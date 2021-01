Potsdam

Die Potsdamer Neujahrsbabys sind da! Ein Mädchen und ein Junge erblickten am 1. Januar 2021 das Licht der Welt. Das Mädchen wurde um 12.56 Uhr im St. Josefs-Krankenhaus entbunden. Mehr möchten die Eltern nicht preisgeben – wir sagen dennoch: Herzlichen Glückwunsch und Willkommen! Im städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikum wurde das Neujahrsbaby um 13.43 Uhr geboren. Der kleine Henry wiegt genau 4000 Gramm und ist 49 Zentimeter groß – und natürlich der ganze Stolz seiner Eltern Judith und Björn. Die MAZ wünscht alles Gute und viel Gesundheit!

Großes Finale mit Mia Luise

Den Schlussspurt 2020 im Kreißsaal legte übrigens die kleine Mia Luise Stutz hin. Sie kam in der Silvesternacht um 23.29 Uhr im St. Josefs-Krankenhaus mit 3060 Gramm und 49 Zentimetern zur Welt. Sie ist gesund und wohlauf. Ihre Eltern Lisa Teresa und Marc kommen aus Beelitz und sind sehr glücklich.

Im Jahr 2020 wurden im Bergmann-Klinikum 1568 Entbindungen durchgeführt, teilt Sprecherin Damaris Hunsmann mit. Darunter waren 64 Mal Zwillinge. Insgesamt sind so 1632 Kinder im Klinikum geboren worden: 795 Mädchen und 837 Jungen.

Weniger Geburten am St. Josefs

Am St. Josefs-Krankenhaus sind im vergangenen Jahr 729 Geburten durchgeführt worden – dabei sind 729 Kinder gesund und munter geboren, meldet das christliche Krankenhaus. Mehrlings- und Risikogeburten werden am St. Josefs nicht durchgeführt, da es über kein Perinatalzentrum und keine Neonatologie verfügt – also über keine medizinische Versorgung, intensivtherapeutische Betreuung, Überwachung und Pflege von Früh- und kranken Reifgeborenen. 2020 hatten im St. Josefs übrigens auch die Jungen im Kreißsaal das Näschen mit 51 Prozent gegenüber den Mädchen mit 49 Prozent leicht vorn.

Im Jahr 2019 kam das St. Josefs-Krankenhaus auf 810 Geburten, im Jahr 2018 auf 782 und im Jahr 2017 auf 849. Die Ursache für den Rückgang sieht man zum einen darin, dass 2020 allgemein weniger Kinder auf die Welt kamen. „Auf jeden Fall aber auch in den Einschränkungen, die durch die Pandemie im Frühjahr 2020 für fast zwei Monate notwendig waren“, so St. Josefs-Sprecher Benjamin Stengl. Damals waren Väter und Partnerinnen zum Schutz vor dem Coronavirus im Kreißsaal nicht zugelassen. „Viele Familien haben sich in der Zeit an andere Häuser gewandt – etwa an das Krankenhaus Havelhöhe in Spandau und an die Havellandklinik in Nauen.“

