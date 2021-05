Potsdam

40 Millionen Euro soll die Landeshauptstadt in den kommenden zehn Jahren in ihre Spielplätze investieren. Zu diesem Ergebnis kommt das aufwendig erarbeitete „Stadtentwicklungskonzept Spielflächen“, das die Verwaltung am Freitag vorgestellt hat. Das Geld soll sowohl für neue Flächen ausgegeben wie auch in die Pflege bestehender Spielplätze investiert werden.

145 kommunale Spielflächen zählt Potsdam, dazu gehören neben den großen Spielplätzen auch Bolzplätze, Skateparks und die vielen kleinen Freizeitflächen, die oftmals nur aus einem Sandkasten oder einer Tischtennisplatte bestehen. Diese 145 Plätze sowie 250 weitere, die zwar öffentlich zugänglich sind, sich aber in privatem Besitz, beispielsweise von Wohnungsgenossenschaften, befinden, wurden bewertet. 1000 Familien haben dabei mitgemacht, parallel fand auch eine fachliche Bewertung statt.

Sauberkeit und Erreichbarkeit, die jeweilige Ausstattung und allgemeine Wünsche an die Spielplatzlandschaft in der Stadt wurden abgefragt, außerdem die Zahl der Freizeitflächen in der Wohnumgebung. Das Ergebnis der Befragung und der Experten ist dabei überraschend deckungsgleich: Die Potsdamer Spielflächen sollen inklusiver werden, zugänglicher, mehr Lebensqualität bieten. Statt Sandflächen als Sturzabfang, die für gehbehinderte Menschen nicht nutzbar sind, sollen häufiger Holzschnitzel gestreut werden, die Beschattung der Flächen wird in den Fokus genommen.

Mehr Bürger brauchen mehr Platz

Und sie sollen mehr Raum einnehmen, wie Lars Schmäh, der Fachbereichsleiter für Klima, Umwelt und Grünflächen vorrechnet. „Der Bedarf entsteht ja schon aus dem Wachstum der Stadt. 2016 hatten wir 170.000 Potsdamer, der Prognose zufolge sollen es im Jahr 2035 schon 220.000 Menschen in der Stadt sein.“ Einer DIN-Vorgabe zufolge sei anzustreben, dass pro Einwohner eine Spielfläche von 2,25 Quadratmetern zur Verfügung stehen muss, erklärt Lars Schmäh weiter: „Wir sind jetzt bei 1,26 Quadratmetern.“

Es fehlen also, wenn das Optimum erreicht werden soll, 180.000 Quadratmeter Fläche zum Toben in der gesamten Stadt – und zwar für kleine Potsdamer ebenso wie für große. „Ein Ziel ist, auch erwachsenen Menschen Raum zu bieten“, sagt Lars Schmäh, „denn Lernen und Spielen hören niemals auf“. Allerdings muss er selbst einschränken, sei dieses Ziel kaum erreichbar, es fehle an Platz und Geld. „Wir wollen nun das Bewusstsein der Politik schärfen, dass es eine mittelfristige Entscheidung und auch Investitionen braucht“, begründet er den Wunsch nach 40 Millionen Euro für die Spielplätze.

Nicht zufällig hat die Verwaltung zur Vorstellung des Konzepts einen Spielplatz gewählt, der wahrlich eine Finanzspritze gebrauchen könnte. An der Wolfgang-Staudte-Straße in Drewitz stehen seit 1993 einige Sportgeräte. Aber die tragenden Balken sind durchgefault, das Pflaster rund um den Platz braucht dringend Ausbesserungen, Vandalismus hat zusätzlich für Schäden gesorgt – und mit Glasscherben und Zigarettenkippen verdreckt ist der Platz auch noch.

Plätze wie diesen gibt es viele in Potsdam, wie Lars Schmäh erklärt. „Viele Anlagen stammen aus den 1990er-Jahren, weil es in dieser Zeit viel Geld aus Fördertöpfen gab. Diese Projektförderungen waren aber nicht so angelegt, dass sie auch Mittel für die Unterhaltung, für Reparaturen und Pflege beinhaltet hätten.“ Und die durchschnittliche Lebensdauer von Spiel- und Sportgeräten betrage nun einmal 15, höchstens 20 oder 25 Jahre.

Vierfache Summe wäre gut

Es soll also einiges erneuert werden, an anderen Stellen fehlen Spielflächen sogar komplett. „In der Templiner Vorstadt gibt es beispielsweise keinen einzigen Spielplatz“, erklärt Lena Haack vom Grünflächenamt. „Auch in Golm gibt es einen großen Bedarf.“ Die vermeintlich hohen Investitionskosten seien ein „Realitätsabgleich“, sagt Lena Haack, „wir haben uns sehr viele ähnliche Konzepte aus anderen Kommunen angesehen, die eigentlich nie konkrete Kosten aufrufen. Es ist aber sehr wichtig, die Finanzen mitzubetrachten.“

Auch hier können die Verwaltungsvertreter eine konkrete Rechnung aufmachen: „Derzeit kann die Stadt aus dem Haushaltsvolumen auf 500.000 Euro im Jahr für neue Anlagen und weitere 300.000 Euro pro Jahr für die Bestandspflege zurückgreifen. Das sind 4,50 Euro pro Bürger im Jahr“, sagt Fachbereichsleiter Lars Schmäh,„optimal wären aber 20 Euro pro Bürger im Jahr.“

Wie viel Geld künftig in die Spielflächen fließt, sollen die Stadtverordneten am kommenden Mittwoch entscheiden, dann wird ihnen das Konzept zu den Spielflächen vorgelegt. Allerdings hat noch keiner der Fachausschüsse das Papier beraten, eine Vertagung bis nach der Sommerpause ist also nicht unwahrscheinlich.

