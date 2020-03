Corona-Krise: Trotz Verbot werden Spielplätze genutzt

Potsdam

„Der Betrieb und die Nutzung von Spielplätzen, einschließlich Indoor-Spielplätze, wird untersagt“, heißt es in der Allgemeinverfügung der Stadt Potsdam von Montag. Doch wird diese Anweisung befolgt?

In der Kita „Baumschule“ des Independent Living in der Brandenburger Vorstadt werden ab heute nur noch Notgruppen betreut – in diesem Fall sehr kleine. Am Mittwoch sind es drei Kinder, die im Park spazieren gehen, am Donnerstag sollen es zwei mehr werden, Freitag noch mal zwei. „Dass Spielplätze gesperrt sein sollen, kann man den Kleinen nicht erklären“, sagt eine Erzieherin.

Sehr beliebt ist an diesem Frühlingstag der Park von Sanssouci. Quelle: Rainer Schüler

„Das macht doch keinen Sinn“, ärgert sich eine Oma, die ihre Enkelin am Spielplatz vor der Kita schaukelt. „Als wir kamen, waren hier nur ein paar Eltern, jetzt sind wir ganz allein. Man kann doch die Kinder nicht all die Tage zu Hause halten. Und nicht jeder hat einen Spielplatz bei sich im Hof!“

Im nahen Park Sanssouci sind auffällig viele Kinder in kleinen Gruppen unterwegs: „Es ist so tolles Wetter“, sagte eine junge Frau: „Wir haben unsere Kinder und ein paar von Freunden dabei.“

Kindergruppen durchstreifen mit ihren Eltern den Park Sanssouci am Schloss Charlottenhof. Quelle: Rainer Schüler

Jogger ziehen ihre Bahnen, Radler rollen durch den Park, Menschen sitzen auf den Wiesen an den Römischen Bädern: Die Menschen sind draußen, allerdings in sehr kleinen Gruppen.

Am Giraffen-Spielplatz hinter dem Neuen Palais ist Michael Paech mit zwei eigenen Kindern und einem Gastmädchen ganz allein. Er hat von dem Verbot gehört, findet aber, dass das Vereinzelungsgebot hier voll befolgt wird. „Wenn das hier voll wäre, würden wir das nicht machen und uns was anderes suchen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, in den Parks, in der Lennéschen Feldflur.“

Michael Paech ist mit drei Kindern auf dem Giraffenspielplatz hinter dem Neuen Palais ganz allein. Hier macht das Nutzungsverbot für Spielplätze gar keinen Sinn. Quelle: Rainer Schüler

Vor zehn Jahren sind seine Frau und er von Berlin nach Potsdam-West gezogen, weil sie nicht mehr zu den Wissenschaftseinrichtungen nach Golm pendeln wollten. Inzwischen sind die beidem Chemiker doch wieder bei Unternehmen in Berlin gelandet und pendeln aufs Neue. „Da ist nun Zeit zum Lesen und sich Besinnen“, sagt der 52-Jährige. „Ich greife plötzlich auf früher schon gelesene Bücher zurück.“ Er hat an diesem Tage Spätdienst und übergibt die Kinder dann an seine Frau, die Frühdienst hat.

Kletterspinne auf dem Giraffen- oder Campus-Spielplatz am Neuen Palais Quelle: Rainer Schüler

Der „Spinnenspielplatz“ an der Havelbucht im Kiewitt ist mit vier Erwachsenen und sieben Kindern schon ungewöhnlich voll; niemand gibt Auskunft.

Fast leerer „Spinnensppielplatz“ an der Havelbucht Quelle: Rainer Schüler

Im Lustgarten palavern drei Jugendliche, auf der Freundschaftsinsel sitzen Pärchen auf der Wiese. Und auch auf dem beliebten Waldspielplatz am Kiefernring der Waldstadt ist es faktisch leer: zwei Väter und zwei Mütter, fünf Kinder auf dem weitläufigen Areal.

Riesengroß ist der Waldspielplatz am Kiefernring, es sind weniger als zehn Menschen hier am Mittwochmittag. Quelle: Rainer Schüler

Eine junge Frau kommt mit Kind und macht Pause vom Homeoffice. „Ich kann doch das Kind nicht den ganzen Tag in der Wohnung festhalten“, sagt die Schulsekretärin. Vom Spielplatzverbot hat sie noch nichts gehört: „Das Kind guckt Trickfilme; da ist keine Zeit für Nachrichten.“

Von Rainer Schüler