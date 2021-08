Bornstedt

Die Stadt Potsdam hält den Remisenpark im Volkspark weiterhin als Sportfläche geeignet. In Reaktion auf die Kritik des Beteiligungsrats am Bereich Sport der Verwaltung, erklärt Rathaussprechsprecherin Christine Homann: „Die Stadt hält den Standort für grundsätzlich realisierbar - allerdings erst nach Änderung des dort geltenden Bebauungsplanes. Aus derzeitiger Sicht ist der Prozess zum Remisenpark zwar kein leichter, aber ein machbarer Weg und zum jetzigen Zeitpunkt ist es der einzig mögliche Standort für eine Sportfläche.“

Der Beteiligungsrat der Stadt hatte zuvor kritisiert, dass weiterhin an dem Standort festgehalten werde, obwohl schon vor Jahren Standortprüfungen ergeben hätten, dass er nicht geeignet sei. Die Pläne für einen Sportplatz auf der Streuobstwiese am Remisenpark hatten zu einer Petition mit über 2300 Unterschriften gegen das Projekt geführt.

Die Streuobstwiese im Remisenpark im nördlichen Volkspark. Quelle: privat

Remisenpark war vor allem wegen Fördermittelfrist ungeeignet

Dazu erklärt Sprecherin Homann: Der Standort sei in früheren Jahren nur deshalb nicht in Betracht gekommen, „weil zum damaligen Zeitpunkt Fördermittel des Landes nur für Projekte mit kurzfristiger Realisierbarkeit in Aussicht gestellt wurden und der Standort Remisenpark in der kurzen Zeit durch eine nötige Bebauungsplanänderung nicht rechtzeitig aktiviert werden konnte.“ Nachdem der favorisierte Sportplatz-Standort am Lerchensteig gescheitert ist, gilt die enge Förderzeitschiene nicht mehr. „Damit konnten dann auch wieder andere Standorte in den Fokus genommen werden.“

Einladung zu Werkstattverfahren ist in Arbeit

Ein weiterer Vorwurf des Beteiligungsrats: Die Bedenken von Bürgern würden nicht beachtet werden, die städtischen Grundsätze zur Bürgerbeteiligung seien „erheblich verletzt“ worden. Das Rathaus verteidigt sich. Ein im August 2020 zugesagtes Werkstattverfahren musste bislang aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Jedoch habe dennoch ein intensiver Austausch mit Anwohnern, Naturschützern, Sportlern und Nutzern des Volksparks stattgefunden, etwa bei Vor-Ort-Terminen. „Momentan ist ein externes Planungsbüro beauftragt, die Organisation und Durchführung des offenen Beteiligungsverfahrens zu übernehmen. Eine Einladung mit einem inhaltlichen Fahrplan folgt“, erklärt Homann.

Von Peter Degener