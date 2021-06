Potsdam

Mit Signalwesten, Fahnen und starken Worten machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Potsdamer Spielbank auf ihre Forderungen aufmerksam. Sie sind zum Warnstreik am Samstagvormittag vor dem Casino am Lustgarten angetreten. Sie wollen einen Tarifvertrag – doch es gibt nach einem Jahr der Verhandlungen keine Einigung mit der Geschäftsführung.

„Die Beschäftigten beweisen sehr viel Mut“, sagt Marcus Borck, Verhandlungsführer von der Gewerkschaft Verdi und nennt als Erfolg: „Alle beteiligen sich, bis auf drei leitende Angestellte.“ 60 Mitarbeiter hat die 2002 eröffnete Spielbank.

Einen Minimalbetrieb konnte die Spielbank aufrecht erhalten – das Automatenspiel zwischen 18 und 24 Uhr. Sie delegierte Mitarbeiter aus ihrem zweiten Casino in Cottbus nach Potsdam. Dort sind die Beschäftigten noch nicht gewerkschaftlich organisiert. Der Streik ist bis Sonntagmorgen um 5 Uhr angesetzt.

Tarifvertrag für 37-Stunden-Woche und Weihnachtsgeld

Die Forderungen der Potsdamer Belegschaft: 37-Stunden-Woche (bisher 39), 32 Tage Urlaub, anteiliges 13. Jahresgehalt und Zuschläge für spontanes Einspringen aus eigentlich freien Zeiten.

„Es geht uns nicht nur ums Geld“, sagt Mitarbeiter Christian Krob, der der Tarifkommission angehört, „uns ist die Anerkennung wichtig. Es geht um Standards für Beschäftigte, die in anderen Unternehmen längst Selbstverständlichkeiten sind.“ Man arbeite in Schichten, nachts, an Wochenenden und Feiertagen, 360 Tage im Jahr von morgens bis 3 Uhr nachts.

Am Roulette-Tisch geht erst am Sonntag wieder was. Quelle: Christel Köster

Betriebsratsvorsitzender Reinhard Lemke weist auch auf die Ungleichbehandlung im Vergleich zur Mutter-Gesellschaft Lotto Brandenburg hin – die 100-prozentige Landesfirma hat einen Tarifvertrag. „In der niedrigsten Tarifgruppe dort beträgt der Verdienst 2300 Euro“, so Lemke, „das ist mehr als unser Durchschnittsverdienst. Und bei uns sind Zuschläge schon eingerechnet.“

„Teilweise auf Mindestlohnniveau“

Laut Verdi beträgt der Durchschnittsverdienst 1800 bis 2100 Euro brutto. „Die Kollegen arbeiten teilweise auf Mindestlohnniveau“, sagt Borck. Vor zwei Jahren kamen die ersten Beschäftigten auf Verdi zu und fragten nach Unterstützung. Danach organisierten sie sich sehr schnell und die Gewerkschaft ging mit der Tarifforderung auf das Unternehmen zu – das zunächst ablehnt.

Aktionstag beim Warnstreik am Casino Potsdam. Quelle: varvara Smirnova

Seit 2020 gab es inzwischen fünf Verhandlungsrunden. „Wir sind zu großen Kompromissen bereit“, sagt Borck, „aber die Geschäftsführerin hat uns gesagt: ,Das Land Brandenburg lässt sich nicht erpressen.’ Daher nun der Warnstreik.“ Eigentlich war das Ziel, bis zum Ende der coronabedingten Schließzeit einen Haustarifvertrag abgeschlossen zu haben.

Mitarbeiter enttäuscht vom Zustand in einem SPD-Bundesland

Christian Krob ist nicht nur vom Widerstand aus der Chefetage enttäuscht, sondern auch von der Politik: „Nach 20 Jahren in einem SPD-geführten Bundesland ist es nicht möglich, vernünftige Tarifgespräche in einem Unternehmen des Landes zu führen. Dabei will die SPD doch für uns Angestellte einstehen.“

Außerdem haben die Potsdamer einen Brief an die Kollegen der Cottbuser Spielbank verfasst. Darin rufen sie dazu auf, sich auch in der Lausitz zu organisieren und für bessere Arbeitsverhältnisse zu kämpfen.

Von Alexander Engels