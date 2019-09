Art-Efx-Sprayer zieht es nach Brasilien

Babelsberg

An einer Wand ihres Firmensitzes in der Medienstadt hängt eine Landkarte von Brandenburg und Mecklenburg. Gespickt ist sie mit unüberschaubar vielen blauen und weniger vielen roten Fähnchen. „Das sind unsere Trafo-Stationen, kleine und große“, erklärt Ronny Bellovics. „Über 4000 sind es inzwischen“, sagt der kaufmännische Leiter von Art-Efx: „Wir haben das Fähnchenstecken aufgegeben, so viele passen gar nicht drauf. Aber jedes Objekt ist dokumentiert.“

Als Sprayer ihr Handwerk gelernt

Ein paar Nachwendejahre haben die heutigen Art-Efects-Inhaber (Efx = Efects) Ronny Bellovics und Markus Ronge mit ihrem damaligen Sprayer-Kumpel Manuel Busch noch halblegal gesprüht, geduldet anfangs, dann im Auftrag vor allem der Verkehrsbetriebe. Von ihrem Ursprungs-Label „Urban Youth“ kündet noch ein Groß-Graffito im Schilfhof 20 am Schlaatz, seit 1997 unbeschädigt! Im Schlaatz sind sie groß geworden, fühlen sich dort verwurzelt: „Du kannst einen Schlaatzer aus dem Schlaatz reißen“, sagt Markus: „aber niemals den Schlaatz aus einem Schlaatzer“; er schlägt die Faust auf seine Brust mit dem Art-Efx Logo und Leon, dem Chamäleon, beides gibt es nun schon seit 2003.

Sechs „Maler“ teilen sich die Projekte

„Manu“ hat die Truppe längst verlassen, Christian Hipp aus Werder kam dazu und ist der dritte Unternehmens-Eigner, der „Kunst-Handwerker“ unter ihnen. Sechs Sprayer und Maler sind sie inzwischen, 17 Leute insgesamt und längst deutschlandweit bekannt, auch dank der Trafo-Häuschen, die sie für den Energieriesen Eon gestalteten.

Zur Galerie Die Fassaden-Künstler von Art-Efx vom Schlaatz in Potsdam haben ihr Sprayer-Handwerk als Jugendliche gelernt und wurden damit zu Profis mit hohen Qualitätsansprüchen.

„Als wir angefangen haben“, sagt der künstlerische Leiter Markus, „dachte keiner, dass es mal sowas Großes wird.“ So groß, dass sie nicht nur Wohnhäuser, Firmensitze, Schwimmbäder, Kaimauern, technische Anlagen, Wohnungen, Verwaltungsbauten und zuletzt ein schwimmendes Binnenschiff bemalten, sondern auch ein Kreuzfahrtschiff und eine Tieraufzuchtstation in der Karibik.

Vorab-Recherche in der Steppe Brasiliens

Dieser Tage setzen sich Markus und Christian sogar ins Flugzeug nach Brasilien, um ein Objekt in der Steppe zu checken. Dort sollen Papageienarten gezüchtet und ausgewildert werden, die in freier Wildbahn faktisch schon verschwunden sind. Nach einer ähnlichen Station auf der Karibikinsel St.Lucia wollen die Jungs die ausgedehnten Fassadenfronten der brasilianischen Einrichtung gestalten, müssen aber erst das Objekt und die trocken-heiße Lebensumwelt inspizieren, um zu wissen, ob das machbar ist für sie.

Farben aus Deutschland verschickt

Für St. Lucia etwa mussten sie ihre Ausrüstung und große Mengen Farben und Spezialsprühlacke per Container lange vorher auf die Reise schicken; erst Wochen nach ihnen kam die Fracht dann an. Auch in Brasilien dürfte es schwer werden, die nötigen Farben zu beschaffen, die dem Klima widerstehen. Und das müssen sie, denn sie geben Garantien für Haltbarkeit.

Wenn jemand ihre Bilder beschmiert oder übersprüht, was extrem selten vorkommt, können sie nichts dafür, doch wenn ihre Farbe blättert, ist das „schlecht für’s Image“, sagt Ronny Bellovics: „Wir planen alles bis ins Detail, recherchieren die Inhalte der Bilder. Wir liefern die höchste Qualität, die man sich vorstellen kann. In unserer Branche sind wir Villeroy & Boch.“ Eine Trafo-Station halte 15 Jahre, die MS „ Schwielowsee“ der Weißen Flotte Potsdam werde auch auf dem Wasser zehn Jahre lang ihre Bemalung wahren können.

Sprayen auch vom Wasser aus

Von einem Schwimmponton aus unter extremem Zeitdruck haben sie das Schiff gestaltet, immer in der Hoffnung, dass der Regen sie verschont und sie es schaffen bis zur Jungfernfahrt beim Hafenfest.

Für einige Mega-Bilder haben sie sich abgeseilt vom Dach oder sind auf ein Gerüst geklettert. Die meisten Motive malen und sprühen sie vom Steiger aus, dessen Kran sie auch in große Höhen heben kann. Weil sie so gut wie nie ein Raster auf die Fassade legen und so gut wie immer freihändig die Proportionen vom Entwurf auf die Wand bringen, ist die Hebebühne am Kranarm die beste Möglichkeit, die gesamte Fläche abzufahren.

Farben extrem lange haltbar

Wie haltbar ihre Werke sein können, beweist nicht nur das Schlaatzer Alt-Graffito von 1997. Für die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark haben sie vor zehn Jahren Container gestaltet. Als das Unternehmen neue beschaffen wollte, lebten die Bilder auf den alten noch, auf Flächen voller Rost.

Ohne Markus’ künstlerisches Votum wird kein noch so kleines Bild gemalt, doch er sieht sich nicht als Chef, sondern als „Diener“ seines Unternehmens. „Wir machen, was der Kunde will“, sagt er: „Wir wollen den Kunden glücklich machen. Wir beraten ihn, wie er das werden kann.“ So gibt es Gestaltungsunterschiede von Bild zu Bild, doch die fotorealistische Sprache der Künstler ist unverkennbar und ihr Markenzeichen.

Tätowierter Schwiegermutter-Typ

„Handwerker“ Christian ist sein Gegenpart, flexibel bis in den kleinen Finger, der Macher des schier Unmöglichen, atemberaubend schnell und trotz seiner flächigen Tätowierungen ein „Schwiegermuttertyp“, der gut direkt mit Kunden kann.

Und zwischen ihnen vermittelt „Ron“, gelernter Bankkaufmann, Planer und Sprachrohr der Firma. Seit „Urban Youth“ sprüht er nicht mehr. Er sorgt dafür, dass es zwischen den beiden Polen von Art-Efx keinen Kurzschluss gibt: „Wir kennen uns, seit wir sechs, sieben Jahre waren im Schlaatz“, sagt er, „also seit etwa 35 Jahren. Wir ergänzen uns perfekt.“

Illusion an Häuserwänden

Sie malen Emotionen und sorgen für Verblüffen beim Betrachter. „Illusionsmalerei“ nennen sie das; man muss schon sehr genau hinschauen, um zu erkennen, was ein echter Balkon ist und was nicht, ob es ein Schatten ist oder ein falscher: Der Baumhaus-Baum am Schlaatz etwa, beauftragt von der pbg-Genossenschaft, füllt den ganzen Hochhausgiebel und wirft einen Schatten auf die Wand, vor dem er steht. Doch der Baum ist so wenig echt wie sein Schatten. Dafür ist der Mann leibhaftig, der sich da vom unteren der beiden schwebenden Baumhäuser zu einem Kind auf einer Strickleiter hinunterbeugt: Ronny Bellovics. Auch eigene Eltern und Kinder wurden schon gemalt, wo, verrät die Truppe nicht.

