Bornstedter Feld

Die Einhaltung der Corona-Regeln ist auf den Sportplätzen der Stadt mangels Personal nicht kontrollierbar. Deshalb bleiben die Plätze im Buga-Volkspark seit Ende November 2021 ganz gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Fraktion Die Andere erklärt. In den Sportanlagen müsste aufgrund der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes die 2G-Regeln kontrolliert werden. Für den Betreiber sei das aufgrund der Vielzahl der Anlagen personell nicht zu leisten.

Die Andere verweist in ihrer Anfrage auf den Beschluss der SVV, Kinder und Jugendliche ab Januar 2019 den Volkspark kostenlos nutzen zu lassen, also auch die dortigen Anlagen für den unorganisierten Freizeitsport. Dennoch seien die Anlagen zum wiederholten Male abgesperrt, weil sich die Betreibergesellschaft einerseits verpflichtet sieht, die Einhaltung von 2G- oder 3G-Regeln sicherzustellen, das aber anderseits nicht kann, kritisiert die Fraktion: „Damit wälzen die Stadt und ihre städtischen Betriebe hausgemachte Probleme insbesondere auf Kinder und Jugendliche ab. Die Schließung von Sport- und Begegnungsmöglichkeiten unter freiem Himmel und die Verdrängung von Freizeitaktivitäten in geschlossene Räume wird sicher nicht dazu beitragen, weitere Infektionen zu vermeiden.“

Stadt erfüllt nur Landesvorgaben

Die Maßnahmen zur temporären Sperrung von Spiel- und Sportanlagen im Volkspark ergaben sich der Stadt zufolge aus der jeweils geltenden brandenburgischen Eindämmungsverordnung.

Spiel- und Sportplätze im Volkspark Potsdam sind wegen Corona gesperrt. Quelle: Julius Frick

Beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wurde der Volkspark am 19.März 2020 auf Weisung des Verwaltungsstabes komplett geschlossen. Die Öffnung des Volksparks erfolgte dann schrittweise ab dem 28.April. Zeitliche und räumliche Nutzungsbeschränkungen wurden Stück für Stück zurückgenommen. Ab dem 28. Mai 2020 war der Normalbetrieb wiederhergestellt.

Mehrere komplette Sperrungen

Die Spielplätze waren komplett gesperrt im ersten Lockdown in der Zeit vom 17.März bis 8. Mai 2020. Danach war eine Nutzung unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregelungen sowie wechselnden Regelungen zur Gruppengröße durchgehend möglich. Eine Ausnahme bildete das Wasserbecken, weil hier für den Badebetrieb gesonderte Hygiene-Regelungen zu beachten waren. Die Öffnung erfolgte am 17.Juni 2020.

Die Sportanlagen waren komplett gesperrt vom 17.März bis zum 14.Mai 2020. Ab dann und bis zum Oktober 2020 war Nutzung unter Auflagen möglich. So war zeitweise nur kontaktfreier Sport erlaubt, und es gab unterschiedliche Regelungen zur Gruppengröße.

Individualsport war weiter möglich

Ab November 2020 bis März 2021 waren die Sportanlagen für den Mannschaftssport nicht nutzbar. Individualsport blieb aber möglich, zum Beispiel der Fitnesstrail, der Fitnessparcours, der Discgolf-Platz und die Boulder-Kletterwand.

Mitte März 2021 wurden die Sportanlagen für den kontaktfreien Sport mit unterschiedlichen Regelungen zur Gruppengröße und unter Gewährleistung der Kontaktnachverfolgung in Eigenverantwortung der Sporttreibenden wieder geöffnet.

Ab Anfang Juni 2021 konnte man die Anlagen ohne Einschränkungen wieder nutzen. Einzige Bedingung: Sporttreibende müssen symptomfrei sein.

Die Sperrung der Sportanlagen im Volkspark werden nach Auskunft der Stadt umgehend zurückgenommen, sobald es die äußeren Rahmenbedingungen zulassen.

Von Rainer Schüler