Potsdam

Im Potsdamer Impfzentrum in der Metropolishalle ist am Montag bis 16 Uhr die terminfreie Erstimpfung mit dem Impfstoff Moderna möglich. Noch bis 16 Uhr können alle Impfinteressenten ab 18 Jahren in der Großbeerenstraße in Babelsberg vorbeikommen und sich impfen lassen.

Mitzubringen sind die Versichertenkarte, ein Ausweis und – wenn vorhanden – der Impfausweis. Ein Termin für die Zweitimpfung wird vor Ort vereinbart.

Biontech-Erstimpfung am Donnerstag

Wer es heute nicht zur Erstimpfung in die Metropolishalle schafft, hat in Potsdam am kommenden Donnerstag, 5. Juli, erneut die Chance auf eine terminfreie Erstimpfung – und nebenbei Kultur zu erleben. Im Rahmen der Reihe „Kunst zur Zeit“ wird im Landtagsinnenhof am Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt ein mobiles Impfzentrum eingerichtet. Dort können sich alle Impfinteressenten ab 16 Jahren ihre Erstimpfung (Biontech) abholen .Auch hier werden die Zweitimpfungen vor Ort vereinbart.

