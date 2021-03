Kirchsteigfeld

Aus dem Potsdamer Kirchsteigfeld meldeten sich die Besitzer zweier Pkw, an denen jeweils die Gläser der Außenspiegel entwendet worden waren. In der Lise- Meitner-Straße betraf es einen Mercedes Benz und in der Dorothea-Schneider-Straße einen Audi. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag und Montagfrüh. Einen Zusammenhang mit bereits gemeldeten Fällen, bei denen am Wochenende die Spiegelgläser gestohlen wurden, prüft die Kriminalpolizei. Vor Ort wurden Spuren gesucht.

Von MAZonline