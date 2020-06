Innenstadt

Die Lage hätte bei der Bombenentschärfung am Freitag kaum angespannter sein können. Sechs Stunden lang warteten 13.000 Potsdamer auf den großen Knall einer britischen Weltkriegs-Bombe. Großer Ärger: Immer wieder gab es absichtliche Störungen im Sperrkreis in der Innenstadt. Als Sprengmeister Mike Schwitzke den Blindgänger in drei Meter Haveltiefe endlich zur Sprengung verkabeln konnte, zwang gegen 14.30 Uhr ein Gewitter ihn zur Unterbrechung.

„Sprengen oder nicht Sprengen?“, war für viele Potsdamer in diesem Moment die Frage – nicht für Schwitzke. „Abbrechen gibt es bei uns nicht. Wir ziehen durch!“, sagte er. Zwischen zwei Regenschauern dann der Knall. Für einen kurzen Moment bebten die Gebäude im ganzen Potsdamer Zentrum. Eine Wasserfontäne schoss aus der Havel in die Luft und überragte die Kuppelspitze der Nikolaikirche um viele Meter. Die 250 Kilogramm schwere Bombe hinterließ an der Freundschaftsinsel schwere Schäden.

Für Störungen kein Verständnis

Trotz der erfolgreichen Sprengung, ist Schwitzke über den Verlauf des Tages verärgert. Er wollte sich beeilen, damit die Potsdamer schnell wieder in ihre evakuierten Wohnungen zurück könnten. Und tatsächlich wurde schnell aus 40 Strohballen, die jeweils 300 Kilogramm wogen, ein Floß gebaut, dass die Explosion des Blindgängers abmildern sollte. Während alle Seniorenheime schon um 11 Uhr evakuiert waren, das Floß um 12 Uhr halb gebaut war, streunerten um 14 Uhr noch immer Einzelne im längst geschlossenen Sperrkreis umher. Das bedeutete Warten, auch für Schwitzke. „Wäre die Evakuierung reibungslos gelaufen, hätten wir die Maßnahme noch im Trockenen beenden können“, sagte er.

Für die Beigeordnete für Sicherheit und Ordnung, Brigitte Meier ( SPD), war es die zweite Bombenentschärfung ihres Lebens. Die Erste, in München, lief nach eigenen Angaben „richtig schief“, weil die Strohballen damals zu klein waren. Auch in Potsdam sah Meier sich vor der Herausforderung, die richtigen Voraussetzungen für eine kontrollierte Sprengung zu ermöglichen.

Herausforderungen gemeistert

Ihre größte Sorge war aber der Verkehr. Die beiden wichtigsten Brücken waren in Potsdam zum ersten Mal seit zehn Jahren gleichzeitig gesperrt, der Norden vom Süden Potsdams für mehrere Stunden getrennt. „Wir haben schon vorher kommuniziert, dass Potsdamer die Innenstadt meiden sollen“, sagte Meier. Es kam trotzdem zu Staus in der Berliner Straße, am Lutherplatz und anderen Orten. Das große Verkehrschaos blieb in der Innenstadt allerdings aus.

Weitere Herausforderung war die Evakuierung von drei Pflegeheimen im Sperrkreis. Denn Senioren gehören altersbedingt in die Corona-Risikogruppe. Bei ihnen war es besonders wichtig, die Corona-Maßnahmen wie Abstand, Handdesinfektion und Mund-Nasen-Schutz zu wahren. Die Feuerwehr brachte die rund 350 Senioren aus drei Heimen zur Sicherheit in drei Schulen unter. Feuerwehrsprecher Thomas Pellert erklärte: „Jedes Pflegeheim geht in eine Ersatzunterkunft. Sodass keine Vermischung stattfinden kann.“

Zwei Aufenthaltszentren für 13.000 Potsdamer

Für alle anderen, die nicht ohnehin zur Arbeit oder im Urlaub waren, gab es zwei Aufenthaltszentren, in denen 200 Menschen unterkommen konnten, die keine andere Möglichkeit hatten. Schon am Mittwoch stand bei einer Pressekonferenz der Stadt die Befürchtung im Raum, dass es eng werden würde und die Corona-Mindestabstände nicht einzuhalten wären. Spontan organisierte Brigitte Meier eine dritte Sammelstelle im Norden. Diese war aber nicht nötig. Der befürchtete Ansturm blieb aus. In den Zentren blieben zahlreiche Plätze frei. Trotzdem waren viele Menschen vom langen Warten genervt.

Grund dafür waren Störer. Immer wieder gab es Versuche, in den Sperrkreis einzudringen. Meier verurteilte das scharf: „Dadurch kam es zu gravierenden Verzögerungen. Wir mussten deswegen das Unwetter abwarten. Dem werden wir nachgehen und das muss auch Konsequenzen haben.“ In der Vergangenheit mussten störende Potsdamer mit einer Anzeige und 500 Euro Strafe rechnen. Bis zu 5500 Euro Strafen sind allerdings möglich.

Schäden durch Sprengung

In welche Gefahr sich Menschen begeben, wenn sie den Sperrkreis nicht verlassen, verdeutlichte die Sprengung. In rund 1,5 Kilometer Entfernung waren noch Erschütterungen zu spüren. Der Blick auf die Freundschaftsinsel ist übersäht mit Stroh und abgerissenen Ästen. Ein etwa 50 Zentimeter langes und rasierklingenscharfes Bombenstück liegt zwischen dem Stroh. „Die Dinger fliegen bis zu tausend Meter weit“, erklärte Schwitzke nach der Sprengung auf der Insel. Um ihn herum: Zehn Zentimeter dicke Äste sind von den umstehenden Bäumen abgebrochen. Eine Laterne sowie der Uferweg sind beschädigt. „Es sind mehrere Risse im Uferweg und die Uferböschung ist bereits abgerutscht“, berichtete Schwitzke.

Wann die Wasserwege von der Wasserpolizei wieder für die Schifffahrt auf der Havel freigegeben werden, blieb bis Redaktionsschluss offen. Auch die entstandenen Schäden können erst in den nächsten Tagen genau beziffert werden.

Von Jan Russezki, Rainer Schüler, Volker Oelschläger, Ansgar Nehls, Mirja Gottschalkson