in die Französische Straße abbiegen wollen, haben eine eigene Spur. Ein der zwei Fußgängerampeln und die Ausfahrt aus dem Wohngebiet Burgstraße wurden gesperrt. Quelle: Peter Degener

Ansonsten gilt für Autofahrer, die nur ins Stadtzentrum und nicht in den Norden wollen, dass sie schon am Horstweg oder der Friedrich-List-Straße von der Nuthestraße abfahren sollten.

Wie kommt man im Auto aus der Stadt zur Nuthestraße?

Aus dem Norden Potsdams ändert sich nichts. PKW dürfen entlang des Neuen Gartens und über die Hans-Thoma-Straße wie gewohnt zur Humboldtbrücke fahren. Wer aber aus der Innenstadt zur Nutheschnellstraße will, dem bleibt nur noch ein bestimmter Weg. Denn die Kurfürstenstraße und die Gutenbergstraße als Zubringer zur Nuthestraße sind während der Bauzeit Sackgassen.

Autofahrer können ab heute nicht mehr wie hier von der Gutenbergstraße zur Humboldtbrücke durchfahren. Sie wird an dieser Stelle zur Sackgasse, um die Umleitung möglichst leistungsfähig zu halten. Quelle: Peter Degener

Die Umleitung führt über die Kurfürstenstraße und dann über die Hebbelstraße rund um das Holländische Viertel zum Bassinplatz. Weiter geht es um die Französische Kirche und durch die Französische Straße zur Straße Am Kanal und schließlich über die Berliner Straße zur Humboldtbrücke auf die Nuthestraße.

Damit Sie es sich einmal lebensnah vorstellen können, haben wir den Weg aus dem Zentrum einmal für Sie abgefahren – allerdings an einem Sonntag um 11 Uhr ohne viel Verkehr. Das Zeitraffer-Video gibt einen Eindruck von der einzigen erlaubten Strecke vom Jägertor bis zur Humboldtbrücke.

Wo lang zur Berliner Vorstadt?

Das ist einfacher als gedacht. Seit 24. Juni konnten Kraftfahrzeuge, die vom Neuen Garten kamen, nicht mehr aus der Hans-Thoma-Straße nach links Richtung Glienicker Brücke abbiegen. Doch dieses Verbot gilt ab heute nicht mehr. Nachdem die Baustelle Behlertstraße eingerichtet ist, gibt es keinen Grund mehr für das Abbiegeverbot.

Welcher Weg gilt für Radfahrer?

Von der Humboldtbrücke gibt es zwei Routen für Radfahrer. Der offizielle Weg in den Norden führt über die Berliner Straße zur Otto-Nagel-Straße und die Mangerstraße zur Gotischen Bibliothek.

Wer auf dem Rad in die Innenstadt will, kann sich über einen frisch markierten neuen Radweg von der Humboldtbrücke durch die Gutenbergstraße bis zur Hebbelstraße freuen. Umgekehrt gilt für Radfahrer, die aus der Innenstadt in Richtung Humboldtbrücke fahren wollen, trotz der Baustelle die übliche Route: Denn für sie ist die Gutenbergstraße anders als für Autofahrer keine Sackgasse.

Radfahrer kommen auf einem neu markierten Radweg von der Humboldtbrücke über die Gutenbergstraße ins Zentrum. Quelle: Peter Degener

Welche Route gilt für LKW-Fahrer?

Der Schwerlastverkehr hat die größten Umfahrungen hinzunehmen. Denn während der PKW-Verkehr sich durch Hans-Thoma-Straße oder Französische Straße bewegen darf, sind diese Routen für Lastwagen zu eng. Wer einen LKW fährt, muss von der Nuthestraße künftig über die Berliner Straße und Am Kanal entlang zum Platz der Einheit und dann weiter über Yorck- und Dortustraße zur Breiten Straße. Über Zeppelinstraße und Luisenplatz erreichen sie dann wieder die B2 und die B273 in den Norden und Nordwesten der Stadt.

Lesen Sie auch Warum muss die Behlertstraße überhaupt saniert werden?

Alle Laster, die von dort kommen, müssen auf genau dem umgekehrten Weg quer durchs Zentrum, um zur Nuthestraße zu gelangen. Das gilt vor allem für die ganz schweren Laster über 30 Tonnen – denn für diese Brummer ist die marode Lange Brücke schon länger gesperrt. Sie sind auf die Humboldtbrücke angewiesen.

Von Peter Degener