Potsdam

In Potsdam gibt es für Impfwillige ab 18 Jahren am Donnerstag ein spontanes Impfangebot. Wie die Stadtverwaltung Potsdam am Vormittag mitteilte, können sich Interessierte von 12 bis 16 Uhr ohne Termin in der Metropolishalle in Babelsberg mit Johnson & Johnson gegen Corona impfen lassen. Eine Zweitimpfung ist bei diesem Impfstoff nicht nötig, Impfwillige müssen lediglich ihre Versichertenkarten zur Impfung im Imzentrum in der Metropolishalle mitbringen.

Eine weitere Möglichkeit zur Impfung ohne vorherige Terminabsprache ist am 5. August in der Potsdamer Innenstadt im Landtagsinnenhof am Alten Markt möglich. Dann jedoch mit dem Impfstoff Biontech – und nur die Erstimpfung. Für die bei diesem Impfstoff benötige Zweitimpfung muss anschließend über www.potsdam.de/impfen ein Termin im Impfzentrum Metropolishalle oder im Klinikum Ernst von Bergmann bzw. in der Heinrich-Heine-Klinik gebucht werden.

Das Impfangebot Anfang August richtet sich an „alle Impfinteressenten ab 16 Jahren“, teilte die Stadt Potsdam mit. Zur Impfung sind die Versichertenkarte, der Ausweis sowie der Impfausweis (wenn vorhanden) mitzubringen.

Von MAZonline