Die Idee des Potsdamer Oberbürgermeisters klingt verlockend: Mit Hilfe von Speicheltests könnten wir alle wieder mehr Normalität erleben: Sport, Kultur, Handel, sogar die Gastronomie könnte man so absichern. Doch so einfach ist es leider nicht.

Lesen Sie auch: So funktioniert der Schnelltest für zu Hause

Denn erstens macht man den Test am besten direkt nach dem Aufstehen. Es muss also Planbarkeit geben – oder man testet sich direkt täglich. Zweitens aber sind die Tests recht hochpreisig. Für viele Menschen stellt die Anschaffung von FFP2-Masken eine große finanzielle Belastung dar – die Speicheltests sind mindestens dreimal so teuer wie eine Maske.

Drittens ist jeder Coronatest nur eine Momentaufnahme. In der Sekunde, auf jeden Fall aber in den Stunden nach dem Test, kann man sich infizieren und dennoch in Sicherheit wiegen. Und zuletzt bleibt die Frage, ob man den Mitmenschen vertrauen kann und will. Denn ob der Teststreifen, der aus der Jackentasche gezogen wird, wirklich der eigene und wirklich aktuell ist, weiß niemand.

Wenn diese Fragen ausgeräumt werden, wären die Schnelltests wirklich der ersehnte „Gamechanger“. Bis dahin bleiben sie aber nur eine weitere trügerische Hoffnung auf bessere Zeiten.

Von Saskia Kirf