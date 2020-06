Neuer Chef: Dirk Wolfgramm wird Geschäftsführer im Potsdamer Luftschiffhafen

Potsdam

Am Luftschiffhafen gibt es einen neuen Chef. Dirk Wolfgramm ist vom Unternehmensverbund Pro Potsdam zum Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Luftschiffhafen Potsdam GmbH bestellt worden. Er tritt am 1. Juli die Nachfolge von Andreas Klemund an, der nach elf Jahren aussteigt und sich als Projektentwickler betätigen will.

Interims-Chef bei der Step nach der Stadtwerke-Affäre

Wolfgramm hat in Potsdam bereits Führungserfahrung gesammelt. Er war unter anderem von August 2016 bis Januar 2018 Interimsgeschäftsführer bei der Stadtentsorgung (Step). Damals sprang er ein, nachdem der frühere Step-Chef im Zuge der sogenannten Stadtwerke-Affäre gekündigt worden war.

Erfahrungen in Führungspositionen

Wolfgramm ist gelernter Wirtschaftskaufmann und hatte in den vergangenen 20 Jahren mehrere leitende Positionen bei der Pro Potsdam inne, zuletzt als Bereichsleiter Kaufmännisches Management bei der Gewoba. Nach MAZ-Informationen erhielt Wolfgramm viel Zustimmung bei seiner Vorstellung. So soll der Aufsichtsrat einstimmig für ihn votiert haben.

Sport aus der Corona-Krise führen

„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben, die insbesondere in der aktuell noch schwierigen Pandemie-Zeit auch besondere Maßnahmen am Luftschiffhafen erfordern“, sagt Wolfgramm in einer Mitteilung der Pro Potsdam, „ein Schwerpunkt wird es daher sein, das Areal nach Aufhebung der Beschränkungen für den Schul-, Breiten- und Leistungssport wieder in den Normalbetrieb zu überführen und gleichzeitig die Weiterentwicklung des Standortes, vor allem den Umbau des Stadions, voranzutreiben.“ Auf dem 22 ha großen Areals des Sportparks Luftschiffhafens sind im vergangenen Jahrzehnt mehr als 50 Millionen Euro investiert worden.

„Mit der Besetzung von Herrn Wolfgramm haben wir einen fachlich kompetenten Nachfolger für Herrn Klemund gefunden, der sein Know-How viele Jahre eingebracht hat und nun gemeinsam mit der technischen Geschäftsführerin des Luftschiffhafens, Petra Runge, das Erfolgsrezept zur Weiterentwicklung des Standortes fortführen wird“, sagt Bert Nicke, Geschäftsführer der Pro Potsdam.

Von Alexander Engels