In der Hochphase der Coronavirus-Pandemie in Potsdam glich das St. Josefs-Krankenhaus einem Bollwerk. Nun öffnet sich das Haus Schritt für Schritt für Patienten und Besucher. So bietet die Geburtsklinik wieder Familienzimmer an. Doch einige Einschränkungen bleiben vorerst bestehen.