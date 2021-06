Innenstadt

Eine ruhige Kugel beim Roulette schieben oder eine Runde Blackjack spielen am Wochenende? Zumindest in der Spielbank Potsdam fällt das wohl aus, denn die Mitarbeiter treten von Freitag bis Sonntag in den Warnstreik. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitagmorgen mit.

Verdienst knapp über dem Mindestlohn

Denn die Beschäftigungsbedingungen seien „wenig rosig“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Marcus Borck, und zählt auf: „39 Stunden Wochenarbeitszeit, ein Großteil der Arbeit an Wochenenden und Feiertagen, der Durchschnittsverdienst mit 1.800 bis 2.100 Euro brutto nur geringfügig über dem Mindestlohnniveau und Sonderzahlungen nach Gutdünken der Arbeitgeberseite, oftmals an Krankenzeiten und Wohlverhalten gekoppelt.“

Fünf ergebnislose Verhandlungsrunden liegen hinter der Spielbank und der Gewerkschaft, nun treten die 60 Mitarbeiter in den Streik. Die Auseinandersetzung schwelt schon länger, bereits seit 2019 läuft der Arbeitskampf. Zwar gebe es bei der Arbeitszeit mittlerweile eine Einigung. „Doch auch nach der inzwischen fünften Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt, der die Verdi-Tarifkommission zustimmen kann. Vor allem bei der Jahressonderzahlung hakt es noch.“

Von Saskia Kirf