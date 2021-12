Sportschule Potsdam soll saniert und erweitert werden

Potsdam

Die Sportschule Friedrich Ludwig Jahn soll nicht nur saniert, sondern auch erweitert werden. Zu Beginn des Schuljahres 2026/2027 stünden den Sportschülerinnen und -schülern damit mehr Räume zur Verfügung. Eine neue Dreifelder-Sporthalle soll allerdings schon im nächsten Jahr gebaut werden.

1977 ist die Gesamtschule im Sportpark Luftschiffhafen gebaut worden, um die Jahrtausendwende sei sie schon einmal saniert worden. „Allerdings wurde hier im Wesentlichen nur die Hülle saniert. Das heißt Fassade, Fenster und Dach“, berichtete Petra Runge, Geschäftsführerin der städtischen Luftschiffhafen Potsdam GmbH am Mittwoch im Bildungsausschuss der Stadt Potsdam.

Im Laufe der Jahre habe es weitere Ergänzungen gegeben: Ein Aufzug wurde an einem der Seitenflügel angebracht, Brandschutzmaßnahmen wurden vorgenommen und die Freiflächen sind umgestaltet worden.

1700 Quadratmeter mehr Nutzfläche

Jetzt soll die Schule 1700 Quadratmeter mehr Nutzfläche bekommen. Die beiden Seitenflügel auf der Ostseite sollen erweitert und der mittlere Gebäudeteil aufgestockt werden. Vor dem Mittelteil an der Ostseite soll zusätzlich noch ein eingeschossiger Erweiterungsbau errichtet werden – mit einem repräsentativen Eingang und größeren Räumen. Rund 20 Millionen Euro soll die Sanierung und Erweiterung der Schule kosten.

Die Schule habe besonderen Anforderungen, die bei dem Vorhaben berücksichtigt werden mussten, so Runge. Rund 700 Schüler gehen dort zur Schule, über 400 von ihnen sind in einem Internat untergebracht. Um den Bedarfen der Sportschule gerecht zu werden, hat das städtische Unternehmen Pro Potsdam, zu dem die Luftschiffhafen Potsdam GmbH gehört, 2019 eine Machbarkeitsstudie durchführen lassen.

Wo sollen die Schüler während der Sanierung unterkommen?

Im Januar kommenden Jahres will sich die Pro Potsdam noch einmal mit der Schule abstimmen, ob die ermittelten Anforderungen von damals noch aktuell sind. Schließlich könne sich durch die Corona-Pandemie Dinge geändert haben, so Runge. Die Ergebnisse sollen dann direkt in die Planerbeauftragung einfließen, die im Sommer 2022 erfolgen soll.

Aber wo sollen die Schülerinnen und Schüler während der Baumaßnahmen unterkommen? Das wollten die Stadtverordneten Stefan Wollenberg (Linke) und Grit Schkölziger (SPD) von Petra Runge wissen. Insbesondere lange Wege zu den Sportstätten seien schwierig für den Alltag der Sportschüler, merkte Schkölziger an.

Bau für neue Sporthalle beginnt 2022

„Uns ist bewusst, dass das für die Schule eine große Belastung darstellt“, sagte Runge. Derzeit würden mehrere Szenarien geprüft. Eine Überlegung sei es die gesamte Schule auszulagern und einen Ersatzstandort zu schaffen. Wo genau sich dieser Standort befinden könnte, konnte Runge nicht abschließend sagen.

Für eine Baumaßnahme müssen die Schülerinnen und Schüler zumindest nicht umziehen: Die Schule bekommt eine neue Dreifelderhalle mit Platz für 200 Zuschauer. Sie soll an dem Standort entstehen, an dem sich die alte Turnerhalle befand. Der Bau soll schon im kommenden Jahr beginnen.

Von Lena Köpsell