St.-Josefs-Krankenhaus erhöht Covid-Bettenanzahl

Das Potsdamer St.-Josefs-Krankenhaus erweitert diese Woche seine Covid-Bettenkapazitäten. Das teilte der Klinikumssprecher auf Anfrage mit. Demnach soll eine Erweiterung um elf zusätzliche Normalbetten für Covid-19-positive Patienten sowie zwei weitere Intensivbetten vorgenommen werden.

Bisher verfügte das St.-Josefs-Krankenhaus über 21 Normal- und vier Intensivbetten. Nach der Erweiterung wären es entsprechend 32 Normalbetten und sechs Intensivplätze, was laut Pressesprecher Benjamin Stengl 20 Prozent der Gesamtbettenkapazität entspricht. Aktuell befinden sich 19 Patienten mit normalem und fünf Patienten mit intensivpflichtigem Covid-19-Verlauf in stationärer Behandlung des St.-Josefs-Ktankenhauses. „Wir passen uns weiter an das dynamische Infektionsgeschehen an“, heißt es von Seiten der Klinik.

Weiterhin angespannte Lage

Insgesamt bleibt die Corona-Lage in der Stadt angespannt: Die Stadt Potsdam meldete am Montag zwar nur sieben Neufinfektionen mit dem Coronaviris, auch die 7-Tage-Inzidenz sank auf 258,4. Doch Stadtsprecher Jan Brunzlow sagt ganz deutlich, dass die aktuellen Zahlen nicht das Infektionsgeschehen in der Stadt widerspiegeln würden.

„Sowohl Hausärzte als auch Testzentren waren über die Feiertage nicht regulär im Dienst, so dass wir von deutlich mehr Neuinfektionen ausgehen müssen, als bislang bekannt.“ Die stark gestiegenen Zahlen der Patienten auf den Stationen der Kliniken seien beunruhigend. Aktuell werden 107 Personen mit Covid-19 in den beiden Potsdamer Krankenhäusern behandelt, 23 Patienten liegen auf Intensivstationen.

794 Kontaktpersonen in Quarantäne

In den Kliniken der Stadt habe sich die Patientenanzahl im Zusammenhang mit Covid-19 insgesamt erhöht. Es gebe derzeit nur eine geringe Bettenkapazitäten auf den Intensivstationen und es besteht eine hohe Nachfrage nach Impfungen im Klinikum „ Ernst von Bergmann“. Laut Klinikum sind die ersten 500 Impfstoffdosen des pfizer/biontech–Impfstoffes am Montagnachmittag im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ eingetroffen und werden Dienstag, 29. Dezember an die Mitarbeitenden verimpft. Alle Termine für die erstenImpfungen seien laut Rathaus vergeben, 500 Personen sollen bis 1. Januar 2021 geimpft sein.

Laut Rathaus befinden sich derzeit außerdem 794 Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind in der Landeshauptstadt insgesamt 80 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben, insgesamt sind seitdem 3.301 bestätigte Corona-Infektionen in Potsdam gemeldet worden, 2.369 Patienten gelten als genesen.

Kitas schließen ab 4. Januar

Aufgrund der weiterhin angespannten Lage, teilte die Stadt am Montag noch einmal offiziell per Amtsbrief mit, dass die Kitas in Potsdam vom 4. Januar bis 10. Januar 2021 geschlossen bleiben werden. Eine Notbetreuung wird wie berichtet eingerichtet. Die Regelungen zur Notbetreuung sind identisch mit der Notbetreuung des Landes für den Hort. Alle Informationen und entsprechende Anträge dazu finden Sie auf www.potsdam.de/notbetreuung.

Wie die Stadt am frühen Montagnachmittag mitteilt, sind aktuell Coronafälle in acht Senioreneinrichtungen gemeldet. Die Lage sei damit unverändert, es seien die gleichen Einrichtungen wie in den vergangenen Tagen betroffen. In Bezug auf Unterkünfte für Geflüchtete gebe es aktuell keine neuen Sachstände. Laut Stadt ist eine Unterkunft betroffen, alle Betroffenen befinden sich in Quarantäne.

